أميركا

هجمات سبتمبر.. "الخاطف رقم 20" ينقلب على أسامة بن لادن

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
زكريا موسوي
زكريا موسوي

أعلن زكريا موسوي، الرجل الوحيد الذي أدين في محكمة أميركية بالتورط في أحداث 11 سبتمبر عام 2001، نبذه للإرهاب، والقاعدة، وداعش.

ويقضي زكريا موسوي حكما بالسجن مدى الحياة في السجن الفيدرالي بولاية كولورادو الأميركية، بعدما نجا من حكم بالإعدام في عام 2006.

وأحيانا كان يشار إلى موسوي بأنه الخاطف رقم عشرين في اعتداء 11 سبتمبر، فبينما كان موسوي عضوا في تنظيم القاعدة، فإن أدلة تورطه في خطف الطائرة يوم 11 سبتمبر ناقصة.

لكن، حمل المدعون العامون المسؤولية لموسوي، لأنه كان قادرا على منع الهجمات إذا لم يكذب أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص معرفته بالقاعدة، ومحاولاتها الهجوم على الولايات المتحدة، عندما قبض عليه في عام 2001.

وكتب موسوي في مذكرة رسالة مكتوبة بخط اليد، رفعها لمحكمة بولاية فيرجينيا الأميركية، حيث قال "أنا أدين أسامة بن لادن وأنبذه..  وأعلن أيضا معارضتي بشكل لا لبس فيه لأي عمل إرهابي، أو هجوم أو دعاية ضد الولايات المتحدة".

وأضاف موسوي في رسالته التي نقلتها وكالة "أسوشياتد برس" الأميركية، أنه يريد "تحذير الشباب المسلم من خداع وتلاعب المجاهدين المزيفين".

وتعتبر تصريحات موسوي الأخيرة بعيدة كل البعد عن أقواله التي أدلى بها في محاكمة عام 2006، عندنا سخر من الضحايا وأشار بعلامة النصر بعدما حكم عليه قاض بالسجن مدى الحياة بدلا من الإعدام.

وفي نهاية جلسة الحكم الأخيرة، قال موسوي "حفظ الله أسامة بن لادن، لان تنالوا منه أبدا"، وقد قتل بن لادن في عملية للقوات الخاصة أميركية بباكستان عام 2011.

وقد أدلى موسوي بأقواله الأخيرة ضمن عريضة تسعى إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية التي يقضي تحتها عقوبته، مطالبا في نفس الوقت أن يمثله إما رودي غويلياني أو ألان درشوفيتز، كمحاميين له، حتى يتمكن من تقديم الشهادة ضمن محاكمة مدنية.

وتقول كاثرين دوناهو، عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة نيو هامبشير، والتي حضرت محاكمات موسوي وسجلتها في كتابها "عبد الله"، إن موسوي لم ينبذ الإرهاب أو بن لادن من قبل، على حد علمها.

وأضافت دوناهو "لقد كان هناك (في السجن) لمدة 14 عاما، إنه وقت طويل ليفكر المرء في حقيقة فعله، لا أراه يكذب، كان هناك العديد من الطرق التي يستطيع بها مساعدة نفسه قبل أن يكذب، لكنه لم يفعل".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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وفاء جباعي - واشنطن
20 مايو 2020
مشروع القانون.. لا إدراج لأسهم الشركات الأجنبية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن
مشروع القانون.. لا إدراج لأسهم الشركات الأجنبية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون محاسبة الشركات الأجنبية، الذي قد يمنع العديد من الشركات العالمية، وبينها الشركات الصينية، من إدراج أسهمها في البورصات الأميركية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن التنظيمية. 

مشروع القانون يفرض على الشركات أن تثبت أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية، منعا للتلاعب بأموال واستثمارات الأميركيين، كما قال راعي المشروع السيناتور الجمهوري جون كينيدي. 

ويعكس تمرير المشروع في مجلس الشيوخ بالإجماع حجم الغضب المتزايد بين المشرعين الأميركيين تجاه الصين، ويأتي غداة مطالبة أعضاء جمهوريين في الكونغرس الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب دورهم في تفشي فيروس كورونا. 

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب أيضا قبل أن يحال إلى الرئيس ترامب للمصادقة عليه.
 

وفاء جباعي - واشنطن