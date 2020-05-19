أميركا

بعد قرار المحكمة العليا بشأن السودان.. الخارجية الأميركية: التقاضي سيستمر

ميشال غندور - واشنطن
19 مايو 2020
تسبب الاعتداءان الإرهابيان عام 1998 بمقتل وإصابة مئات الأبرياء
تسبب الاعتداءان الإرهابيان عام 1998 بمقتل وإصابة مئات الأبرياء

تعليقاً على قرار المحكمة العليا الأميركية، بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصاً، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للحرة "أخذنا علماً بقرار المحكمة ونقر بأن التقاضي المتعلق بهذه المطالبات سيستمر".

وأضاف المسؤول "ما زلنا ملتزمين بجهودنا للعمل مع السودان للتوصل إلى حل للمطالبات المتعلقة بهذه التفجيرات".

وكانت المحكمة العليا الأميركية أعادت بإجماع غالبية قضاتها، الاثنين، ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات عقابية على السودان دفعها لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا في صيف عام 1998.

وقتل في الهجمات التي نفذها عناصر في القاعدة، المئات فيما أصيب الآلاف بجروح. واعتبارا من عام 2001، بدأ العديد من الضحايا وعائلاتهم مقاضاة السودان أمام المحاكم الفدرالية الأميركية، يتهمونه في دعاواهم بمساعدة التنظيم الإرهابي في تنفيذ التفجيرات.

وبعد محاكمة لم يشارك فيها السودان، وجد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن جون دي بيتس في عام 2011، أن السودان قدم مساعدة حاسمة للقاعدة وزعيمها أسامة بن لادن.

وقالت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة العدل، الاثنين،  إنها "تتطلع إلى تسوية قضايا التعويضات المالية  مع الولايات المتحدة، رغم نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى".

وهذا ما أكدته لموقع "الحرة"، القائمة بأعمال السفارة السودانية في واشنطن أميرة عقارب، التي قالت، مساء الاثنين، إن "حكم اليوم  يعتبر درجة من درجات التقاضي.. وليس حكما نهائيا.. وإعادته لمحكمة الاستئناف تعطي فرصة كبيرة للسودان في مباشرة  التقاضي والدفع بشأن المبلغ المتبقي.. فالمحكمة حكمت فقط بخصوص مبلغ ٨٢٦ مليون دولار".

 

ميشال غندور - واشنطن

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الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
وباء فيروسي قاتل يهدد بفناء ملايين الأرانب في الولايات المتحدة
وباء فيروسي قاتل يهدد بفناء ملايين الأرانب في الولايات المتحدة

يهدد فيروس قاتل بالقضاء على مجموعات كاملة من الأرانب عبر ولايات أميركية متعددة، وفق ما نقلته "شبكة سي إن إن" الأميركية عن مختصين.

والحديث هنا عن سلالة فيروسية تصيب الأرانب بأمراض نزفية قاتلة، وقد ظهرت مؤخرًا في جيوب بمناطق غربي الولايات المتحدة. ويقول باحثون إنها إذا استمرت في الانتشار دون رادع، فقد تضر بأكثر من عشرة أنواع من الأرانب في الولايات المتحدة، إضافة إلى النظم البيئية التي تنتمي إليها.

المرض شديد العدوى وغير مرتبط بفيروس كورونا المستجد، ولا ينتقل إلى البشر، وتقتصر الإصابة به على الأرانب والأرانب البرية وبعض الفصائل القريبة إليها.

يمكن للفيروس النزفي الجديد أن يسبب للأرانب المصابة نزيفًا داخليًا وتورمًا، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم اكتشاف إصابتها إلا بعد موتها، وفقًا لدائرة الأسماك والحياة البرية في ولاية كاليفورنيا.

وقال مات غومبر، عالم أمراض البيئة ورئيس قسم الأسماك والحياة البرية وعلم البيئة في جامعة ولاية نيو مكسيكو، إن هناك وجه شبه بين مرض الأرانب النزفي وكوفيد-19.

ويعتقد أن كليهما "انتشر" من فصيلة حية إلى أخرى؛ في حالة الفيروس التاجي الجديد، يرجح انتقاله من الخفافيش إلى البشر. وفي المرض النزفي، من الأرانب المحلية إلى الأرانب البرية. إضافة إلى أن كليهما ظهر بسرعة كبيرة، باغتت مسؤولي الصحة، وتركت لهم نافذة محدودة من الوقت للتصرف.

وقال غومبر ، إن المرض جديد للغاية، وأوضح أن الفيروس ظهر بين الأرانب في أوروبا قبل نحو عقد من الزمن، لكن نسخة جديدة منه ظهرت جنوب غربي الولايات المتحدة أواخر مارس الماضي.

وبحسب غومبر، فإن علماء البيئة ليسوا متأكدين مما إذا كان المرض سيسبب تفشيًا مكثفًا في مناطق محلية، أو وفيات واسعة النطاق للأرانب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي الحالتين، قد تكون الخسائر فادحة، فالفيروس الجديد، كما يقول غومبر، يهدد فصائل كثيرة من الأرانب، بعضها مهدد بالانقراض.

الحرة / ترجمات - واشنطن