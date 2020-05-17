موقع: الولايات المتحدة عززت الإنفاق الأمني ضمن خطة مواجهة كورونا

قال موقع "إنترسبت" الأميركي إن الحكومة الفيدرالية "عززت الإنفاق على الأمن والشرطة استجابة لوباء كوفيد-19"، كاشفا عن عقود لشراء معدات متعلقة بمكافحة الشغب وعقود خاصة لخدمات الأمن.

وقال الموقع إن أوامر الشراء شملت "أصفادا تستعمل مرة واحدة، وأقنعة غاز، وخوذ باليستية، وقفازات لمكافحة الشغب، ومعدات حماية للشرطة الفيدرالية، وتمديد عقود خاصة لخدمات الأمن لقسم شؤون المحاربين القدامى، الذي يدير نحو 1500 مركز رعاية صحية".

وفازت شركة Redcon Solutions Group، بعقود تزيد قيمتها على 1.6 مليون دولار لتوفير حمايات لخدمة "فحص فيروس كورونا لمنشآت قدامى المحاربين"، وقد تم إبرام عقود مماثلة لشركات الأمن الخاصة لحراسة منشآت إدارة شؤون المحاربين القدامى في ولايات ومدن أخرى.

وفي حين تزامن الوباء مع انخفاض تاريخي في الجرائم العنيفة في جميع أنحاء البلاد، أعرب المحللون عن قلقهم من أن الانتشار السريع للفيروس سيغذي صدامات محتملة.

وتقترب الولايات المتحدة من تسجيل الإصابة رقم 1.5 مليون فيما تجاوزت أعداد الوفيات بالفيروس 89 ألف حالة، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي سببتها إجراءات محاولة منع انتشار الفيروس.

وكانت هناك أعمال شغب عديدة للسجناء ردا على تفشي مرض كوفيد 19 في السجون، كما أدت الاضطرابات الاقتصادية والخلافات حول السياسة المتعلقة بالفيروس التاجي إلى تأجيج المظاهرات في جميع أنحاء البلاد.