أميركا

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريع محاسبة الشركات الأجنبية

وفاء جباعي - واشنطن
20 مايو 2020
مشروع القانون.. لا إدراج لأسهم الشركات الأجنبية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن
مشروع القانون.. لا إدراج لأسهم الشركات الأجنبية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون محاسبة الشركات الأجنبية، الذي قد يمنع العديد من الشركات العالمية، وبينها الشركات الصينية، من إدراج أسهمها في البورصات الأميركية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن التنظيمية. 

مشروع القانون يفرض على الشركات أن تثبت أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية، منعا للتلاعب بأموال واستثمارات الأميركيين، كما قال راعي المشروع السيناتور الجمهوري جون كينيدي. 

ويعكس تمرير المشروع في مجلس الشيوخ بالإجماع حجم الغضب المتزايد بين المشرعين الأميركيين تجاه الصين، ويأتي غداة مطالبة أعضاء جمهوريين في الكونغرس الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب دورهم في تفشي فيروس كورونا. 

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب أيضا قبل أن يحال إلى الرئيس ترامب للمصادقة عليه.
 

وفاء جباعي - واشنطن

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"في موعد مقارب" ليونيو.. ترامب يدرس عقد قمة مجموعة السبع

20 مايو 2020
ترامب كان قد خطط لعقد قمة مجموعة السبع 10-12 يونيو في كامب ديفيد
ترامب كان قد خطط لعقد قمة مجموعة السبع 10-12 يونيو في كامب ديفيد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه يدرس عقد اجتماع في الولايات المتحدة مع زعماء أكبر اقتصادات العالم، رغم كل شيء، لأنها ستكون "علامة عظيمة للجميع" على عودة الأشياء لطبيعتها خلال جائحة كورونا.
 
وكان ترامب قد خطط لعقد قمة مجموعة السبع 10-12 يونيو في كامب ديفيد، المنتجع الرئاسي في ماريلاند. لكنه أعلن في مارس أنه سيلغي القمة السنوية بسبب الجائحة. وقال إن زعماء العالم سيجتمعون عبر الفيديو بدلا من ذلك.
 
غير أن ترامب يضغط مؤخرا بشكل كبير لرؤية الاقتصاد الأميركي يتعافى مجددا بعد أن أغلق العديد من الشركات للمساعدة في إبطاء تفشي الفيروس.
 
وقال ترامب على تويتر "الآن وبلادنا (تعود إلى العظمة)، أدرس عقد قمة مجموعة السبع، في الموعد نفسه أو في موعد مقارب، في واشنطن العاصمة، في كامب ديفيد الأسطوري."

وأضاف "الأعضاء الآخرون يشرعون أيضا في العودة. إنها علامة عظيمة للجميع- التطبيع!"
 
وأوضح ترامب أن القمة المعاد جدولتها ستعقد في واشنطن، في موقع غير محدد، أو في كامب ديفيد، في نفس الإطار الزمني تقريبا للموعد الأصلي.
 
ولم يتضح على الفور كيف ستنظم قمة مثل هذه بسرعة.
 
ولا تزال منطقة العاصمة واشنطن خاضعة لأوامر البقاء في المنزل على الأقل حتى الثامن من يونيو. وفي الوقت نفسه، فإن زعماء الدول الأعضاء في المجموعة في مراحل مختلفة من إعادة فتح دولهم.
 
وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام وتقرر أين تعقد القمة وتضع الأجندة. الدول الأعضاء في المجموعة أيضا هي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط في البداية لعقد القمة السنوية في منتجع الغولف الخاص به قرب ميامي. لكنه غير الوجهة إلى كامب ديفيد المنتجع الذي زاره نهاية الأسبوع الماضي ويديره الجيش الأميركي، بعد إدانة عامة لتخطيطه عقد القمة في أحد ممتلكاته التي تدر مالا عليه.
 