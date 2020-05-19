"قاموا بعمل مؤسف للغاية".. ترامب يجدد انتقاد منظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيصدر بيانا عن منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب، مضيفا أن أسلوب تعاملها مع فيروس كورونا كان "مؤسفا جدا".

وأوضح ترامب أثناء فعالية بالبيت الأبيض، أنه سيتخذ قرارا بشأن تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية قريبا، وأنه كان يفكر في تخفيضه إلى 40 مليون دولار، لكن البعض شعر أن ذلك كان كثيرا.

وعندما سُئل عن سبب عدم إلقائه كلمة أمام اجتماع وزاري افتراضي لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من يوم الاثنين، أجاب قائلا "اخترت عدم الإدلاء ببيان اليوم. سأدلي ببيان لهم، في وقت ما في المستقبل القريب، ولكن.. أعتقد أنهم قاموا بعمل مؤسف جدا في الفترة الأخيرة".

وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العامة في 30 يناير، بذلت جهودًا كبيرة لتقول إن الصين لم ترتكب أي خطأ، وهو نهج أثار بعض الغضب في الغرب ودفع الرئيس دونالد ترامب إلى انتقاد المنظمة على أنها تتماهى مع موقف الصين، قبل أن يعلق تمويلها شهر مارس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أنهانوم في ذلك الوقت "دعوني أكون واضحا: هذا الإعلان ليس تصويتا بحجب الثقة عن الصين. بل على العكس، تواصل منظمة الصحة العالمية الثقة في قدرة الصين على السيطرة على تفشي المرض".

وكان التمويل الأميركي السابق لمنظمة الصحة العالمية يبلغ حوالي 400 مليون دولار سنويا.

وإذا كانت مساهمة الولايات المتحدة ستتطابق مع مساهمة الصين، فسيكون مستوى التمويل الجديد حوالي عشر هذا المبلغ، وفقا لفوكس نيوز.