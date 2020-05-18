أميركا

ترامب يكشف عن "أنباء سارة جدا" بخصوص كورونا في أميركا

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
ترامب يكشف عن "أنباء سارة للغاية" بشأن تفشي كورونا في أميركا
ترامب يكشف عن "أنباء سارة للغاية" بشأن تفشي كورونا في أميركا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "أنباء سارة جدا" بخصوص تفشي وباء كوورنا في الولايات المتحدة. 

وقال في تغريدة مساء الأحد إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجه إلى الانخفاض بقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناءات قليلة. بالطبع هذه أخبار جيدة جدا". 

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات، خصوصا نيويورك، التي كانت بؤرة للمرض في أميركا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا.

وقد انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الولايات المتحدة بشكل مطرد في الأيام الأخيرة. ففي نيويورك، انخفض الرقم مقارنة بالشهر الماضي. كما انخفضت الأرقام أيضًا في ولاية ماساتشوستس التي تضررت بشدة.

فيما أبلغت بعض الولايات مثل فيرمونت وهاواي وألاسكا، عن عدد قليل جدا من الحالات الجديدة. 

وتخطط عدة ولايات أميركية حاليا لفتح أعمالها بعد إجراءات إغلاق وحظر دامت أسابيع للحد من تفشي الفيروس.

وأعرب ترامب عن ارتياحه كذلك لعودة لعبة الغولف قريبا، والمخطط لها في اا يونيو القادم.

وقال خلال مقابلة مع محطة "أن بي سي" يوم الأحد  "آمل أن تعود.. نريد حقا أن نراها تعود إلى طبيعتها، ونريد أن يحصل آلاف الناس، عشرات آلاف الناس الذين يذهبون إلى البطولات الرئيسية،  على ذات التجربة. لا نريدهم  أن يرتدوا الأقنعة وأن يفعلوا ما كنا نفعله خلال الأشهر الأخيرة. لأن ذلك لا يعني العودة إلى الوضع الطبيعي".

وقد بذلت الإدارة الأميركية جهودا كبيرة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، من بينها زيادة عدد اختبارات الكشف عن الفيروس، وتوفير دعم مالي ضخم للأميركيين لمواجهة الضوائق المعيشية التي مروا بها جراء الإغلاق وتسريح أعداد كبيرة من أعمالهم.


 

 

الحرة - واشنطن

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الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
صورة نشرها معهد البحرية الأميركي للفرقاطة المصابة عام 1987
صورة نشرها معهد البحرية الأميركي للفرقاطة المصابة عام 1987

قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتحديدا في 17 مايو 1987، قتل 37 عسكريا أميركيا وأصيب آخرون بجروح من جراء ضربة جوية عراقية استهدفت فرقاطتهم، فما قصة هذه الحادثة التي أعاد معهد البحرية الأميركية التذكير بها، في تغريدة على حسابه في تويتر، الأحد؟

وفي مناسبة مرور 33 عاما على الحادثة، قال المعهد "في عام 1987، أصيبت سفينة يو أس أس ستارك (FFG-31) بصاروخين من طراز Exocet أطلقها طائرة مقاتلة عراقية. فقتل 37 بحارا وجرح 21 آخرون. وقال العراق إن الطيار قد أخطأ في الفرقاطة معتقدا أنها ناقلة إيرانية".

وكانت الفرقاطة "يو أس إأس ستارك" قد نشرت في قوة الشرق الأوسط في 1984 و 1987. وكان الكابتن جلين ر. برينديل هو الضابط المسؤول خلال نشر عام 1987.

وحدثت ضرب السفينة في 17 مايو 1987 بصاروخين من طراز Exocet مضاد للسفن خلال الحرب الإيرانية العراقية، أطلقتهما طائرة عراقية تم تحديدها على أنها مقاتلة داسو ميراج، لكنها كانت طائرة تجارية معدلة من طراز فالكون 50.

وألقت إدارة الرئيس رونالد ريغان اللوم، في حينها، على إيران.

وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدة الشيبة في العراق في الساعة 20:00، وحلقت جنوبًا إلى منطقة الخليج. وأطلق الطيار أول صاروخ من مدى 22.5 ميلًا بحريًا (نحو 41.7 كم)، والثاني من 15.5 ميلًا بحريًا (نحو 28.7 كم)، في نفس الوقت تقريبًا الذي أصدرت فيه ستارك تحذيرًا عن طريق الراديو.

لكن الفرقاطة لم تكتشف الصاروخين بالرادار؛ وجاء التحذير من خلال المراقبة قبل لحظات من سقوطهما. وقد اخترق الأول بدن السفينة عند أحد جوانبها لكنه لم ينفجر. أما الثاني فقد دخل عند النقطة نفسها تقريبًا، تاركًا فجوة كبيرة، لينفجر بين عدد من أفراد الطاقم، متسببا بمقتل 37 بحارا وجرح 21 آخرين.

وقد تمت السيطرة على الفرقاطة من قبل طاقمها أثناء الليل، لمنعها من الغرق. وشقت السفينة طريقها إلى البحرين حيث عادت بعد إصلاحات مؤقتة من قبل المدمرة US Acadia لجعلها صالحة للإبحار، إلى مينائها الأساسي في المحطة البحرية مايبورت.

وقد تم إصلاح السفينة في نهاية المطاف في Ingalls Shipbuilding في ولاية ميسيسيبي بتكلفة 142 مليون دولار.

ومن غير المعروف ما إذا كان القادة العراقيون قد أذنوا بالهجوم.

ولكن ثبت في ما بعد أن الادعاءات الأولية للحكومة العراقية بأن ستارك دخلت منطقة الحرب العراقية الإيرانية، كانت كاذبة. وبقيت دوافع وأوامر الطيار من دون إجابة. وقال مسؤولون أميركيون إنه أُعدم، لكن قائدًا سابقًا في سلاح الجو العراقي قال فيما بعد إن الطيار الذي هاجم ستارك لم يُعاقب، وظل على قيد الحياة.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن