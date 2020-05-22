أميركا

أمام مرأى 20 شخصا.. ابن يقتل والده خلال اجتماع فيديو عبر تطبيق "زووم"

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
أول عملية قتل تحدث مباشرة على التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا
أول عملية قتل تحدث مباشرة على التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا

قتل ابن والده على البث المباشر الخميس بعدما طعنه حتى الموت أثناء إجرائه لمكالمة جماعية على تطبيق زووم، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وقالت الصحيفة إن حوالي 20 شخصا كانوا في مؤتمر فيديو عبر التطبيق قبل أن يفاجؤوا بزميلهم جوايت باورز، 72 عاما، يسقط عن كرسيه ويختفي من الشاشة.

وبالقرب من المكان الذي كان يجلس فيه باورز في منزله في أميتيفيل، بولاية نيويورك، ظهر ابنه توماس سكولي باورز البالغ من العمر 32 عاما فجأة، وهو يقف عاريا.

وأبلغ بعض المشاركين في الاجتماع الافتراضي الشرطة بالحادث.

وعثر الضباط في وقت لاحق على باورز ميتا بطعنات في منزله على يد ابنه، وقالت الشرطة إن الشهود شاهدوا الأب يسقط على الأرض وظلوا يسمعون تنفسه الكثيف.

وقالت الشرطة إنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الأشخاص في مكالمة الفيديو قد شاهد الابن يطعن الأب بالفعل.

وهذه هي أول جريمة قتل تحدث مباشرة على التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا.

ولم تنشر الشرطة أية معلومات حول دافع المشتبه فيه في عملية القتل، كما رفضت وصف طبيعة مكالمة زووم، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة واشنطن بوست إن سكولي باورز قفز بعد ذلك من نافذة من الطابق الثاني وهرب من مكان الحادث.

وتم القبض عليه على بعد ميل واحد، وذكرت الشرطة أنه اتهم بالقتل من الدرجة الثانية ونقل إلى مستشفى لتلقى العلاج من إصابات طفيفة لحقت به من القفز من النافذة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

أمام مرأى 20 شخصا.. ابن يقتل والده خلال اجتماع فيديو عبر تطبيق "زووم"

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22 مايو 2020
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كينيث بريثويت المؤيد بقوة للرئيس دونالد ترامب

للمرة الرابعة خلال أقل من ستة أشهر، عين قائد جديد لسلاح البحرية الأميركي هو كينيث بريثويت المؤيد بقوة للرئيس دونالد ترامب الذي وضع بين أولوياته إنعاش قوة بحرية تراجعت معنوياتها وضربها وباء كوفيد-19.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي في تصويت برفع الأيدي الخميس على تعيين بريثويت (60 عاما) السفير الحالي للولايات المتحدة في أوسلو.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ مطلع مايو، شدد بريثويت على علاقاته الجيدة مع البيت الأبيض، وهذا ما لم يتمكن اثنان من أسلافه من تحقيقه.

وقال "مع أنني أعترف بالتحديات على أنها كذلك، انني مستعد". وأضاف "يؤسفني القول إن سلاح البحرية الأميركي يمر بفترة اضطراب بسبب عوامل عديدة بينها غياب القيادة". وتحدث خصوصا عن فضيحة فساد واسعة هزت سلاح البحرية في 2015 وحادث الاصطدام بين سفينتين حربيتين أسفر عن سقوط 17 قتيلا في 2017.

كما ألمح إلى الخلافات التي وصفها "بالعثرات القضائية" بين ترامب ووزير البحرية السابق ريتشارد سبنسر حول مصير جندي من القوات الخاصة اتهم بجرائم واصدر الرئيس الأميركي عفوا عنه.

وأدت الحادثة إلى إقالة سبنسر في 24 نوفمبر.

وأشار إلى الأزمة التي شهدتها مؤخرا حاملة الطائرات الأميركية تيودور روزفلت وخسر على أثرها توماس مودلي، خليفة سبنسر منصبه حتى قبل أن يوافق الكونغرس على تعيينه.

وحل محل مودلي الذي أقيل في السابع من أبريل، موقتا جيمس ماكفرسون الأدميرال المتقاعد الذي كان قد تولى للتو مهامه نائبا لقائد الجيش.

وكينيث بريثويت الطيار السابق لـ21 عاما في سلاح البحرية الأميركي حيث شغل مناصب عدة بينها الناطق باسمه، قبل أن يغادر الجيش في 1993 للعمل في القطاع الخاص.

في 2016، شارك في الحملة الانتخابية لترامب في بنسلفانيا حيث كان في الفريق الانتقالي للرئيس الجمهوري بعد انتخابه تماما.

                
 

الحرة / وكالات - واشنطن