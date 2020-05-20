أميركا

أول مذكرة استدعاء في مجلس الشيوخ الأميركي بقضية بوريسما

الحرة - واشنطن
20 مايو 2020
هنتر بايدن كان عضو مجلس إدارة في شركة بوريسما
هنتر بايدن كان عضو مجلس إدارة في شركة بوريسما

صوتت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، الأربعاء، لإصدار أول مذكرة استدعاء لشركة بلو ستار ستراتيجيز، وهي شركة لها علاقات بشركة الغاز الأوكرانية بوريسما، وذلك ضمن تحقيقات واسعة النطاق يجريها الجمهوريون حول إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وتحقق اللجنة في تهم فساد لهانتر بايدن، نجل المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن، والذي كان عضوا في مجلس ادارة بوريسما حتى عام 2019.

وتطالب مذكرة الاستدعاء شركة بلو ستار بتقديم التسجيلات والوثائق المرتبطة بالعمل مع بوريسما منذ عام 2013، كما تطلب شهادة كبار المسؤولين فيها.

وكا ن الرئيس دونالد ترامب قد أثار تساؤلات حول ما إذا كانت عضوية هنتر بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للغاز تعتبر بمثابة تعارض في المصالح.

وفي مايو من العام الماضي، قال المحامي العام الأوكراني إنه لا توجد أدلة على أي مخالفات ارتكبها جو بايدن أو ابنه.

وانضم هنتر بايدن إلى مجلس إدارة الشركة الأوكرانية في 2014 بعد فترة وجيزة من زيارة قام بها والده لأوكرانيا. ونفى مسؤولون في البيت الأبيض في ذلك الوقت وجود مخالفات.

وأشارت تقارير إلى أن بوريسما كانت تدفع لهنتر بايدن 50 ألف دولار شهريا مقابل عضويته في مجلس إدراة الشركة.

وقال بيان نشرته بوريسما على موقعها الإلكتروني إن "هنتر بايدن يعمل بالشركة وفقا لمبادئ الشفافية، والحوكمة المؤسسية".

الحرة - واشنطن

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أول مذكرة استدعاء في مجلس الشيوخ الأميركي بقضية بوريسما

أميركا

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريع محاسبة الشركات الأجنبية

وفاء جباعي - واشنطن
20 مايو 2020
مشروع القانون.. لا إدراج لأسهم الشركات الأجنبية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن
مشروع القانون.. لا إدراج لأسهم الشركات الأجنبية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون محاسبة الشركات الأجنبية، الذي قد يمنع العديد من الشركات العالمية، وبينها الشركات الصينية، من إدراج أسهمها في البورصات الأميركية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن التنظيمية. 

مشروع القانون يفرض على الشركات أن تثبت أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية، منعا للتلاعب بأموال واستثمارات الأميركيين، كما قال راعي المشروع السيناتور الجمهوري جون كينيدي. 

ويعكس تمرير المشروع في مجلس الشيوخ بالإجماع حجم الغضب المتزايد بين المشرعين الأميركيين تجاه الصين، ويأتي غداة مطالبة أعضاء جمهوريين في الكونغرس الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب دورهم في تفشي فيروس كورونا. 

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب أيضا قبل أن يحال إلى الرئيس ترامب للمصادقة عليه.
 

وفاء جباعي - واشنطن