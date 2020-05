مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريع محاسبة الشركات الأجنبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه يدرس عقد اجتماع في الولايات المتحدة مع زعماء أكبر اقتصادات العالم، رغم كل شيء، لأنها ستكون "علامة عظيمة للجميع" على عودة الأشياء لطبيعتها خلال جائحة كورونا.



وكان ترامب قد خطط لعقد قمة مجموعة السبع 10-12 يونيو في كامب ديفيد، المنتجع الرئاسي في ماريلاند. لكنه أعلن في مارس أنه سيلغي القمة السنوية بسبب الجائحة. وقال إن زعماء العالم سيجتمعون عبر الفيديو بدلا من ذلك.



غير أن ترامب يضغط مؤخرا بشكل كبير لرؤية الاقتصاد الأميركي يتعافى مجددا بعد أن أغلق العديد من الشركات للمساعدة في إبطاء تفشي الفيروس.



وقال ترامب على تويتر "الآن وبلادنا (تعود إلى العظمة)، أدرس عقد قمة مجموعة السبع، في الموعد نفسه أو في موعد مقارب، في واشنطن العاصمة، في كامب ديفيد الأسطوري."

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization!