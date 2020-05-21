أميركا

المحكمة العليا الأميركية ترفض الكشف عن محتوى محجوب في تقرير مولر

الحرة / وكالات - واشنطن
21 مايو 2020
حجبت وزارة العدل أجزاء من تقرير مولر يطالب المشرعون الديمقراطيون بالكشف عنها
حجبت وزارة العدل أجزاء من تقرير مولر يطالب المشرعون الديمقراطيون بالكشف عنها

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، إطلاع لجنة من مجلس النواب يقودها الديمقراطيون على أجزاء حجبتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من التقرير الذي أعده المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وأوقفت المحكمة حكما صدر في مارس عن محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا "العاصمة واشنطن"، بضرورة إتاحة المحتوى المحذوف للمشرعين.

وبذلك تستطيع الإدارة الآن الطعن رسميا على هذا الحكم، مما يعني أن القرار النهائي قد لا يصدر بحلول الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر، التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري للفوز بولاية ثانية لأربع سنوات.

وكان المحقق الخاص روبرت مولر أعلن في يوليو من العام الماضي، أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية لا يبرئ دونالد ترامب بشكل تام، بخاصة من شبهات إعاقة سير العدالة، خلافا لما يؤكده الرئيس الأميركي.

وتحدث مولر في تقريره عن الجهود الروسية في مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016، لكنه أضاف أنه لم يتمكن من إيجاد أي دليل يثبت تواطؤا بين موسكو وفريق حملة ترامب الانتخابية، على الرغم من تواصل متكرر بينهما.

وقد حجبت وزارة العدل أجزاء من التقرير، يطالب المشرعون الديمقراطيون بالكشف عنها.

 

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

حجبت وزارة العدل أجزاء من تقرير مولر يطالب المشرعون الديمقراطيون بالكشف عنها
أميركا

المحكمة العليا الأميركية ترفض الكشف عن محتوى محجوب في تقرير مولر

تسارع انتشار كورونا في البرازيل والحكومة توصي بتناول كلوروكوين
أزمة كورونا

"من سيئ إلى أسوأ".. تسارع انتشار كورونا في البرازيل

الرئيس الأميركي واجه انتقادات كثيرة بعد إعلانه تناوله عقار هيدروكسي كلوروكوين
أميركا

ترامب يعلن أنه سيتوقف قريبا عن تناول هيدروكسي كلوروكوين

المساعدات الأميركية لروسيا
أزمة كورونا

لمواجهة كورونا.. مساعدات طبية أميركية تصل إلى روسيا

نيكولاي ملادينوف
آخر الأخبار

مبعوث الأمم المتحدة يحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة

الكاتبة والباحثة شيماء سامي
مصر

مصر.. اعتقال كاتبة من منزلها بالإسكندرية

مطار جي اف كينيدي منتصف مارس الماضي حيث أصبحت نيويورك من أكبر بؤر كورونا في العالم
أزمة كورونا

نحو ثلثها في الولايات المتحدة.. العالم يقترب من 5 ملايين إصابة بكورونا

أميركا

ترامب يعلن أنه سيتوقف قريبا عن تناول هيدروكسي كلوروكوين

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
الرئيس الأميركي واجه انتقادات كثيرة بعد إعلانه تناوله عقار هيدروكسي كلوروكوين
الرئيس الأميركي واجه انتقادات كثيرة بعد إعلانه تناوله عقار هيدروكسي كلوروكوين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سينهي دورة تناوله لعقار هيدروكسي كلوروكوين كدواء وقائي من فيروس كورونا، خلال يوم أو يومين. 

وكان الرئيس الأميركي واجه انتقادات كثيرة بعد إعلانه تناوله لهذا العقار، الذي لم تثبت علميا فعاليته في علاج فيروس كورونا. 

وأوضحت  المتحدثة باسم البيت الابيض، كايلي ماكناني، أن  الرئيس الأميركي استند إلى أبحاث متعددة أميركية ودولية تظهر نتائج مشجعة لاستخدام هيدروكسي كلوكوين بشكل وقائي. 

وكان ترامب قد كشف، الاثنين، أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب مجدداً، آنذاك، أنه ليس مصاباً بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض عن العقار "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، موضحا أنه في وقت معين سيتوقف عن تناوله.

ورداً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار، قال ترامب "أعتقد أنه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن العقار "يعمل بشكل عظيم"، في معرض دفاعه عن الدواء الذي حذرت منه وكالات صحية أميركية وعالمية.

الحرة - واشنطن