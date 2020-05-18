أميركا

سنوات من التخطيط وتفاصيل مهمة.. أميركا تؤكد مسؤولية القاعدة عن هجوم قاده سعودي على بنساكولا

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
مدخل قاعدة بنساكولا
مدخل قاعدة بنساكولا

كشف وزير العدل الأميركي ويليام بار ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كريستوفر راي، الاثنين، عن تطورات هامة في التحقيق الذي يقوده الأخير في هجوم قاعدة بنساكولا الجوية التابعة للبحرية في ولاية فلوريدا والذي أسفر عن مقتل ثلاثة بحارين وإصابة ثمانية أميركيين آخرين بجروح بليغة.

وقال بار إن مكتب التحقيقات الفدرالي نجح في فتح هاتفي منفذ الهجوم، الطيار السعودي محمد سعيد الشمراني الذي كان في مهمة تدريب في الولايات المتحدة، والذي حاول تدمير الجهازين خلال الاعتداء الذي لقي فيه مصرعه.

وذكرت وزارة العدل في بيان أن الهاتفين كانا يحتويان على معلومات مهمة، لم تكن معروفة من قبل وأثبتت بشكل قاطع علاقات الشمراني بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية، ليس فقط قبل الهجوم بل حتى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة. 

وقال بار في مؤتمر صحفي "بفضل العمل الرائع لمكتب التحقيقات الفدرالي- ولا شكر لشركة آبل- تمكنا من فتح هاتفي الشمراني"، مضيفا أن "كم المعلومات التي عثر عليها في هاذين الهاتفين أثبت أنها بالغة الأهمية بالنسبة لهذا التحقيق المستمر وحاسمة بالنسبة لأمن الشعب الأميركي".

لكنه أشار إلى أنه "لولا براعة مكتب التحقيقات الفدرالي، وبعض الحظ، وساعات طويلة من الوقت والموارد، لما كشفت هذه المعلومات".

وأردف "خلاصة القول: لا يمكن لأمننا القومي أن يبقى في أيدي الشركات الكبرى التي تقدم المال على سلامة العامة والدخول القانوني" لهواتف الإرهابيين. وقال "حان الوقت لحل تشريعي".

وأشاد بتفاني موظفي FBI الذين عملوا على مدى أشهر وفي ظروف صعبة للدخول إلى أجهزة المتدرب السعودي، وقال إن "مهاراتهم ومثابرتهم وجهود التحقيق المستمرة من مكاتب FBI في جاكسنفيل وقسم مكافحة الإرهاب في المكتب والعديد من الشركاء في الحكومة الفدرالية والمحلية كانت استثنائية في هذه القضية".

وكشف بيان الوزارة عن بعض من المعلومات المهمة التي حصلت عليها السلطات بعد دخول هاتفي الشمراني ومنها:

- تم التواصل بين الشمراني وشركائه في القاعدة باستخدام تطبيقات تعتمد على تشفير البيانات لضمان عدم معرفة مضمونها من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

- استعدادات الشمراني لهجوم بنساكولا بدأت قبل سنوات. أصبح متطرفا في عام 2015، وبعد ارتباطه بعناصر من القاعدة انضم إلى القوات الجوية السعودية بهدف تنفيذ "عملية خاصة".

- في الأشهر التي سبقت هجوم السادس من ديسمبر، وخلال إقامته في الولايات المتحدة، جرت محادثات بين الشمراني وشركائه في القاعدة حول الخطط والتكتيكات. في الواقع، كان يتواصل مع التنظيم حتى تنفيذ الهجوم وتحدث إلى شركائه في  الليلة التي سبقت اعتداءه.

وقالت الوزارة إن المعلومات في الهاتفين ساعدت في حماية الشعب الأميركي، خصوصا العملية التي استهدفت عنصر القاعدة عبد الله المالكي، أحد شركاء الشمراني في الخارج، والتي نفذت في الآونة الأخيرة في اليمن.

وتعتبر قاعدة بنساكولا مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأميركية. وتأسست سنة 1985 خصوصا من أجل الطلبة السعوديين قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.

وهددت عملية إطلاق النار بنسف برنامج التدريب العسكري المستمر منذ عقود والذي يكتسي أهمية بالغة للعلاقات الأميركية السعودية.

ويتم تدريب نحو 5 آلاف عسكري أجنبي في الولايات المتحدة، بينهم 850 سعوديا في مختلف الوحدات، مع 300 متدرب سعودي في القوات البحرية وحدها.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بعد تأكيد تورط سعودي بهجوم إرهابي.. وزير العدل الأميركي يوجه انتقادا لاذعا لشركة آبل

18 مايو 2020
وزير العدل الأميركي ويليام بار وجه انتقادات لاذعة لآبل لرفضها التعاون مع السلطات
وزير العدل الأميركي ويليام بار وجه انتقادات لاذعة لآبل لرفضها التعاون مع السلطات

عندما أعلن وزير العدل الأميركي ويليام بار، الاثنين، نجاح المحققين في الدخول إلى هاتفين يعودان إلى منفذ هجوم قاعدة بنساكولا الجوية، وجه انتقادات لاذعة إلى شركة آبل التي رفضت التعاون مع السلطات في هذا الإطار.

