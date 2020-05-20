أميركا

وثيقة مسربة من البنتاغون: جائحة كورونا قد تستمر حتى صيف 2021

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
مبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون
مبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون

كشفت مذكرة مسربة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، الثلاثاء، أن كبار المسؤولين في الوزارة يخططون لاحتمال أن يكون على الجيش التعامل مع جائحة فيروس كورونا حتى عام 2021.

وحذرت المذكرة، التي حصل عليها موقع Task & Purpose، من "احتمال حقيقي" بألا يتوفر لقاح لكوفيد- 19 حتى "صيف 2021 على أقل تقدير".

وجاء في المذكرة: "أمامنا طريق طويل، مع احتمال حقيقي لعودة كوفيد-19. لذلك، يتوجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور كوفيد-19 بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام".

ونقل موقع ذا هيل عن مسؤول في البنتاغون، قوله إنهم لم يتمكنوا من العثور على نسخة من المذكرة بالصيغة المتداولة إعلاميا، ولم يتمكنوا من تأكيدها على وجه التحديد.

لقد أكدوا بالفعل، بحسب ذا هيل، أن الوزارة "تواصل تطوير خطط تتعلق بالعمل في بيئة كوفيد-19، وأن بعض صيغ هذه الخطط لها لغة مماثلة للمذكرة التي تم الحديث عنها، ولكن لم تتم الموافقة على أي منها".

وأضافوا القول"لم تتم الموافقة على الخطط من قبل كبار قادة وزارة الدفاع بعد، ولن نناقش ما قد يكون في النسخة النهائية من هذه الخطط"، وفقا لموقع ذا هيل.

وتعزز المذكرة الجديدة التشكيك في أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا في أوائل العام المقبل.

ووفقا للمذكرة المسربة "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنعمل في بيئة كوفيد-19 المستمرة عالميا في الأشهر المقبلة"، و"سيستمر هذا على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق، من خلال التحصين، وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس."

ودعت المذكرة إلى زيادة الاختبارات وكذلك توثيق "تتبع ورصد نتائج علاج المصابين بكوفيد-19".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف... أتناول حبّة يومياً"، وهو ما أثار ردود فعل قوية في الأوساط العلمية والسياسية. 

ويستخدم عقار هيدروكسي كلوروكين منذ وقت طويل ضد الملاريا، لكن مدى نجاعته ضد فيروس كورونا المستجد غير مثبتة حتى الآن من خلال أي دراسة دقيقة. 

 وردّاً على سؤال عن سبب تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين، صرح ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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وثيقة مسربة من البنتاغون: جائحة كورونا قد تستمر حتى صيف 2021

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واشنطن تقدم 10 مليارات دولار كمساعدات دولية للتصدي لكوفيد-19

الحرة / خاص - واشنطن
20 مايو 2020
مساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في رام الله- أرشيف
مساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في رام الله- أرشيف

تواصل الولايات المتحدة الريادة في الاستجابة العالمية ضد وباء كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بناء على عقود من القيادة في مجال الصحة المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الشعب الأميركي قدم أكثر من 10 مليارات دولار في إطار الجهود للتصدي للمرض عالميا، مؤكدة حرصها على أن يظل التمويل الأميركي الضخم وجهودها العلمية، جزءا مركزيا ومنسقا من الجهد العالمي ضد كوفيد-19.

ومنذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي، التزمت الإدارة الأميركية بتوفير أكثر من 900 مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية واقتصادية وإنمائية مقدمة من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، لمساعدة الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية، لمكافحة الوباء. 

وهذا التمويل، الذي يقدمه الكونغرس، سينقذ الأرواح من خلال تحسين التثقيف الصحي العام وحماية مرافق الرعاية الصحية وزيادة قدرات المختبرات ومراقبة الأمراض والاستجابة السريعة في أكثر من 120 دولة.

ومن خلال العمل مع القطاع الخاص، "بدأنا في الوفاء بالتزام الرئيس ترامب بتوفير أجهزة تنفس صناعي بملايين الدولارات لشركائنا وحلفائنا في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية"، حسب البيان.

ومن بين ما تشمله المساعدة الأميركية، توفير ما يقرب من 300 مليون دولار كمساعدة صحية طارئة لصالح برامج الصحة العالمية، ونحو 300 مليون دولار أخرى كمساعدة إنسانية في حالة الكوارث، وأكثر من 150 مليون دولار من حساب صندوق الدعم الاقتصادي، لتعزيز مصالح السياسة الخارجية الأميركية من خلال تمويل جهود التخفيف على المدى القصير، ومعالجة تأثيرات الوباء على المدى الطويل.

يضاف إلى ذلك ما يقرب من 160 مليون دولار لمساعدة المنظمات الدولية وشركائها على مواجهة التحديات التي يفرضها الوباء في معسكرات اللاجئين والنازحين والمهاجرين وغيرهم من المستضعفين.

ولا تشمل هذه المساعدة المقدمة من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مئات ملايين الدولارات الإضافية التي تقدمها الدوائر والوكالات الحكومية الأميركية الأخرى، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووزارة الدفاع الأميركية.

وتضاف المساعدات المقدمة للتصدي لكورونا إلى أكثر من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة للتمويل الصحي العالمي وحوالي 70 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، في العقد الماضي وحده.

 

الحرة / خاص - واشنطن