ترامب يعيد نشر فيديو ويهاجم "الزائفة".. ومراسلة "سي أن أن" ترد

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، نشر مقطع فيديو يؤكد صحة اتهامه لمراسلة محطة CNN، كايتلان كولينز بخلع كمامتها داخل غرفة المؤتمرات بالبيت الأبيض، الأمر الذي انتقدته المراسلة بشدة وردت عليه بتذكير الناس بعدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة موجهة (ضمنا) إلى المراسلة "مراسلة CNN المحتالة"

وكانت مراسلة CNN قد أثارت جدلا بسبب خلعها، دون بقية المراسلين، كمامتها فور انتهاء بث المؤتمر يوم الجمعة، بحسب شريط فيديو لمحطة C-SPAN.

وعلى غرار ترامب، انتقد عدد من جمهور التواصل، كولينز، بسبب "نفاقها" في موضوع الوقاية من كورونا، وخلعها الكمامة فور انتهاء المؤتمر.

وخلال المؤتمر الصحفي كانت كولينز قد سألت ترامب عن سبب عدم ارتداء بعض المسؤولين خلال المؤتمر كمامات، فرد عليها بالقول: "لقد تم اختبارنا جميعا، ونحن بعيدون تماما (عن بعضنا) وفي الهواء الطلق، لذلك أعطيتهم الخيار، يمكنهم ارتداؤه أم لا. لذا يمكنك إلقاء اللوم علي، لكني منحتهم الخيار".

وزادت تغريدة ترامب من حدة الجدل بين الطرفين، إذ ردت كولينز بالقول في تغريدة: "قُتل ما يقرب من 90 ألف أميركي بسبب الفيروس التاجي، والرئيس يغرد عني بسبب سحبي كمامتي لمدة ست ثوان يوم الجمعة".

