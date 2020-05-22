أميركا

"أسلحة دمار شامل وانتهاكات إنسانية".. واشنطن تضيف كيانات صينية على لائحتها السوداء

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
جانب من مبنى وزارة التجارة الأميركية
أعلنت الوزارة معاقبة تسع كيانات تورطت في تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان | Source: Courtesy Image

أعلنت وزارة التجارة الأميركية الجمعة، إضافة 33 كيانا صينيا إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، ومخاوف من إضرارها بالأمن القومي الأميركي، تتعلق بأسلحة دمار شامل وأنشطة عسكرية أخرى.

وقالت الوزارة إنها ستعاقب تسع شركات ومؤسسات تورطت في تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان، ضمن حملة القمع والاعتقال التعسفي والعمل القسري والرقابة الصارمة التي تعرضت لها أقلية الإيغور في الصين، وغيرها من الأقليات في البلاد.

واستشهدت الوزارة في بيانها بسبع كيانات تجارية صينية، مكنت الحكومة الصينية من الحصول على أجهزة رقابة عالية التقنية.

وأوضحت وزارة التجارة أنه تم إضافة 24 مؤسسة حكومية وتجارية إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بسبب الدعم المقدم من أجل شراء معدات في سبيل استخدامها من قبل الجيش الصيني.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه تم إدراج معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية وثماني شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة دونالد ترامب فرضت عليها "قيودا تحرمها الحصول على التكنولوجيا الأميركية".

الحرة / وكالات - واشنطن

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جانب من مبنى وزارة التجارة الأميركية
أميركا

"أسلحة دمار شامل وانتهاكات إنسانية".. واشنطن تضيف كيانات صينية على لائحتها السوداء

ذكر مكتب التحقيقات أن الهجوم "مرتبط بالإرهاب"
أميركا

مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف جنسية منفذ الهجوم على قاعدة أميركية 

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مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف جنسية منفذ الهجوم على قاعدة أميركية 

رويترز
22 مايو 2020
ذكر مكتب التحقيقات أن الهجوم "مرتبط بالإرهاب"
ذكر مكتب التحقيقات أن الهجوم "مرتبط بالإرهاب"

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، المزيد من التفاصيل عن هوية منفذ الهجوم على قاعدة  كوربوس كريستي في ولاية تكساس الأميركية، صباح الخميس. 

وذكر مكتب التحقيقات أن المشتبه به الذي قتل في الهجوم "المرتبط بالإرهاب" هو آدم عليم السهلي، ويبلغ من العمر 20 عاما، وفقا لما ذكره مسؤول في المكتب لوكالة رويترز. 

وأضاف المحققون أن السهلي ولد في سوريا ويحمل الجنسية الأميركية. 

وتسبب الهجوم بإطلاق النار في القاعدة بإصابة أحد أفراد القوات البحرية الأميركية، إلا أن السلطات ذكرت بأن "حالته جيدة"، في حين أشار المحققون إلى وجود مشتبه به ثان طليق، ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية. 

رويترز