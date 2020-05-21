أميركا

بشرط.. الولايات المتحدة ترجح عودتها لمعاهدة "الأجواء المفتوحة"  

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
تسمح المعاهدة للأطراف الموقعة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدول الأخرى
تسمح المعاهدة للأطراف الموقعة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدول الأخرى

رجحت الخارجية الأميركية عودة الولايات المتحدة إلى معاهدة "الأجواء المفتوحة" إن التزمت روسيا بشكل تام ببنود المعاهدة مجددا. 

ونقلت الخارجية على لسان الوزير مايك بومبيو، الخميس، قوله إن "حجر الأساس في استراتيجية الأمن القومي التي وضعها الرئيس دونالد ترامب يتمثل في حماية الشعب الأميركي والنمط الأميركي في المعيشي والمصالح الأمنية للبلاد". 

يذكر أن ترامب أعلن الخميس انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية على مدى ستة أشهر، على أن يبدأ الانسحاب، الجمعة.

وتتضمن المعاهدة 34 دولة، وتسمح لجيش كل من الأطراف الموقعة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى بعد وقت قصير من إعطاء إشعار بذلك.

وأضاف بومبيو في البيان "في محورها، تقوم المعاهدة على أن تشارك كافة الأطراف بدرجات عالية من الشفافية والتفاهم والتعاون المشتركين، بصرف النظر عن حجمها. لكن التطبيق الروسي وخرقها لمعاهدة الأجواء المفتوحة قلص من فرص بناء الثقة، وبالتالي حقن انعدام الثقة والتهديد لأمننا القومي، ما مهد للانسحاب من المعاهدة". 
 
وأشار بومبيو إلى أن "خروقات روسيا لم تقتصر على معاهدة الأجواء المفتوحة، بل تعدتها لارتكاب تجاوزات في اتفاقيات حظر الأسلحة والتزاماتها الأخرى"، مضيفا "روسيا تتعامل وكأنها تملك الحرية لإيقاف التزاماتها كلما تسنت لها الرغبة، لتمنع بشكل غير قانوني أو تعيق جولات المراقبة ضمن الأجواء المفتوحة". 
 
وضرب بومبيو مثالا على ما سبق بإعاقة موسكو جولات مراقبة على بعد عشر كيلومترات من حدودها مع المناطق التي احتلتها روسيا في أبخازيا التابعة لجورجيا وأوسيتيا الجنوبية، وبالتالي دعم الادعاءات الروسية بأن هذه المناطق المحتلة تخضع لحكم مستقل، وتابع "تخصيص روسيا لجولات الأجواء المفتوحة في إقليم القرم الأوكراني مشابه لإخضاع سيطرتها على الإقليم لضم، وهو أمر لم تقبله الولايات المتحدة ولن تتقبله أبدا". 
 
وذكرت الخارجية أنه لولا الضغط من الحلفاء الأوروبيين لمدى الفائدة المستمدة من المعاهدة كانت الولايات المتحدة لتخرج من الاتفاق منذ وقت طويل، وأن "روسيا وحدها تتحمل مسؤولية هذه التطورات والتغيرات المستمرة في معاهدات حظر الأسلحة. الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها ملتزمون في فرض معاهدات حظر فعالة للأسلحة والتي تتضمن أطرافا مستعدة للالتزام بمسؤولياتها وواجباتها بها". 

الحرة - واشنطن

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واشنطن تكشف أسباب الانسحاب الأميركي من "الأجواء المفتوحة"

ميشال غندور - واشنطن
21 مايو 2020
ترامب أعلن الخميس انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"
ترامب أعلن الخميس انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار، كريستوفر فورد، الخميس، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" يأتي بعد ثمانية أشهر من المحادثات والمشاورات مع الدول الحليفة والشريكة للولايات المتحدة وبعد الحصول على آراء ومداخلات هذه الدول. 

وذكر فورد بأن الولايات المتحدة، بعد هذه المشاورات، وصلت إلى خلاصة مفادها بأن الاستمرار بالمشاركة في هذه المعاهدة ليس من مصلحة الأمن القومي الأميركي.

وتوقف فورد عند الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى هذا القرار، وأبرزها أن روسيا التي "لم تعد ملتزمة بشكل عام بالتعاون الأمني بالطريقة التي كنا نأملها". موضحا أن خرق موسكو للمعاهدة هو جزء من سلسلة خروقات روسية للحد من التسلح وموجبات منع الانتشار ونزع الأسلحة، مما يؤثر على أمن أوروبا وعلى هندسة الحد من التسلح. 

وأوضح فورد أن هذا يشمل أيضاً خروقات تتعلق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة والتي تدمر هذه المعاهدة وأفعال روسيا ضد جورجيا وأوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم. وأشار إلى أن الجو الأمني هذا يناقض بشكل كبير جو المعاهدة محملا روسيا مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع.

وتحدث فورد عن خروقات روسية متعددة لمعاهدة الأجواء المفتوحة ابتداء من العام 2005 أي بعد ثلاث سنوات من بدء العمل بالمعاهدة والتي استمرت حتى الأشهر الماضية. وأشار إلى أن روسيا فرضت كذلك قيوداً من دون تبريرات على الطلعات الجوية، مما يقوض الثقة بنوايا روسيا وأسس بناء السلام التي تنص عليها المعاهدة. 

وأعاد فورد التأكيد على ما قاله الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة النظر في قرارها إذا عادت روسيا إلى الالتزام التام بالمعاهدة، وقال "لكن هذا القرار يعود لروسيا أن تتخذه".

ميشال غندور - واشنطن