تحذيرات وعمليات إجلاء بعد تصدع سد في ولاية ميشيغن

تعمل طواقم الطوارئ، مساء الثلاثاء، على إجلاء السكان على طول نهر Tittabawassee بوسط ولاية ميشيغن الأميركية جنوب سد إدينفيل Edenville، بعد تصدعه.

وتسببت الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأخيرة في ضغط أكبر من المعتاد على السد إثر ارتفاع منسوب مياهه، وحذر مسؤولون من حدوث فيضانات سريعة تهدد الحياة مع انطلاق كميات كبيرة من المياه.

وقال شهود عيان لقناة فوكس-17 المحلية، إن مستويات البحيرة فوق السد قد انخفضت بمقدار قدمين في غضون دقائق، وأن المياه تدفقت في شوارع قريبة.

Before and after comparison of a dam failure in Michigan. (Edenville Dam on Wixom Lake). After image: Facebook from video by Ryan Kaleto. Before image: Google Earth. pic.twitter.com/I5MAo7sIAO — Chris Dolce (@chrisdolcewx) May 19, 2020

وطلبت السلطات في مدينة ميدلاند من سكان يقطنون قرب سد مجاور، اللجوء إلى المناطق المرتفعة على الفور، خشية تصدعه أيضا.

URGENT ALERT: Midland County 911 reporting the Sanford Dam is in imminent danger of collapse. All residents along the lake and river need to evacuate immediately. — Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) May 19, 2020

ويقع سد إدينفيل على بحيرة ويكسوم شمال غرب مدينة ميدلاند في ولاية ميشيغن.