أول مذكرة استدعاء في مجلس الشيوخ الأميركي بقضية بوريسما

صوتت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، الأربعاء، لإصدار أول مذكرة استدعاء لشركة بلو ستار ستراتيجيز، وهي شركة لها علاقات بشركة الغاز الأوكرانية بوريسما، وذلك ضمن تحقيقات واسعة النطاق يجريها الجمهوريون حول إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وتحقق اللجنة في تهم فساد لهانتر بايدن، نجل المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن، والذي كان عضوا في مجلس ادارة بوريسما حتى عام 2019.

وتطالب مذكرة الاستدعاء شركة بلو ستار بتقديم التسجيلات والوثائق المرتبطة بالعمل مع بوريسما منذ عام 2013، كما تطلب شهادة كبار المسؤولين فيها.

وكا ن الرئيس دونالد ترامب قد أثار تساؤلات حول ما إذا كانت عضوية هنتر بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للغاز تعتبر بمثابة تعارض في المصالح.

وفي مايو من العام الماضي، قال المحامي العام الأوكراني إنه لا توجد أدلة على أي مخالفات ارتكبها جو بايدن أو ابنه.

وانضم هنتر بايدن إلى مجلس إدارة الشركة الأوكرانية في 2014 بعد فترة وجيزة من زيارة قام بها والده لأوكرانيا. ونفى مسؤولون في البيت الأبيض في ذلك الوقت وجود مخالفات.

وأشارت تقارير إلى أن بوريسما كانت تدفع لهنتر بايدن 50 ألف دولار شهريا مقابل عضويته في مجلس إدراة الشركة.

وقال بيان نشرته بوريسما على موقعها الإلكتروني إن "هنتر بايدن يعمل بالشركة وفقا لمبادئ الشفافية، والحوكمة المؤسسية".