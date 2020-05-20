أميركا

توقيف شخصين في أميركا يشتبه بتواطئهما في فرار كارلوس غصن

الحرة / وكالات - واشنطن
20 مايو 2020
هرب غصن بعد اتهامه مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في طوكيو عام 2018
هرب غصن بعد اتهامه مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في طوكيو عام 2018

أوقف أب وابنه، يشتبه بتقديمها المساعدة لكارلوس غصن في عملية فراره من اليابان في ديسمبر، في الولايات المتحدة ويفترض أن يمثلا أمام قاضٍ بعد ظهر الأربعاء، وفق مصدر قضائي.

وكل من مايكل تايلور وهو عضو سابق في القوات الخاصة الأميركية يعمل في مجال الأمن الشخصي، وابنه بيتر تايلور، يواجهان مذكرتي توقيف في اليابان، ويفترض أن يمثلان عبر الفيديو أمام قاض اتحادي في ماساشوستس.

وتم توقيف غصن في نوفمبر 2018 بتهم ارتكاب مخالفات مالية وقضى 130 يوما في السجن.

وأطلق سراحه بكفالة ليهرب بعد ذلك من اليابان في نهاية العام الماضي، ما تسبب بإحراج للمسؤولين هناك.

وطالب المسؤولون اليابانيون بعودة غصن لتتم محاكمته إلا أن بيروت غير مرتبطة باتفاق مع طوكيو لتسليم المطلوبين.

ونفى غصن جميع التهم الموجهة إليه وأصر على أنه كان ضحية مخطط لنيسان ومسؤولين يابانيين.

وأشار هو وفريقه القانوني كذلك إلى فترات الاعتقال الطويلة في اليابان حيث اعتبر أن نظامها القضائي قائم على احتجاز المتهمين كـ"رهائن"، مشيرا إلى أن الادعاء حاول إجباره على الإقرار بتهم نفاها مرارا.

الحرة / وكالات - واشنطن

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أول مذكرة استدعاء في مجلس الشيوخ الأميركي بقضية بوريسما

الحرة - واشنطن
20 مايو 2020
هنتر بايدن كان عضو مجلس إدارة في شركة بوريسما
هنتر بايدن كان عضو مجلس إدارة في شركة بوريسما

صوتت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، الأربعاء، لإصدار أول مذكرة استدعاء لشركة بلو ستار ستراتيجيز، وهي شركة لها علاقات بشركة الغاز الأوكرانية بوريسما، وذلك ضمن تحقيقات واسعة النطاق يجريها الجمهوريون حول إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وتحقق اللجنة في تهم فساد لهانتر بايدن، نجل المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن، والذي كان عضوا في مجلس ادارة بوريسما حتى عام 2019.

وتطالب مذكرة الاستدعاء شركة بلو ستار بتقديم التسجيلات والوثائق المرتبطة بالعمل مع بوريسما منذ عام 2013، كما تطلب شهادة كبار المسؤولين فيها.

وكا ن الرئيس دونالد ترامب قد أثار تساؤلات حول ما إذا كانت عضوية هنتر بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للغاز تعتبر بمثابة تعارض في المصالح.

وفي مايو من العام الماضي، قال المحامي العام الأوكراني إنه لا توجد أدلة على أي مخالفات ارتكبها جو بايدن أو ابنه.

وانضم هنتر بايدن إلى مجلس إدارة الشركة الأوكرانية في 2014 بعد فترة وجيزة من زيارة قام بها والده لأوكرانيا. ونفى مسؤولون في البيت الأبيض في ذلك الوقت وجود مخالفات.

وأشارت تقارير إلى أن بوريسما كانت تدفع لهنتر بايدن 50 ألف دولار شهريا مقابل عضويته في مجلس إدراة الشركة.

وقال بيان نشرته بوريسما على موقعها الإلكتروني إن "هنتر بايدن يعمل بالشركة وفقا لمبادئ الشفافية، والحوكمة المؤسسية".

الحرة - واشنطن