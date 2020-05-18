أميركا

بعد فك التشفير عن هاتفه.. السعودي الذي قتل عسكريين أميركيين مرتبط بالقاعدة

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
قاعدة بنساكولا وفي الإطار محمد الشمراني منفذ إطلاق النار
قاعدة بنساكولا وفي الإطار محمد الشمراني منفذ إطلاق النار | Source: MBN

كشف مسؤولون أميركيون أن المتدرب العسكري السعودي، الذي قتل ثلاثة جنود وأصاب آخرين في هجوم بقاعدة بنساكولا العسكرية بولاية فلوريدا، كان على صلة بتنظيم القاعدة.

وتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من اختراق هاتف الطيار السعودي محمد سعيد الشمراني، وهو ما سيعلنه النائب العام وليام بار ومكتب التحقيقات في مؤتمر صحفي الاثنين، وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".

ويعد اختراق جهاز الشمراني إنجازا لوزارة العدل في نزاعها مع شركة آبل، إذ لم تستطع سلطات إنفاذ القانون دفع الشركة إلى فتح التشفير الخاص بأجهزتها في قضايا الأمن القومي.

وإذا كان الطيار السعودي قد تدرب أو وجهته القاعدة لتنفيذ عمليته، فإنه سيكون أول هجوم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والذي قام به تنظيم القاعدة في 2001.

وكانت وزارة العدل قد وصفت هجوم الطيار السعودي بأنه "عمل إرهابي كان دافعه الفكر الجهادي"، إذ لم يخف الشمراني العداء للولايات المتحدة حتى بمنشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وخلال الهجوم أطلق الشمراني الرصاص تجاه صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإضافة إلى رئيس سابق، وكان يصرخ وينتقد وجود جنود أميركيين خارج البلاد.

وخلال فبراير الماضي، أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن إطلاق النار الذي وقع داخل قاعدة بنساكولا.

وذكر مركز "سايت" الذي يرصد وسائل الإعلام التابعة للتنظيمات المتطرفة في بيان أنه "في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية في ديسمبر 2019". 

وذكر مركز "سايت" أن الشمراني نشر بيانا مقتضبا على تويتر قبل العملية يهاجم فيه الولايات المتحدة.

وتم حذف الحساب على تويتر حيث ورد المنشور الذي ندد كذلك بالدعم الأميركي لإسرائيل وتضمن اقتباسا من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وتعتبر قاعدة بنساكولا مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأميركية. وتأسست سنة 1985 خصوصا من أجل الطلبة السعوديين قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.

وهددت عملية إطلاق النار بنسف برنامج التدريب العسكري المستمر منذ عقود والذي يكتسي أهمية بالغة للعلاقات الأميركية السعودية.

ويتم تدريب نحو 5 آلاف عسكري أجنبي في الولايات المتحدة، بينهم 850 سعوديا في مختلف الوحدات، مع 300 متدرب سعودي في القوات البحرية وحدها.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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آخر الأخبار

 البيت الأبيض ينتقد السلطات الصحية الأميركية: مراكز الوقاية خذلت البلاد

فرانس برس
18 مايو 2020
انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها
انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها

انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقياً عليها باللوم في التأخر الأولي للولايات المتحدة في مجال إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد.  

وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو لقناة "إن بي سي" أنه "في مطلع الأزمة، خذلت مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، التي تتمتع باحترام كبير في العالم في هذا المجال، فعلاً البلاد في إطار إجراء الفحوص". 

وأضاف نافارو "هي تركت إجراء الفحوص ضمن الإدارة، لكن ليس فقط ذلك، بل أنتجت نوعاً سيئاً من الفحوص، وأدى هذا إلى تأخرنا".

والفحص الوحيد الذي استخدم بداية تفشي الوباء هو فحص طورته مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بناء على تقنية أجازتها منظمة الصحة العالمية وتستخدم في كافة أنحاء العالم. لكن بسبب مشاكل في نوعية الكاشفات الكيميائية، لم تعط المعدات التي وزعت في البداية أي نتيجة. 

ولم تكن المختبرات العامة في الولايات الأميركية وتلك الخاصة تملك التصريح في تطوير وتوزيع فحوصها الخاصة. ولم يصرح لها ذلك إلا اعتباراً من 29 فبراير، بعد الإعلان عن أول وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، التي يقارب فيها عدد الوفيات حالياً 90 ألف وفاة. 

ومذاك، عززت البلاد قدراتها في مجال الفحص، وخضع أكثر من 12 مليون أميركي لاختبار كوفيد-19. ولا يكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الإشادة بالمسار الذي اتبع في هذا المجال. 

لكن ذلك لا يمثل سوى 4% من عدد سكان الولايات المتحدة، وهي بذلك تكون في المرتبة التاسعة والثلاثين من حيث معدل إجراء الفحوص، بعد إيطاليا وإسبانيا وروسيا، وفق موقع "وورلد ميتر" للإحصاءات.

فرانس برس