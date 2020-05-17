أميركا

ماذا يهم الأميركيين أكثر.. الخصوصية أم منع انتشار كورونا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
قرابة 1.5 مليون شخص مصابين بفيروس كورونا في أميركا
قرابة 1.5 مليون شخص مصابين بفيروس كورونا في أميركا

أظهر استطلاع غير رسمي أن أكثر من 60 في المئة من الأميركيين يعطون أولوية لمنع انتشار فيروس كورونا أكثر من حماية الخصوصية الطبية للأفراد.

ووفق استطلاع أجرته مؤسسة غالوب التي تعنى بمسوحات الرأي، فإن كبار السن الذين هم أكثر عرضة لالتقاط الفيروس وسكان المدن الكبرى، لا يدعمون التشدد بخصوصية المرضى إذا ما كان الأمر مرتبطا بمنع انتشار كوفيد-19.

ومع تخفيف العديد من الولايات القيود المفروضة على تعليمات البقاء في المنزل وإعادة فتح الأعمال التجارية، يضغط خبراء ومسؤولون بضرورة تحديد آلية لمعرفة الأشخاص المصابين ومن تعاملوا معهم، وبما يتضمن نشر المعلومات الشخصية للسلطات المحلية، وبعد التأكد من الحالات، كشف الأسماء وفق بيانات طبية مرتبطة ببيانات الهاتف الخلوي.

ورفض 39 في المئة من الذين استطلعت غالوب آراءهم خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 10 مايو، التخلي عن خصوصية معلوماتهم الطبية حتى لو كان هذا الأمر يتعلق بالحد من انتشار الفيروس.

نتائج استطلاع غالوب
نتائج استطلاع غالوب

غالبية البالغين العاملين قالوا إن الحد من انتشار الفيروس أهم من حماية المعلومات الطبية الحساسة.

وحول الانتماءات الحزبية ومسألة خصوصية الملفات الطبية، يرفض 57 في المئة من الجمهوريين كشف المعلومات الطبية، ويقولون إن حماية الخصوصية الطبية للأفراد هو الهدف الأكثر أهمية.

ويرى أكثر من 77 في المئة من الديمقراطيين أن الحد من انتشار كورونا أهم من حماية الخصوصية الطبية للأفراد.

وتعكس هذه المواقف انقساما حزبيا مستمرا حتى فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 88 ألفا و754 من بين مليون و467 ألفا و884 إصابة. وأعلن تعافي 268 ألفا و376 شخصا على الأقل، حتى صباح الأحد.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

في يوم القوات المسلحة.. الجيش الأميركي لا يزال الأقوى عالميا

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
امرأة من بين كل 7 مجندين في الجيش الأميركي
امرأة من بين كل 7 مجندين في الجيش الأميركي

احتفلت القوات المسلحة الأميركية في الـ 16 من مايو بيوم القوات الأميركية المسلحة، والذي كان قد أقره الرئيس الأميركي هاري ترومان في عام 1949.

ويحتفل في هذا اليوم فروع الجيش الأميركي والتي تضم: القوات الجوية، والجيش، وخفر السواحل، والبحرية، وقوة الفضاء، وبما في ذلك عناصر الحرس الوطني أكانوا في صفوف العاملين أم الاحتياط.

الجيش الأميركي يصنف على أنه أقوى جيوش العالم وفق تقرير "global firepower" لعام 2020، وبميزانية تتجاوز الـ700 مليار دولار.

وفي هذا اليوم نكشف لكم أبرز الحقائق المتعلقة بالجيش الأميركي وفق أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.

أعداد المجندين في الخدمة العسكرية تبلغ قرابة 1.37 مليون فرد، 1.2 مجندا منهم موجدون في الولايات المتحدة، والباقي يتوزعون حول العالم: في شرق آسيا حيث يقدر عددهم بأكثر من 90 ألف شخص، أو في أوروبا 66 ألف شخص، أو في منطقة الشرق الأوسط والذين يتجاوز عددهم 30 ألف شخص.

الجيش الأميركي بالأرقام
الجيش الأميركي بالأرقام

متوسط أعمار الموجودين في الخدمة العسكرية حاليا 27 عاما، و52 في المئة منهم متزوجون، ونحو 90 ألف مجند متزوجون من أشخاص آخرين في الخدمة العسكرية، فيما يبلغ متوسط الدخل السنوي لهم قرابة 41 ألف دولار.

ومن بين كل 7 عسكريين في الولايات المتحدة الأميركية توجد امرأة واحدة، فيما يبلغ متوسط عدد سنوات الخدمة العسكرية 6.4 سنوات.

ويعيش مجند واحد على الأقل من بين كل 3 مجندين في مساكن خاصة بالجيش أو بقواعد عسكرية، ويعيش أكثر من 642 طفلا في منزل يضم أطفال متوسط أعمارهم 7 أعوام.

وتعد الولايات المتحدة الأعلى في مجال الإنفاق على القوات المسلحة عالميا، حيث بلغت مخصصات 2019 أكثر من 732 مليار دولار، وهي تشكل 38 في المئة من الإنفاق العالمي، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" لعام 2020.

الحرة - واشنطن