"في موعد مقارب" ليونيو.. ترامب يدرس عقد قمة مجموعة السبع

الحرة / وكالات - واشنطن - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه يدرس عقد اجتماع في الولايات المتحدة مع زعماء أكبر اقتصادات العالم، رغم كل شيء، لأنها ستكون "علامة عظيمة للجميع" على عودة الأشياء لطبيعتها خلال جائحة كورونا.



وكان ترامب قد خطط لعقد قمة مجموعة السبع 10-12 يونيو في كامب ديفيد، المنتجع الرئاسي في ماريلاند. لكنه أعلن في مارس أنه سيلغي القمة السنوية بسبب الجائحة. وقال إن زعماء العالم سيجتمعون عبر الفيديو بدلا من ذلك.



غير أن ترامب يضغط مؤخرا بشكل كبير لرؤية الاقتصاد الأميركي يتعافى مجددا بعد أن أغلق العديد من الشركات للمساعدة في إبطاء تفشي الفيروس.



وقال ترامب على تويتر "الآن وبلادنا (تعود إلى العظمة)، أدرس عقد قمة مجموعة السبع، في الموعد نفسه أو في موعد مقارب، في واشنطن العاصمة، في كامب ديفيد الأسطوري."

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

وأضاف "الأعضاء الآخرون يشرعون أيضا في العودة. إنها علامة عظيمة للجميع- التطبيع!"



وأوضح ترامب أن القمة المعاد جدولتها ستعقد في واشنطن، في موقع غير محدد، أو في كامب ديفيد، في نفس الإطار الزمني تقريبا للموعد الأصلي.



ولم يتضح على الفور كيف ستنظم قمة مثل هذه بسرعة.



ولا تزال منطقة العاصمة واشنطن خاضعة لأوامر البقاء في المنزل على الأقل حتى الثامن من يونيو. وفي الوقت نفسه، فإن زعماء الدول الأعضاء في المجموعة في مراحل مختلفة من إعادة فتح دولهم.



وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام وتقرر أين تعقد القمة وتضع الأجندة. الدول الأعضاء في المجموعة أيضا هي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط في البداية لعقد القمة السنوية في منتجع الغولف الخاص به قرب ميامي. لكنه غير الوجهة إلى كامب ديفيد المنتجع الذي زاره نهاية الأسبوع الماضي ويديره الجيش الأميركي، بعد إدانة عامة لتخطيطه عقد القمة في أحد ممتلكاته التي تدر مالا عليه.

