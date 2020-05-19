أميركا

ترامب يقول إنه طرد مفتش وزارة الخارجية بناء على طلب بومبيو

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدافع عن قراره إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدافع عن قراره إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه أقال المفتش العام لوزارة الخارجية بناء على طلب وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنه بدا غير مطلع على أي من التحقيقين اللذين قيل إن المفتش العام يجريهما بشأن بومبيو.

وفي حديث مع الصحفيين في البيت الأبيض، شرح أحد المراسلين لترامب أن المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك كان يجري تحقيقين وقت الإطاحة به، بعدما قال ترامب إنه لا يعرف شيئًا عن ذلك.

وعندما علم الرئيس أن أحد التحقيقين كان حول مخاوف من أن بومبيو كان لديه موظف في وزارة الخارجية ينفذ له مهام شخصية، مثل تمشية كلبه، لم ير ترامب في الأمر مشكلة، وقال عن وزير الخارجية "هذا رجل من المفترض أن يتفاوض على الحرب والسلام مع الدول الكبرى التي تمتلك أسلحة لم يسبق للعالم أن رأى لها مثيلا من قبل، والديمقراطيون ووسائل الإعلام المزيفة يهتمون برجل يمشي كلبا".

وأضاف ترامب أن بومبيو "ربما يكون مشغولاً. وربما يتفاوض مع كيم جونغ أون، بشأن الأسلحة النووية. حتى يقول لأحدهم من فضلك هل يمكنك تمشي كلبي؟".

وعندما أضاف المراسل أن التحقيق الثاني الذي كان يجريه لينيك، كان يبحث في استخدام الإدارة إعلان الطوارئ لبيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية وحلفائها الآخرين، لم ير ترامب أي مشكلة، ووصف بومبيو بأنه "رجل راقٍ".

وأضاف الرئيس ترامب "إذا أراد شخص ما أن يعطينا مليارات الدولارات لشراء طائرة أو عدد من الطائرات والصواريخ وجميع الأشياء الأخرى التي نصنعها أفضل من أي أحد في العالم، فيجب أن نأخذ المال، وعلينا أن نجعل الصفقات سريعة".

وكان الرئيس  ترامب قد أقال لينيك يوم الجمعة، وهي الإقالة الأحدث في سلسلة عمليات الفصل التي جاءت في أعقاب تبرئة ترامب من تهمة الضغط على الرئيس الأوكراني من أجل تشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، في ما عرف بمحاكمة العزل.

وقال ترامب في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن "من الضروري أن أكون واثقا تمامًا فيمن أعين كمفتشين عامين، ولم يعد هذا هو الحال في ما يتعلق بالمفتش العام"، في إشارة إلى ستيف لينيك.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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ترامب يقول إنه طرد مفتش وزارة الخارجية بناء على طلب بومبيو

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"قاموا بعمل مؤسف للغاية".. ترامب يجدد انتقاد منظمة الصحة العالمية

الحرة / وكالات - واشنطن
19 مايو 2020
ترامب عن منظمة الصحة العالمية: أسلوب تعاملها مع فيروس كورونا كان "مؤسفا جدا"
ترامب عن منظمة الصحة العالمية: أسلوب تعاملها مع فيروس كورونا كان "مؤسفا جدا"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيصدر بيانا عن منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب، مضيفا أن أسلوب تعاملها مع فيروس كورونا كان "مؤسفا جدا".

وأوضح ترامب أثناء فعالية بالبيت الأبيض، أنه سيتخذ قرارا بشأن تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية قريبا، وأنه كان يفكر في تخفيضه إلى 40 مليون دولار، لكن البعض شعر أن ذلك كان كثيرا.

وعندما سُئل عن سبب عدم إلقائه كلمة أمام اجتماع وزاري افتراضي لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من يوم الاثنين، أجاب قائلا "اخترت عدم الإدلاء ببيان اليوم. سأدلي ببيان لهم، في وقت ما في المستقبل القريب، ولكن.. أعتقد أنهم قاموا بعمل مؤسف جدا في الفترة الأخيرة".

وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العامة في 30 يناير، بذلت جهودًا كبيرة لتقول إن الصين لم ترتكب أي خطأ، وهو نهج أثار بعض الغضب في الغرب ودفع الرئيس دونالد ترامب إلى انتقاد المنظمة على أنها تتماهى مع موقف الصين، قبل أن يعلق تمويلها شهر مارس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أنهانوم في ذلك الوقت "دعوني أكون واضحا: هذا الإعلان ليس تصويتا بحجب الثقة عن الصين. بل على العكس، تواصل منظمة الصحة العالمية الثقة في قدرة الصين على السيطرة على تفشي المرض".

وكان التمويل الأميركي السابق لمنظمة الصحة العالمية يبلغ حوالي 400 مليون دولار سنويا.

وإذا كانت مساهمة الولايات المتحدة ستتطابق مع مساهمة الصين، فسيكون مستوى التمويل الجديد حوالي عشر هذا المبلغ، وفقا لفوكس نيوز.

الحرة / وكالات - واشنطن