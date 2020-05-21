المحكمة العليا الأميركية ترفض الكشف عن محتوى محجوب في تقرير مولر

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، إطلاع لجنة من مجلس النواب يقودها الديمقراطيون على أجزاء حجبتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من التقرير الذي أعده المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وأوقفت المحكمة حكما صدر في مارس عن محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا "العاصمة واشنطن"، بضرورة إتاحة المحتوى المحذوف للمشرعين.

وبذلك تستطيع الإدارة الآن الطعن رسميا على هذا الحكم، مما يعني أن القرار النهائي قد لا يصدر بحلول الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر، التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري للفوز بولاية ثانية لأربع سنوات.

وكان المحقق الخاص روبرت مولر أعلن في يوليو من العام الماضي، أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية لا يبرئ دونالد ترامب بشكل تام، بخاصة من شبهات إعاقة سير العدالة، خلافا لما يؤكده الرئيس الأميركي.

وتحدث مولر في تقريره عن الجهود الروسية في مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016، لكنه أضاف أنه لم يتمكن من إيجاد أي دليل يثبت تواطؤا بين موسكو وفريق حملة ترامب الانتخابية، على الرغم من تواصل متكرر بينهما.

وقد حجبت وزارة العدل أجزاء من التقرير، يطالب المشرعون الديمقراطيون بالكشف عنها.