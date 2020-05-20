أميركا

بومبيو يعلن عقوبات جديدة على إيران.. ويتساءل لماذا دمرت الصين عينات كورونا؟

الحرة - واشنطن
20 مايو 2020
بومبيو استنكر فشل السلطات الصينية في الإبلاغ عن تفشي الفيروس
بومبيو استنكر فشل السلطات الصينية في الإبلاغ عن تفشي الفيروس

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تقديم قائمة جديدة توضح الأنشطة الإيرانية التي يمكن أن تخضع لعقوبات إضافية، مشيرا إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الداخلية لما له من دور في قمع الاحتجاجات هناك. وجدد بومبيو انتقاد تعامل الصين مع أزمة تفشي كورونا.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن العقوبات تشمل 12 شخصا وكيانا، مشيرا إلى أنه بحلول الخميس "ستمضي سنتان منذ أن طالبت إيران بالتصرف كدولة عادية"، مجددا مطالبة طهران بأن تعامل شعبها وفق مبادئ الحرية والكرامة.

ووصف بومبيو وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، بأنه قائد شرير، سمح بقتل مواطنين إيرانيين.

 

أزمة كورونا والصين

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

Posted by ‎Alhurra قناة الحرة‎ on Wednesday, May 20, 2020

وحول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قال وزير الخارجية الأميركي إن تجربة تعامل الصين مع الأزمات خلال الفترة الماضية "جعلتنا نفهم أكثر طبيعة النظام الشيوعي هناك، ففيما يتعلق بأزمة كورونا فضلت السلطات تدمير عينات الفيروس بدلا من مشاركتها مع الجهات الأخرى".

وأضاف أن الصين قامت "خلال الفترة الماضية بأعمال عدائية في بحر الصين الجنوبي وأغرقت قارب صيد فيتنامي، والولايات المتحدة تدين هذه الأعمال غير الشرعية".

وأضاف بومبيو أن هناك تهديدات اقتصادية تطلقها الصين "خاصة بعدما طلبنا معرفة مصدر الفيروس الذي بدأ من ووهان، ناهيك عن الضغوط التي مارسها الحزب الشيوعي الصيني على منظمة الصحة العالمية لتجنب دعوة تايوان للاجتماع الذي سيعقد في جنيف".

وحول المساعدات التي تقدمها الصين للدول في أزمة كورونا، رأى بومبيو أنها "لا شيء، إذا ما وجدنا أنها تسببت في وفاة 300 ألف شخص حول العالم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت نحو 10 مليارات دولار من أجل إيجاد علاج للفيروس، فيما وعدت الصين بتقديم ملياري دولار. وقدمت الشركات الأميركية أكثر من أربعة مليارات دولار في أبحاث إيجاد علاج للفيروس.

 


 

الحرة - واشنطن

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أميركا

بومبيو يعلن عقوبات جديدة على إيران.. ويتساءل لماذا دمرت الصين عينات كورونا؟

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أزمة كورونا

"عملية قتل جماعية".. ترامب يرد على "معتوه في الصين"

الحرة / وكالات - واشنطن
20 مايو 2020
تعرض ترامب لانتقادات بعد إعلان تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا
تعرض ترامب لانتقادات بعد إعلان تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن "عدم كفاءة الصين" في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بـ "قتل" عدد كبير من الأشخاص في العالم.

وكتب ترامب في تغريدة "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص".

وأضاف "أكون ممتنا لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".

وتواجه الصين انتقادات الدولية التي توجه لها بسبب افتقارها للشفافية التي دفعت العالم للتعامل مع هكذا جائحة أودت بحياة مئات ألاف الأشخاص. 

ويقترب عداد الإصابات بفيروس كورونا من 5 ملايين شخص، فيما تواجه الصين العديد من الاتهامات بأن الفيروس كان مصنع في مختبر بمدينة ووهان ولكنه تسرب منه بسبب ضعف إجراءات الحماية والوقاية.

الحرة / وكالات - واشنطن