إطلاق نار في قاعدة للبحرية الأميركية في تكساس

أعلنت البحرية الأميركية صباح الخميس "تحييد مطلق نار" في المحطة الجوية البحرية كوربوس كريستي في تكساس، وفق بيان نقلته وسائل إعلام أميركية.

وقال البيان إن أحد أفراد قوات الأمن البحرية أصيب، ولم يكشف عن هوية مطلق النار.

وقالت البحرية إن "جميع البوابات على المنشأة لا تزال مغلقة بينما يعالج المستجيبون الأوائل الحادث".

وتم إغلاق القاعدة في وقت لاحق، وفقا لمنشور على صفحة القاعدة على الفيسبوك، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية.

وتعد المحطة الجوية البحرية كوربوس كريستي موطنا لتدريب الطيارين البحرية منذ عام 1941، وفقا لموقعها على الإنترنت.