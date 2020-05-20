توقيف شخصين في أميركا يشتبه بتواطئهما في فرار كارلوس غصن

أوقف أب وابنه، يشتبه بتقديمها المساعدة لكارلوس غصن في عملية فراره من اليابان في ديسمبر، في الولايات المتحدة ويفترض أن يمثلا أمام قاضٍ بعد ظهر الأربعاء، وفق مصدر قضائي.

وكل من مايكل تايلور وهو عضو سابق في القوات الخاصة الأميركية يعمل في مجال الأمن الشخصي، وابنه بيتر تايلور، يواجهان مذكرتي توقيف في اليابان، ويفترض أن يمثلان عبر الفيديو أمام قاض اتحادي في ماساشوستس.

وتم توقيف غصن في نوفمبر 2018 بتهم ارتكاب مخالفات مالية وقضى 130 يوما في السجن.

وأطلق سراحه بكفالة ليهرب بعد ذلك من اليابان في نهاية العام الماضي، ما تسبب بإحراج للمسؤولين هناك.

وطالب المسؤولون اليابانيون بعودة غصن لتتم محاكمته إلا أن بيروت غير مرتبطة باتفاق مع طوكيو لتسليم المطلوبين.

ونفى غصن جميع التهم الموجهة إليه وأصر على أنه كان ضحية مخطط لنيسان ومسؤولين يابانيين.

وأشار هو وفريقه القانوني كذلك إلى فترات الاعتقال الطويلة في اليابان حيث اعتبر أن نظامها القضائي قائم على احتجاز المتهمين كـ"رهائن"، مشيرا إلى أن الادعاء حاول إجباره على الإقرار بتهم نفاها مرارا.