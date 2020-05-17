أميركا

موقع: الولايات المتحدة عززت الإنفاق الأمني ضمن خطة مواجهة كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
French CRS riot police stand by in Bayonne, south-west France on August 24, 2019, ahead of expected protests on the sidelines…
شرطة مكافحة الشغب - صورة تعبيرية

قال موقع "إنترسبت" الأميركي إن الحكومة الفيدرالية "عززت الإنفاق على الأمن والشرطة استجابة لوباء كوفيد-19"، كاشفا عن عقود لشراء معدات متعلقة بمكافحة الشغب وعقود خاصة لخدمات الأمن.

وقال الموقع إن أوامر الشراء شملت "أصفادا تستعمل مرة واحدة، وأقنعة غاز، وخوذ باليستية، وقفازات لمكافحة الشغب، ومعدات حماية للشرطة الفيدرالية، وتمديد عقود خاصة لخدمات الأمن لقسم شؤون المحاربين القدامى، الذي يدير نحو 1500 مركز رعاية صحية".

وفازت شركة Redcon Solutions Group، بعقود تزيد قيمتها على 1.6 مليون دولار لتوفير حمايات لخدمة "فحص فيروس كورونا لمنشآت قدامى المحاربين"، وقد تم إبرام عقود مماثلة لشركات الأمن الخاصة لحراسة منشآت إدارة شؤون المحاربين القدامى في ولايات ومدن أخرى.

وفي حين تزامن الوباء مع انخفاض تاريخي في الجرائم العنيفة في جميع أنحاء البلاد، أعرب المحللون عن قلقهم من أن الانتشار السريع للفيروس سيغذي صدامات محتملة.

وتقترب الولايات المتحدة من تسجيل الإصابة رقم 1.5 مليون فيما تجاوزت أعداد الوفيات بالفيروس 89 ألف حالة، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي سببتها إجراءات محاولة منع انتشار الفيروس.

وكانت هناك أعمال شغب عديدة للسجناء ردا على تفشي مرض كوفيد 19 في السجون، كما أدت الاضطرابات الاقتصادية والخلافات حول السياسة المتعلقة بالفيروس التاجي إلى تأجيج المظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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French CRS riot police stand by in Bayonne, south-west France on August 24, 2019, ahead of expected protests on the sidelines…
أميركا

موقع: الولايات المتحدة عززت الإنفاق الأمني ضمن خطة مواجهة كورونا

أميركا

في يوم القوات المسلحة.. الجيش الأميركي لا يزال الأقوى عالميا

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
امرأة من بين كل 7 مجندين في الجيش الأميركي
امرأة من بين كل 7 مجندين في الجيش الأميركي

احتفلت القوات المسلحة الأميركية في الـ 16 من مايو بيوم القوات الأميركية المسلحة، والذي كان قد أقره الرئيس الأميركي هاري ترومان في عام 1949.

ويحتفل في هذا اليوم فروع الجيش الأميركي والتي تضم: القوات الجوية، والجيش، وخفر السواحل، والبحرية، وقوة الفضاء، وبما في ذلك عناصر الحرس الوطني أكانوا في صفوف العاملين أم الاحتياط.

الجيش الأميركي يصنف على أنه أقوى جيوش العالم وفق تقرير "global firepower" لعام 2020، وبميزانية تتجاوز الـ700 مليار دولار.

وفي هذا اليوم نكشف لكم أبرز الحقائق المتعلقة بالجيش الأميركي وفق أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.

أعداد المجندين في الخدمة العسكرية تبلغ قرابة 1.37 مليون فرد، 1.2 مجندا منهم موجدون في الولايات المتحدة، والباقي يتوزعون حول العالم: في شرق آسيا حيث يقدر عددهم بأكثر من 90 ألف شخص، أو في أوروبا 66 ألف شخص، أو في منطقة الشرق الأوسط والذين يتجاوز عددهم 30 ألف شخص.

الجيش الأميركي بالأرقام
الجيش الأميركي بالأرقام

متوسط أعمار الموجودين في الخدمة العسكرية حاليا 27 عاما، و52 في المئة منهم متزوجون، ونحو 90 ألف مجند متزوجون من أشخاص آخرين في الخدمة العسكرية، فيما يبلغ متوسط الدخل السنوي لهم قرابة 41 ألف دولار.

ومن بين كل 7 عسكريين في الولايات المتحدة الأميركية توجد امرأة واحدة، فيما يبلغ متوسط عدد سنوات الخدمة العسكرية 6.4 سنوات.

ويعيش مجند واحد على الأقل من بين كل 3 مجندين في مساكن خاصة بالجيش أو بقواعد عسكرية، ويعيش أكثر من 642 طفلا في منزل يضم أطفال متوسط أعمارهم 7 أعوام.

وتعد الولايات المتحدة الأعلى في مجال الإنفاق على القوات المسلحة عالميا، حيث بلغت مخصصات 2019 أكثر من 732 مليار دولار، وهي تشكل 38 في المئة من الإنفاق العالمي، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" لعام 2020.

الحرة - واشنطن