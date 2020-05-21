أميركا ترسل دعما لروسيا لمكافحة كورونا مع تجاوز الوفيات 3 آلاف

من المتوقع أن تسلم طائرة نقل عسكرية أميركية أول جزء من مساعدات طبية لروسيا الخميس يضم 50 جهازا للتنفس الصناعي، لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بالفيروس الخميس مما يرفع عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 317554، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم.

وتجاوز عدد الوفيات 3000 بعد أن قال مسؤولون إن 127 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويوجد بالولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في العالم. غير أن عدد الوفيات في روسيا البالغ 3099 أقل بكثير منه في كثير من البلدان الأوروبية الأخرى، وهو ما أثار جدلا بشأن الأساليب التي تستخدمها لإحصاء الوفيات.

وأرجعت روسيا الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات المسجلة إلى برنامج ضخم للفحص حيث تقول إنه تم فحص أكثر من 7.8 مليون شخص، وإن كثيرا من الحالات لا تظهر عليها أعراض.

ويقول مسؤولون بالحكومة إن هناك مؤشرات على بدء استقرار التفشي، وإن الزيادات اليومية في الإصابات الجديدة تراجعت في الأيام القليلة الماضية.

وقالت الولايات المتحدة إنها سترسل 200 جهاز تنفس أميركي الصنع إلى روسيا بعدما عرض الرئيس دونالد ترامب المساعدة استجابة لطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كانت موسكو قد أرسلت إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

ورغم أن العلاقات بين البلدين لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، فقد تحدث رئيسا البلدين عدة مرات في الشهور الأخيرة لبحث قضايا جائحة كورونا والنفط والحد من الأسلحة.