"قاموا بعمل مؤسف للغاية".. ترامب يجدد انتقاد منظمة الصحة العالمية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب مجدداً أنه ليس مصاباً بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض عن العقار "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، موضحا أنه في وقت معين سيتوقف عن تناوله.

ورداً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار، قال ترامب "أعتقد أنه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن العقار "يعمل بشكل عظيم"، في معرض دفاعه عن الدواء الذي حذرت منه وكالات صحية أميركية وعالمية.

President Trump says has been taking Hydroxychloroquine in consultation with the White House physician. pic.twitter.com/XzYSpaotQp