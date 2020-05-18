أميركا

بعد تأكيد تورط سعودي بهجوم إرهابي.. وزير العدل الأميركي يوجه انتقادا لاذعا لشركة آبل

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
وزير العدل الأميركي ويليام بار وجه انتقادات لاذعة لآبل لرفضها التعاون مع السلطات
وزير العدل الأميركي ويليام بار وجه انتقادات لاذعة لآبل لرفضها التعاون مع السلطات

الحرة / ترجمات - واشنطن - عندما أعلن وزير العدل الأميركي ويليام بار، الاثنين، نجاح المحققين في الدخول إلى هاتفين يعودان إلى منفذ هجوم قاعدة بنساكولا الجوية، وجه انتقادات لاذعة إلى شركة آبل التي رفضت التعاون مع السلطات في هذا الإطار.

وكان بار قد أعلن في 13 يناير، بعد أكثر من شهر على إطلاق النار الذي خلف ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، أن ما شهدته القاعدة التي تستضيف متدربين عسكريين من شتى أنحاء العالم، كان عملا إرهابيا ودعا شركة آبل إلى مساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي في دخول هاتفي منفذ الاعتداء الذي لقي مصرعه في الهجوم محمد سعيد الشمراني.

وقال بار، الاثنين، "بفضل العمل الرائع لمكتب التحقيقات الفدرالي- ولا شكر لشركة آبل- تمكنا من فتح هواتف الشمراني"، مضيفا أن "كم المعلومات التي عثر عليها في الهاتفين أثبت أنها بالغة الأهمية بالنسبة لهذا التحقيق المستمر وحاسمة بالنسبة لأمن الشعب الأميركي".

وأشار الوزير إلى أنه "لولا براعة مكتب التحقيقات الفدرالي، وبعض الحظ، وساعات طويلة من الوقت والموارد، لما كشفت هذه المعلومات".

وأردف "خلاصة القول: لا يمكن لأمننا القومي أن يبقى في أيدي الشركات الكبرى التي تقدم المال على سلامة العامة والدخول القانوني" لهواتف الإرهابيين. وقال "حان الوقت لحل تشريعي".

وقال بار في مؤتمر صحفي إن الرئيس دونالد ترامب بنفسه طلب من آبل المساعدة في دخول هاتفي المتدرب السعودي، لكن الشركة لم توافق على تقديم العون.

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كريستوفر راي الذي كان إلى جانب وزير العدل، قال "هناك الكثير مما لا نستطيع القيام به في هذه المرحلة، والذي كان بإمكانها فعله قبل أشهر".

وأوضح بار أن جهود دخول هاتفي منفذ الهجوم "استغرقت أربعة أشهر وكلفت مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب من أجل الحصول على أدلة كان ممكنا الوصول إليها بسهولة وبسرعة عندما حصلنا على أوامر من المحكمة".

يذكر أن هواتف أيفون مصممة بطريقة تسمح لصاحبها فقط بفتح محتوياتها. ولم يكشف بار أي تفاصيل عن كيفية وصول مكتب التحقيقات الفدرالي إلى بيانات الهاتفين.

راي قال إن الأدلة "تظهر أن الهجوم كان في الواقع تتويجا وحشيا لسنوات من التخطيط من قبل شريك قديم للقاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وكشف بار أن المعلومات التي استخرجت من الهاتفين، وفرت معلومات استخباراتية أدت إلى ضربة استهدفت في الآونة الأخيرة قائدا في التنظيم في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن المعركة بين السلطات الأميركية وشركات التكنولوجيا حول التشفير المتطور وغيرها من إجراءات الأمن الرقمي، مستمرة منذ سنوات.  

آبل التي توقفت في مساعدة الحكومة على فتح الهواتف في أواخر عام 2014، تبنت موقفا أكثر تشددا وكشفت عن نظام تشغيل أكثر أمنا، وتقول إن خصوصية البيانات تعد قضية حقوق إنسان، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الشركة أنها إذا طورت طريقة تسمح للحكومة الأميركية بدخول هواتفها، فإن الهاكرز أو الحكومات الأجنبية مثل الصين قد تستغل تلك الخاصية.

لكن المسؤولين في إنفاذ القانون يتهمون آبل بتوفير ملاذ آمن للمجرمين.

وكان مشرعون جمهوريون في الكونغرس قد أعدوا في بداية فبراير، مسودة مشروع قانون لحظر خاصية  تشفير الهواتف الذكية، بعد رفض آبل التعاون في قضية الشمراني.

وكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، ليندسي غراهام، مسودة مشروع القانون بعنوان "قانون الحد من إساءة الاستخدام والاستخفاف بالتكنولوجيا التفاعلية رقم 6 لعام 2019".

ويقترح مشروع القانون ترك منفذ للسلطات القانونية للتمكن من تخطي إعدادات الخصوصية التي تضعها الشركات.

الخلاف بين السلطات الأميركية وآبل بشأن هاتفي الشمراني، يذكر بخلاف مماثل وقع في نهاية عام 2015 عندما تحدت الشركة أمرا قضائيا بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي في تفتيش محتوى هاتف منفذ الهجوم الإرهابي الذي حصد أرواح 14 شخصا في مدينة سان برناردينو في كاليفورنيا. 

