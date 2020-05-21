أميركا

ترامب يعلن أنه سيتوقف قريبا عن تناول هيدروكسي كلوروكوين

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
الرئيس الأميركي واجه انتقادات كثيرة بعد إعلانه تناوله عقار هيدروكسي كلوروكوين
الرئيس الأميركي واجه انتقادات كثيرة بعد إعلانه تناوله عقار هيدروكسي كلوروكوين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سينهي دورة تناوله لعقار هيدروكسي كلوروكوين كدواء وقائي من فيروس كورونا، خلال يوم أو يومين. 

وكان الرئيس الأميركي واجه انتقادات كثيرة بعد إعلانه تناوله لهذا العقار، الذي لم تثبت علميا فعاليته في علاج فيروس كورونا. 

وأوضحت  المتحدثة باسم البيت الابيض، كايلي ماكناني، أن  الرئيس الأميركي استند إلى أبحاث متعددة أميركية ودولية تظهر نتائج مشجعة لاستخدام هيدروكسي كلوكوين بشكل وقائي. 

وكان ترامب قد كشف، الاثنين، أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب مجدداً، آنذاك، أنه ليس مصاباً بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض عن العقار "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، موضحا أنه في وقت معين سيتوقف عن تناوله.

ورداً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار، قال ترامب "أعتقد أنه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن العقار "يعمل بشكل عظيم"، في معرض دفاعه عن الدواء الذي حذرت منه وكالات صحية أميركية وعالمية.

الحرة - واشنطن

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أميركا

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريع محاسبة الشركات الأجنبية

وفاء جباعي - واشنطن
20 مايو 2020
مشروع القانون.. لا إدراج لأسهم الشركات الأجنبية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن
مشروع القانون.. لا إدراج لأسهم الشركات الأجنبية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون محاسبة الشركات الأجنبية، الذي قد يمنع العديد من الشركات العالمية، وبينها الشركات الصينية، من إدراج أسهمها في البورصات الأميركية إذا لم تتقيد بمعايير واشنطن التنظيمية. 

مشروع القانون يفرض على الشركات أن تثبت أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية، منعا للتلاعب بأموال واستثمارات الأميركيين، كما قال راعي المشروع السيناتور الجمهوري جون كينيدي. 

ويعكس تمرير المشروع في مجلس الشيوخ بالإجماع حجم الغضب المتزايد بين المشرعين الأميركيين تجاه الصين، ويأتي غداة مطالبة أعضاء جمهوريين في الكونغرس الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب دورهم في تفشي فيروس كورونا. 

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب أيضا قبل أن يحال إلى الرئيس ترامب للمصادقة عليه.
 

وفاء جباعي - واشنطن