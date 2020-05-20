واشنطن تقدم 10 مليارات دولار كمساعدات دولية للتصدي لكوفيد-19

تواصل الولايات المتحدة الريادة في الاستجابة العالمية ضد وباء كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بناء على عقود من القيادة في مجال الصحة المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الشعب الأميركي قدم أكثر من 10 مليارات دولار في إطار الجهود للتصدي للمرض عالميا، مؤكدة حرصها على أن يظل التمويل الأميركي الضخم وجهودها العلمية، جزءا مركزيا ومنسقا من الجهد العالمي ضد كوفيد-19.

ومنذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي، التزمت الإدارة الأميركية بتوفير أكثر من 900 مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية واقتصادية وإنمائية مقدمة من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، لمساعدة الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية، لمكافحة الوباء.

وهذا التمويل، الذي يقدمه الكونغرس، سينقذ الأرواح من خلال تحسين التثقيف الصحي العام وحماية مرافق الرعاية الصحية وزيادة قدرات المختبرات ومراقبة الأمراض والاستجابة السريعة في أكثر من 120 دولة.

ومن خلال العمل مع القطاع الخاص، "بدأنا في الوفاء بالتزام الرئيس ترامب بتوفير أجهزة تنفس صناعي بملايين الدولارات لشركائنا وحلفائنا في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية"، حسب البيان.

ومن بين ما تشمله المساعدة الأميركية، توفير ما يقرب من 300 مليون دولار كمساعدة صحية طارئة لصالح برامج الصحة العالمية، ونحو 300 مليون دولار أخرى كمساعدة إنسانية في حالة الكوارث، وأكثر من 150 مليون دولار من حساب صندوق الدعم الاقتصادي، لتعزيز مصالح السياسة الخارجية الأميركية من خلال تمويل جهود التخفيف على المدى القصير، ومعالجة تأثيرات الوباء على المدى الطويل.

يضاف إلى ذلك ما يقرب من 160 مليون دولار لمساعدة المنظمات الدولية وشركائها على مواجهة التحديات التي يفرضها الوباء في معسكرات اللاجئين والنازحين والمهاجرين وغيرهم من المستضعفين.

ولا تشمل هذه المساعدة المقدمة من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مئات ملايين الدولارات الإضافية التي تقدمها الدوائر والوكالات الحكومية الأميركية الأخرى، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووزارة الدفاع الأميركية.

وتضاف المساعدات المقدمة للتصدي لكورونا إلى أكثر من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة للتمويل الصحي العالمي وحوالي 70 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، في العقد الماضي وحده.