مشكلة سان برناردينو جرى حلها بعد أن وجد FBI شركة خاصة لتجاوز تشفير آيفون.

لكن التوترات بين الجانبين بقيت قائمة، فيما عملت آبل على ضمان عدم تمكن الحكومة ولا المتعاقدين معها من فتح هواتفها.

الحرة - واشنطن

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الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
قرار جديد من المحكمة العليا الأميركية ضد السودان
قرار جديد من المحكمة العليا الأميركية ضد السودان

أعادت المحكمة العليا الأميركية بإجماع غالبية قضاتها، الاثنين، ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات عقابية على السودان دفعها لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا في صيف عام 1998.

وقتل في الهجمات التي نفذها عناصر في القاعدة، المئات فيما أصيب الآلاف بجروح. واعتبارا من عام 2001، بدأ العديد من الضحايا وعائلاتهم مقاضاة السودان أمام المحاكم الفدرالية الأميركية، يتهمونه في دعاواهم بمساعدة التنظيم الإرهابي في تنفيذ التفجيرات.

وبعد محاكمة لم يشارك فيها السودان، وجد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن جون دي بيتس في عام 2011، أن السودان قدم مساعدة حاسمة للقاعدة وزعيمها أسامة بن لادن.

وكتب بيتس أن "السودان قام بإيواء وتقديم ملاذ للإرهابيين وشبكة الإمداد التشغيلية واللوجيستية الخاصة بهم".

وتابع أن "بن لادن حصل على دعم وحماية المخابرات والجيش السودانيين من أجهزة الاستخبارات الأجنبية والمقاتلين المنافسين له. السودان زود بن لابن بمئات من جوازات السفر السودانية وسمحت المخابرات السودانية للقاعدة بالسفر عبر الحدود السودانية الكينية من دون أي قيود". 

القاضي بيتس، قضى بمنح المدعين حوالي 10.3 مليارات كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا، بما فيها حوالي 4.3 مليار دولار كتعويضات عقابية الهدف منها معاقبة وردع التجاوزات.

وبينما تعد الدول الأجنبية في العادة، في مأمن من الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم الأميركية، إلا أن الكونغرس حدد استثناءات بما فيها استثناء في عام 1996 للأعمال الإرهابية التي تنفذها دول مصنفة أنها راعية للإرهاب. 

وبموجب هذا القانون، يسمح لمن يرفعون دعاوى بطلب الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم وليس التعويضات العقابية. وفي عام 2008، سمح للمدعين بطلب تعويضات عقابية في بعض الحالات على الأقل.

وكان السؤال الأساسي للمحكمة العليا هو ما إذا كان التعديل يمكن تطبيقه بأثر رجعي.  

واستأنف السودان الحكم الصادر ضده لأسباب متعددة بما فيها قوله إن التعويضات العقابية غير لائقة. وفي عام 2017، أيدت محكمة استئناف في واشنطن مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل تم بعد وقوع التفجيرات وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

القاضي في المحكمة العليا نيل غورستش، كتب الاثنين بلسان المحكمة، أن القوانين عادة ما تكون بأثر لاحق فقط، أي أنها تطبق على ما يحدث في المستقبل، وقال "صحيح أن التعويضات العقابية ليست مجرد شكل من التعويض بل شكل من أشكال العقاب، ولا نساونا شك أن تطبيق عقابات جديدة لتصرف انتهى (وقع في الماضي) قد يثير أسئلة دستورية جادة".

وقال أيضا "لكن إذا كان الكونغرس يأذن بوضوح بتعويضات تأديبية بأثر رجعي بطريقة يعتقد طرف في الدعوى أنها غير دستورية، أفضل مسار يمكن اتباعه هو أن يطعن طرف الدعوى في دستورية القانون". 

لكنه أردف وفق أن "الكونغرس كان واضحا إلى أقصى حد عندما سمح لرافعي الدعاوى بطلب والحصول على تعويضات عقابية عن سلوك سابق".

وطلب قضاة المحكمة العليا من محكمة واشنطن أيضا  إعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب الذين رفعوا دعاوى ضد السودان بموجب قانون الولايات المتحدة لا يستطيعون أيضا طلب تعويضات عقابية.

وصوت لصالح القرار ثمانية من القضاة التسعة، فيما لم يشارك القاضي بريت كافانا في القضية. 

وقتل في الهجمات التي وقعت في السابع من أغسطس 1998، 12 أميركيا. وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصا، معظهم ليسوا مواطنين أميركيين لكنهم كانوا يعملون لصالح الحكومة الأميركية وأقاربهم.

وكانت الشاحنات المحملة بالقنابل التي فجرت خارج مقري السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام أول اعتداء واسع النطاق للقاعدة. 

ونفى السودان تقديم الدعم والحماية لمسلحي التنظيم الإرهابي.

الحرة / ترجمات - واشنطن