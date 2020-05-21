بشرط.. الولايات المتحدة ترجح عودتها لمعاهدة "الأجواء المفتوحة"  

رجحت الخارجية الأميركية عودة الولايات المتحدة إلى معاهدة "الأجواء المفتوحة" إن التزمت روسيا بشكل تام ببنود المعاهدة مجددا.

ونقلت الخارجية على لسان الوزير مايك بومبيو، الخميس، قوله إن "حجر الأساس في استراتيجية الأمن القومي التي وضعها الرئيس دونالد ترامب يتمثل في حماية الشعب الأميركي والنمط الأميركي في المعيشي والمصالح الأمنية للبلاد".

يذكر أن ترامب أعلن الخميس انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية على مدى ستة أشهر، على أن يبدأ الانسحاب، الجمعة.

وتتضمن المعاهدة 34 دولة، وتسمح لجيش كل من الأطراف الموقعة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى بعد وقت قصير من إعطاء إشعار بذلك.

وأضاف بومبيو في البيان "في محورها، تقوم المعاهدة على أن تشارك كافة الأطراف بدرجات عالية من الشفافية والتفاهم والتعاون المشتركين، بصرف النظر عن حجمها. لكن التطبيق الروسي وخرقها لمعاهدة الأجواء المفتوحة قلص من فرص بناء الثقة، وبالتالي حقن انعدام الثقة والتهديد لأمننا القومي، ما مهد للانسحاب من المعاهدة".



وأشار بومبيو إلى أن "خروقات روسيا لم تقتصر على معاهدة الأجواء المفتوحة، بل تعدتها لارتكاب تجاوزات في اتفاقيات حظر الأسلحة والتزاماتها الأخرى"، مضيفا "روسيا تتعامل وكأنها تملك الحرية لإيقاف التزاماتها كلما تسنت لها الرغبة، لتمنع بشكل غير قانوني أو تعيق جولات المراقبة ضمن الأجواء المفتوحة".



وضرب بومبيو مثالا على ما سبق بإعاقة موسكو جولات مراقبة على بعد عشر كيلومترات من حدودها مع المناطق التي احتلتها روسيا في أبخازيا التابعة لجورجيا وأوسيتيا الجنوبية، وبالتالي دعم الادعاءات الروسية بأن هذه المناطق المحتلة تخضع لحكم مستقل، وتابع "تخصيص روسيا لجولات الأجواء المفتوحة في إقليم القرم الأوكراني مشابه لإخضاع سيطرتها على الإقليم لضم، وهو أمر لم تقبله الولايات المتحدة ولن تتقبله أبدا".



وذكرت الخارجية أنه لولا الضغط من الحلفاء الأوروبيين لمدى الفائدة المستمدة من المعاهدة كانت الولايات المتحدة لتخرج من الاتفاق منذ وقت طويل، وأن "روسيا وحدها تتحمل مسؤولية هذه التطورات والتغيرات المستمرة في معاهدات حظر الأسلحة. الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها ملتزمون في فرض معاهدات حظر فعالة للأسلحة والتي تتضمن أطرافا مستعدة للالتزام بمسؤولياتها وواجباتها بها".