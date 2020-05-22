أميركا

"من أصول عربية".. تفاصيل جديدة عن منفذ الهجوم على قاعدة أميركية

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
جرح أحد أفراد القوات البحرية في هجوم الخميس
جرح أحد أفراد القوات البحرية في هجوم الخميس

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، مساء الخميس، أن منفذ الهجوم على القاعدة البحرية في ولاية تكساس الأميركية "من أصول عربية"، وفقا لمراسل الحرة جو تابت.  

وتسبب إطلاق للنار في قاعدة كوربوس كريستي التابعة للبحرية الأميركية صباح الخميس، بجرح أحد أفراد القوات البحرية، وأعلنت السلطات مقتل منفذ الهجوم مشيرة إلى أن الهجوم مرتبط بدوافع إرهابية وأن البحث قائم عن مشتبه به ثان. 

قال المشرف المسؤول والعميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لي غريفيس، في حديث مع الصحفيين "لقد توصلنا بأن الحادثة التي وقعت هذا الصباح في قاعدة كوربوس كريستي البحرية مرتبطة بالإرهاب". 

وذكر غريفيس أن "موقع الحادث لا يزال قيد التحقيقات"، مضيفا "هنالك مشتبه به آخر طليق داخل القاعدة، ونرجح علاقته بالهجوم، لكننا نود أن ندعو العامة إلى الحفاظ على الهدوء وإبلاغ السلطات في حال وجود أي أمر مريب". 

ولم يكشف غريفس أي تفاصيل إضافية، في حين أكدت وزارة العدل الأميركية أن قسمها المتخصص في مكافحة الإرهاب يعمل عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات المحلية "للتحقق على وجه السرعة من ملابسات هذا الحدث وكافة الأدلة المتوفرة، من بينها الوسائل الإلكترونية التي عثر عليها في الموقع". 

من جهتها، أكدت البحرية الأميركية أن المصاب في الهجوم في "حال جيدة" وأنه قد سمح بخروجه من المستشفى الواقع قرب القاعدة.  

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء كورونا تجاوزت 94 ألف حالة
أميركا

تكريما لضحايا كورونا.. ترامب يعلن تنكيس الأعلام ثلاثة أيام 

جرح أحد أفراد القوات البحرية في هجوم الخميس
أميركا

"من أصول عربية".. تفاصيل جديدة عن منفذ الهجوم على قاعدة أميركية

Juventu's defender Giorgio Chiellini (L) talks with Barcelona's Uruguayan forward Luis Suarez (R) after the UEFA Champions…
رياضة

كيليني معجب بسواريز لأنه عضه في كأس العالم

دمى في مطاعم لتوانيا
منوعات

أسبوع كمامات ودمى في المطاعم.. ليتوانيا تواجه كورونا بأفكار مبتكرة

أغلقت البحرية جميع البوابات على المنشأة العسكرية عقب الهجوم
أميركا

FBI: الهجوم على القاعدة البحرية في تكساس إرهابي والبحث عن مشتبه به آخر

السودان يرفض مقترحا أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة
عربي ودولي

بعد الرفض الإثيوبي.. مفاوضات سد النهضة تنطلق مجددا

أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف.
سوريا

تطورات في قضية رجل الأعمال السوري.. قرار بمنع رامي مخلوف من السفر

أميركا

تكريما لضحايا كورونا.. ترامب يعلن تنكيس الأعلام ثلاثة أيام 

فرانس برس
22 مايو 2020
حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء كورونا تجاوزت 94 ألف حالة
حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء كورونا تجاوزت 94 ألف حالة

 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة على مدى ثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا". 

وكان قادة المعارضة من الديمقراطيين قد دعوا إلى تنكيس الأعلام عند تجاوز عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.

يذكر أن حصيلة الضحايا في البلاد تجاوزت 94 ألف وفاة. 

فرانس برس