ماذا يهم الأميركيين أكثر.. الخصوصية أم منع انتشار كورونا؟

أظهر استطلاع غير رسمي أن أكثر من 60 في المئة من الأميركيين يعطون أولوية لمنع انتشار فيروس كورونا أكثر من حماية الخصوصية الطبية للأفراد.

ووفق استطلاع أجرته مؤسسة غالوب التي تعنى بمسوحات الرأي، فإن كبار السن الذين هم أكثر عرضة لالتقاط الفيروس وسكان المدن الكبرى، لا يدعمون التشدد بخصوصية المرضى إذا ما كان الأمر مرتبطا بمنع انتشار كوفيد-19.

ومع تخفيف العديد من الولايات القيود المفروضة على تعليمات البقاء في المنزل وإعادة فتح الأعمال التجارية، يضغط خبراء ومسؤولون بضرورة تحديد آلية لمعرفة الأشخاص المصابين ومن تعاملوا معهم، وبما يتضمن نشر المعلومات الشخصية للسلطات المحلية، وبعد التأكد من الحالات، كشف الأسماء وفق بيانات طبية مرتبطة ببيانات الهاتف الخلوي.

ورفض 39 في المئة من الذين استطلعت غالوب آراءهم خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 10 مايو، التخلي عن خصوصية معلوماتهم الطبية حتى لو كان هذا الأمر يتعلق بالحد من انتشار الفيروس.

نتائج استطلاع غالوب

غالبية البالغين العاملين قالوا إن الحد من انتشار الفيروس أهم من حماية المعلومات الطبية الحساسة.

وحول الانتماءات الحزبية ومسألة خصوصية الملفات الطبية، يرفض 57 في المئة من الجمهوريين كشف المعلومات الطبية، ويقولون إن حماية الخصوصية الطبية للأفراد هو الهدف الأكثر أهمية.

ويرى أكثر من 77 في المئة من الديمقراطيين أن الحد من انتشار كورونا أهم من حماية الخصوصية الطبية للأفراد.

وتعكس هذه المواقف انقساما حزبيا مستمرا حتى فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 88 ألفا و754 من بين مليون و467 ألفا و884 إصابة. وأعلن تعافي 268 ألفا و376 شخصا على الأقل، حتى صباح الأحد.

