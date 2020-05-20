مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريع محاسبة الشركات الأجنبية

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون محاسبة الشركات الأجنبية، الذي قد يمنع العديد من الشركات العالمية، وبينها الشركات الصينية، من إدراج أسهمها في البورصات الأميركية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن التنظيمية.

مشروع القانون يفرض على الشركات أن تثبت أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية، منعا للتلاعب بأموال واستثمارات الأميركيين، كما قال راعي المشروع السيناتور الجمهوري جون كينيدي.

ويعكس تمرير المشروع في مجلس الشيوخ بالإجماع حجم الغضب المتزايد بين المشرعين الأميركيين تجاه الصين، ويأتي غداة مطالبة أعضاء جمهوريين في الكونغرس الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب دورهم في تفشي فيروس كورونا.

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب أيضا قبل أن يحال إلى الرئيس ترامب للمصادقة عليه.

