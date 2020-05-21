أميركا

ترامب يعلن الانسحاب من "الأجواء المفتوحة"

الحرة / خاص - واشنطن
21 مايو 2020
البنتاغون يضع خططا لحماية عسكرييه وأسرهم من فيروس كورونا المستجد داخل أميركا وخارجها
مسؤول أميركي أكد للحرة عزم الولايات المتحدة على الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" الدفاعية.

وأوضح مسؤول رفيع في الإدارة الاميركية للحرة أن قرار الانسحاب من هذه المعاهدة الدولية التي تسمح بالمراقبة الجوية فوق أراضي الدول المشاركة فيها اتخذ بعد مراجعة مطولة.

وأظهرت المراجعة انتهاكا متكررا من روسيا لبنود المعاهدة، على نحو يمكن أن يشكل تهديدات عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

والاتفاقية، التي وقعت عليها 34 دولة، تسمح لجيش كل دولة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى بعد وقت قصير من إعطاء إشعار بذلك.

ويمكن للطائرة مسح المنطقة التي تحلق فوقها وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية.

والهدف من هذه الفكرة أنه بقدر ما تعرف الجيوش أكثر عن بعضها البعض، فإن فرص اندلاع نزاعات عسكرية تصبح أقل. 

وأظهرت المراجعة انتهاكا متكررا من روسيا لبنود المعاهدة، على نحو يمكن أن يشكل تهديدات عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

كما أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لديها قدرات كبيرة للمراقبة عبر الأقمار الصناعية.

يذكر أن هذه المعاهدة اقترحها الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور عام 1955، ولم توقع إلا في عام 1992. 

الحرة / خاص - واشنطن

اقرأ أيضا

عامل مصري يحمل كعك العيد في أحد المخابز بالقاهرة
أزمة كورونا

مصريون يتسابقون على كعك العيد قبل الحظر

هجوم إرهابي استهدف السفارة الأميركية في كينيا عام 1998.
السودان

تفجير السفارتين.. مسؤول أميركي يؤكد التوصل لتفاهم "مشروط" مع السودان

البنتاغون يضع خططا لحماية عسكرييه وأسرهم من فيروس كورونا المستجد داخل أميركا وخارجها
أميركا

ترامب يعلن الانسحاب من "الأجواء المفتوحة"

مدينة فايرفيلد أعلنت إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد
أزمة كورونا

مدينة أميركية تشهر إفلاسها

قرداش كان أحد المرشحين الأقوياء لخلافة البغدادي
العراق

اعتقال قرداش.. بغداد توضح هويته وتكشف تفاصيل نشاطاته في داعش

مادة سوداء غطا بها المصريون القدماء نعوشهم استطاع علماء معرفة مكوناتها
منوعات

علماء يكتشفون سر المادة الغامضة في الأكفان الفرعونية

تقارير كشفت أن اتهامات القرصنة ضد السعوديين يمكن أن تحبط الصفقة
رياضة

صحيفة بريطانية: تغريدة لابن الملك سلمان تكشف مصير صفقة نيوكاسل

أزمة كورونا

مدينة أميركية تشهر إفلاسها

21 مايو 2020
مدينة فايرفيلد أعلنت إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد
مدينة فايرفيلد أعلنت إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد

أشهرت مدينة أميركية إفلاسها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وقال إيدي بني، عمدة مدينة فيرفيلد بولاية آلاباما الأميركية، إن مدينته التي يسكنها نحو 11 ألف نسمة، كانت تعاني من أزمة اقتصادية منذ سنوات، إلا أنها تفاقمت بسبب كورونا.

وقد أجبرت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، رجال أعمال وتجار بالمدينة على إغلاق مشاريعهم وأعمالهم التجارية، بحسب تقرير "فوكس نيوز".

وقال العمدة "إن نفقاتنا تتخطى إيراداتنا بكثير، لذلك نسعى لبداية جديدة، ستعطينا فرصة للتنظيم، ولتقييم مواردنا المالية".

وتقدمت فيرفيلد على طلب الحماية المالية بموجب الفصل التاسع من القانون الأميركي، لتكون بذلك واحدة من عشرات المدن أو المقاطعات التي سلكت هذا الطريق خلال الثلاثين عاما الماضية.

وقد تقدمت مقاطعة جيفرسون حيث تقع مدينة فيرفيلد بطلب إفلاس في عام 2011، حيث كان ذلك أكبر إفلاس حكومي قدره 4.23 مليار دولار.

والآن تدين فيرفيلد للمقاطعة بمبلغ يصل قدره إلى 1.7 مليون دولار، فيما تبحث لجنة تابعة للمقاطعة السبل المختلفة للتعافي من الأزمة. 