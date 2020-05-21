أميركا

واشنطن تكشف أسباب الانسحاب الأميركي من "الأجواء المفتوحة"

ميشال غندور - واشنطن
21 مايو 2020
ترامب أعلن الخميس انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"
ترامب أعلن الخميس انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار، كريستوفر فورد، الخميس، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" يأتي بعد ثمانية أشهر من المحادثات والمشاورات مع الدول الحليفة والشريكة للولايات المتحدة وبعد الحصول على آراء ومداخلات هذه الدول. 

وذكر فورد بأن الولايات المتحدة، بعد هذه المشاورات، وصلت إلى خلاصة مفادها بأن الاستمرار بالمشاركة في هذه المعاهدة ليس من مصلحة الأمن القومي الأميركي.

وتوقف فورد عند الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى هذا القرار، وأبرزها أن روسيا التي "لم تعد ملتزمة بشكل عام بالتعاون الأمني بالطريقة التي كنا نأملها". موضحا أن خرق موسكو للمعاهدة هو جزء من سلسلة خروقات روسية للحد من التسلح وموجبات منع الانتشار ونزع الأسلحة، مما يؤثر على أمن أوروبا وعلى هندسة الحد من التسلح. 

وأوضح فورد أن هذا يشمل أيضاً خروقات تتعلق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة والتي تدمر هذه المعاهدة وأفعال روسيا ضد جورجيا وأوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم. وأشار إلى أن الجو الأمني هذا يناقض بشكل كبير جو المعاهدة محملا روسيا مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع.

وتحدث فورد عن خروقات روسية متعددة لمعاهدة الأجواء المفتوحة ابتداء من العام 2005 أي بعد ثلاث سنوات من بدء العمل بالمعاهدة والتي استمرت حتى الأشهر الماضية. وأشار إلى أن روسيا فرضت كذلك قيوداً من دون تبريرات على الطلعات الجوية، مما يقوض الثقة بنوايا روسيا وأسس بناء السلام التي تنص عليها المعاهدة. 

وأعاد فورد التأكيد على ما قاله الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة النظر في قرارها إذا عادت روسيا إلى الالتزام التام بالمعاهدة، وقال "لكن هذا القرار يعود لروسيا أن تتخذه".

ميشال غندور - واشنطن

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الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
ترامب قال إن روسيا لم تلتزم بالاتفاقية
ترامب قال إن روسيا لم تلتزم بالاتفاقية

نددت روسيا الخميس بما اعتبرته "ضربة" وجهها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" لأمن القارة الأوروبية.

ونقلت وكالات روسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو أنّ "انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية لا يعني فقط توجيه ضربة إلى أسس الأمن الأوروبي وإنما ايضاً إلى أدوات الأمن العسكري القائمة وإلى المصالح الأمنية الأساسية لحلفاء الولايات المتحدة أنفسهم".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع روسيا لضبط التسلّح، متهما موسكو بخرق بنودها.

وقال ترامب للصحافيين إن "روسيا لم تلتزم بالمعاهدة. ولذا، سننسحب إلى أن يلتزموا".

وأوضح مسؤول رفيع في الإدارة الاميركية للحرة أن قرار الانسحاب من هذه المعاهدة الدولية التي تسمح بالمراقبة الجوية فوق أراضي الدول المشاركة فيها اتخذ بعد مراجعة مطولة.

وأظهرت المراجعة انتهاكا متكررا من روسيا لبنود المعاهدة، على نحو يمكن أن يشكل تهديدات عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

والاتفاقية، التي وقعت عليها 34 دولة، تسمح لجيش كل دولة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى بعد وقت قصير من إعطاء إشعار بذلك.

ويمكن للطائرة مسح المنطقة التي تحلق فوقها وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية.

والهدف من هذه الفكرة أنه بقدر ما تعرف الجيوش أكثر عن بعضها البعض، فإن فرص اندلاع نزاعات عسكرية تصبح أقل. 

وأظهرت المراجعة انتهاكا متكررا من روسيا لبنود المعاهدة، على نحو يمكن أن يشكل تهديدات عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

كما أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لديها قدرات كبيرة للمراقبة عبر الأقمار الصناعية.

يذكر أن هذه المعاهدة اقترحها الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور عام 1955، ولم توقع إلا في عام 1992.
 

الحرة - واشنطن