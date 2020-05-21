أول تعليق من روسيا على انسحاب أميركا من "الأجواء المفتوحة"

نددت روسيا الخميس بما اعتبرته "ضربة" وجهها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" لأمن القارة الأوروبية.

ونقلت وكالات روسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو أنّ "انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية لا يعني فقط توجيه ضربة إلى أسس الأمن الأوروبي وإنما ايضاً إلى أدوات الأمن العسكري القائمة وإلى المصالح الأمنية الأساسية لحلفاء الولايات المتحدة أنفسهم".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع روسيا لضبط التسلّح، متهما موسكو بخرق بنودها.

وقال ترامب للصحافيين إن "روسيا لم تلتزم بالمعاهدة. ولذا، سننسحب إلى أن يلتزموا".

وأوضح مسؤول رفيع في الإدارة الاميركية للحرة أن قرار الانسحاب من هذه المعاهدة الدولية التي تسمح بالمراقبة الجوية فوق أراضي الدول المشاركة فيها اتخذ بعد مراجعة مطولة.

وأظهرت المراجعة انتهاكا متكررا من روسيا لبنود المعاهدة، على نحو يمكن أن يشكل تهديدات عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

والاتفاقية، التي وقعت عليها 34 دولة، تسمح لجيش كل دولة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى بعد وقت قصير من إعطاء إشعار بذلك.

ويمكن للطائرة مسح المنطقة التي تحلق فوقها وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية.

والهدف من هذه الفكرة أنه بقدر ما تعرف الجيوش أكثر عن بعضها البعض، فإن فرص اندلاع نزاعات عسكرية تصبح أقل.

وأظهرت المراجعة انتهاكا متكررا من روسيا لبنود المعاهدة، على نحو يمكن أن يشكل تهديدات عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

كما أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لديها قدرات كبيرة للمراقبة عبر الأقمار الصناعية.

يذكر أن هذه المعاهدة اقترحها الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور عام 1955، ولم توقع إلا في عام 1992.