وكان بار قد أعلن في 13 يناير، بعد أكثر من شهر على إطلاق النار الذي خلف ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، أن ما شهدته القاعدة التي تستضيف متدربين عسكريين من شتى أنحاء العالم، كان عملا إرهابيا ودعا شركة آبل إلى مساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي في دخول هاتفي منفذ الاعتداء الذي لقي مصرعه في الهجوم محمد سعيد الشمراني.

وقال بار، الاثنين، "بفضل العمل الرائع لمكتب التحقيقات الفدرالي- ولا شكر لشركة آبل- تمكنا من فتح هواتف الشمراني"، مضيفا أن "كم المعلومات التي عثر عليها في الهاتفين أثبت أنها بالغة الأهمية بالنسبة لهذا التحقيق المستمر وحاسمة بالنسبة لأمن الشعب الأميركي".

وأشار الوزير إلى أنه "لولا براعة مكتب التحقيقات الفدرالي، وبعض الحظ، وساعات طويلة من الوقت والموارد، لما كشفت هذه المعلومات".

وأردف "خلاصة القول: لا يمكن لأمننا القومي أن يبقى في أيدي الشركات الكبرى التي تقدم المال على سلامة العامة والدخول القانوني" لهواتف الإرهابيين. وقال "حان الوقت لحل تشريعي".

وقال بار في مؤتمر صحفي إن الرئيس دونالد ترامب بنفسه طلب من آبل المساعدة في دخول هاتفي المتدرب السعودي، لكن الشركة لم توافق على تقديم العون.

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كريستوفر راي الذي كان إلى جانب وزير العدل، قال "هناك الكثير مما لا نستطيع القيام به في هذه المرحلة، والذي كان بإمكانها فعله قبل أشهر".

وأوضح بار أن جهود دخول هاتفي منفذ الهجوم "استغرقت أربعة أشهر وكلفت مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب من أجل الحصول على أدلة كان ممكنا الوصول إليها بسهولة وبسرعة عندما حصلنا على أوامر من المحكمة".

يذكر أن هواتف أيفون مصممة بطريقة تسمح لصاحبها فقط بفتح محتوياتها. ولم يكشف بار أي تفاصيل عن كيفية وصول مكتب التحقيقات الفدرالي إلى بيانات الهاتفين.

راي قال إن الأدلة "تظهر أن الهجوم كان في الواقع تتويجا وحشيا لسنوات من التخطيط من قبل شريك قديم للقاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وكشف بار أن المعلومات التي استخرجت من الهاتفين، وفرت معلومات استخباراتية أدت إلى ضربة استهدفت في الآونة الأخيرة قائدا في التنظيم في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن المعركة بين السلطات الأميركية وشركات التكنولوجيا حول التشفير المتطور وغيرها من إجراءات الأمن الرقمي، مستمرة منذ سنوات.  

آبل التي توقفت في مساعدة الحكومة على فتح الهواتف في أواخر عام 2014، تبنت موقفا أكثر تشددا وكشفت عن نظام تشغيل أكثر أمنا، وتقول إن خصوصية البيانات تعد قضية حقوق إنسان، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الشركة أنها إذا طورت طريقة تسمح للحكومة الأميركية بدخول هواتفها، فإن الهاكرز أو الحكومات الأجنبية مثل الصين قد تستغل تلك الخاصية.

لكن المسؤولين في إنفاذ القانون يتهمون آبل بتوفير ملاذ آمن للمجرمين.

وكان مشرعون جمهوريون في الكونغرس قد أعدوا في بداية فبراير، مسودة مشروع قانون لحظر خاصية  تشفير الهواتف الذكية، بعد رفض آبل التعاون في قضية الشمراني.

وكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، ليندسي غراهام، مسودة مشروع القانون بعنوان "قانون الحد من إساءة الاستخدام والاستخفاف بالتكنولوجيا التفاعلية رقم 6 لعام 2019".

ويقترح مشروع القانون ترك منفذ للسلطات القانونية للتمكن من تخطي إعدادات الخصوصية التي تضعها الشركات.

الخلاف بين السلطات الأميركية وآبل بشأن هاتفي الشمراني، يذكر بخلاف مماثل وقع في نهاية عام 2015 عندما تحدت الشركة أمرا قضائيا بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي في تفتيش محتوى هاتف منفذ الهجوم الإرهابي الذي حصد أرواح 14 شخصا في مدينة سان برناردينو في كاليفورنيا. 

مشكلة سان برناردينو جرى حلها بعد أن وجد FBI شركة خاصة لتجاوز تشفير آيفون.

لكن التوترات بين الجانبين بقيت قائمة، فيما عملت آبل على ضمان عدم تمكن الحكومة ولا المتعاقدين معها من فتح هواتفها.