أميركا

ضحايا كورونا في أميركا.. أكثر من 90 ألف وفاة و1.5 مليون إصابة

فرانس برس
19 مايو 2020
مؤسسات الدفن في نيويورك لجأت لاستخدام حاويات مملوءة بالثلج لحفظ الجثث
مؤسسات الدفن في نيويورك لجأت لاستخدام حاويات مملوءة بالثلج لحفظ الجثث

تخطت الولايات المتّحدة، الاثنين، عتبة 90 ألف وفاة و 1,5 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، التي أحصت عشرة آلاف وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال أسبوع.

وكانت الولايات المتحدة تخطت الاثنين الماضي عتبة 80 ألف وفاة، وقبل نحو ثلاثة أسابيع عتبة 50 ألفا (في 24 أبريل).

والولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات والإصابات بكوفيد-19 في العالم.

لكن بالنظر لعدد السكان، سجلت بلجيكا أعلى عدد وفيات مع 78 وفاة لكل 100 ألف شخص، تليها إسبانيا (59) ثم إيطاليا (53) والمملكة المتحدة (51) وفرنسا (43).

وسجلت ولاية نيويورك نحو ثلث الوفيات المعلنة على الأراضي الأميركية بكوفيد-19، وقد تخطت عتبة 28 ألف وفاة بالوباء، وفق جامعة جونز هوبكنز.

وأعلنت الولاية تسجيل 22700 وفاة رسميا بكوفيد-19، لكن هذه الحصيلة لا تشمل الوفيات التي "يرجح ارتباطها" بالفيروس، والتي تقدرها سلطات مدينة نيويورك بالآلاف.

ويتوقع باحثو جامعة ماساتشوستس أن تسجل الولايات المتّحدة 112 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول السادس من يونيو.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز، فقد أجرت الولايات المتحدة 11,5 مليون فحص لكشف الإصابة بكوفيد-19 الذي أعلن شفاء 272 ألف شخص منه.

وأوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 316 ألف وفاة في العالم منذ ظهوره لأول مرة في الصين في ديسمبر من العام الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.
 

فرانس برس

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أميركا

ضحايا كورونا في أميركا.. أكثر من 90 ألف وفاة و1.5 مليون إصابة

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أميركا

ترامب يقول إنه طرد مفتش وزارة الخارجية بناء على طلب بومبيو

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدافع عن قراره إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدافع عن قراره إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه أقال المفتش العام لوزارة الخارجية بناء على طلب وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنه بدا غير مطلع على أي من التحقيقين اللذين قيل إن المفتش العام يجريهما بشأن بومبيو.

وفي حديث مع الصحفيين في البيت الأبيض، شرح أحد المراسلين لترامب أن المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك كان يجري تحقيقين وقت الإطاحة به، بعدما قال ترامب إنه لا يعرف شيئًا عن ذلك.

وعندما علم الرئيس أن أحد التحقيقين كان حول مخاوف من أن بومبيو كان لديه موظف في وزارة الخارجية ينفذ له مهام شخصية، مثل تمشية كلبه، لم ير ترامب في الأمر مشكلة، وقال عن وزير الخارجية "هذا رجل من المفترض أن يتفاوض على الحرب والسلام مع الدول الكبرى التي تمتلك أسلحة لم يسبق للعالم أن رأى لها مثيلا من قبل، والديمقراطيون ووسائل الإعلام المزيفة يهتمون برجل يمشي كلبا".

وأضاف ترامب أن بومبيو "ربما يكون مشغولاً. وربما يتفاوض مع كيم جونغ أون، بشأن الأسلحة النووية. حتى يقول لأحدهم من فضلك هل يمكنك تمشي كلبي؟".

وعندما أضاف المراسل أن التحقيق الثاني الذي كان يجريه لينيك، كان يبحث في استخدام الإدارة إعلان الطوارئ لبيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية وحلفائها الآخرين، لم ير ترامب أي مشكلة، ووصف بومبيو بأنه "رجل راقٍ".

وأضاف الرئيس ترامب "إذا أراد شخص ما أن يعطينا مليارات الدولارات لشراء طائرة أو عدد من الطائرات والصواريخ وجميع الأشياء الأخرى التي نصنعها أفضل من أي أحد في العالم، فيجب أن نأخذ المال، وعلينا أن نجعل الصفقات سريعة".

وكان الرئيس  ترامب قد أقال لينيك يوم الجمعة، وهي الإقالة الأحدث في سلسلة عمليات الفصل التي جاءت في أعقاب تبرئة ترامب من تهمة الضغط على الرئيس الأوكراني من أجل تشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، في ما عرف بمحاكمة العزل.

وقال ترامب في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن "من الضروري أن أكون واثقا تمامًا فيمن أعين كمفتشين عامين، ولم يعد هذا هو الحال في ما يتعلق بالمفتش العام"، في إشارة إلى ستيف لينيك.

الحرة / ترجمات - واشنطن