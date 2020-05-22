أميركا

ترامب: لن نغلق الاقتصاد إذا حدثت موجة ثانية من كوفيد- 19

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لمصنع فورد للسيارات
الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لمصنع فورد للسيارات

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه قد تكون هناك موجة ثانية من وباء كورونا المستجد في وقت لاحق من هذا العام، لكنه قال صراحة إنه لن يسمح بإغلاق آخر للاقتصاد.

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بموجة ثانية من جائحة كورونا، قال ترامب أثناء زيارة لولاية ميشيغان "يقول الناس إن هناك احتمالا لموجة ثانية، سنقوم بما يجب لكن لن نغلق البلاد".

وجاءت تعليقات ترامب أثناء قيامه بجولة في مصنع لشركة فورد لصناعة السيارات خارج ديترويت، حولت منشآتها لتصنيع أجهزة تنفس صناعي. 

وخلال خطاب ألقاه في المصنع، أشاد الرئيس بعمال الشركة لما بذلوه من جهود لإنتاج آلاف من أجهزة التنفس الصناعي أثناء الوباء.

الرئيس الأميركي تابع يقول "أثبت الوباء العالمي مرة واحدة وإلى الأبد أنه لكي تكون أميركا دولة قوية، تحتاج أن تكون دولة صناعية". 

ثم أضاف "أنا أكافح من أجل استعادة وظائفنا من الصين والعديد من البلدان الأخرى".

الإعلامي الإذاعي المحافظ باك سيكستون قال لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس ترامب أخبره أنه لن يغلق الاقتصاد مرة ثانية خلال مقابلة في البيت الأبيض أجراها معه الأربعاء.

ونقل سيكستون عن ترامب قوله "لن نقوم بإغلاق الموجة الثانية التي من المحتمل أن تأتي في الشتاء".

وخلال خطابه، انتقد دونالد ترامب الصين لدورها في جائحة الفيروس التاجي، وقال "لقد أتت هذه الكارثة من الصين وكان يجب وقفها في الصين".

وظهرت التقارير الأولى للعدوى بفيروس كورونا المستجد في أواخر العام الماضي في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، وانتشر المرض بسرعة في جميع أنحاء العالم. 

وحتى يوم الخميس، أصيب أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 329000 حالة وفاة، وفقًا لمركز علوم وهندسة النظم (CSSE) في جامعة جونز هوبكنز.

وكانت رحلة ترامب إلى ميشيغان التي فاز فيها في انتخابات 2016، رحلته الثالثة فقط بعيدًا عن منطقة واشنطن منذ تفشي الوباء في الولايات المتحدة، وتأتي وسط نزاعات مع الحاكمة الديمقراطية للولاية ومسؤولين آخرين في ميشيغان. 

وأظهر استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز مؤخرا تقدم المرشح المفترض للديمقراطيين جو بايدن، على ترامب بفارق ثماني نقاط في ميشيغان.

كما أظهر الاستطلاع أن غالبية الناخبين في ميشيغان قلقون بشأن الفيروس التاجي. ويعتقد المستجوبون أن ترامب كان بطيئًا في الرد عليه؛ وفضل انتظار إعادة فتح الاقتصاد. 

وفي محاولة للإشارة بأن الحياة تعود إلى طبيعتها، بدأ الرئيس مرة أخرى، رحلاته الأولية إلى الولايات التي من المحتمل أن تكون مسرحا لمنافسات ساخنة في انتخابات الرئاسة المقررة شهر نوفمبر المقبل. 

موقع شبكة فوكس نيوز قال إنه يبدو أن مستشاري حملة ترامب لانتخابات نوفمبر القادم قلقون بشكل متزايد بشأن ميشيغان، معتقدين أن هجمات الرئيس على ويتمير لم تنجح، وأن الخسائر التي لحقت بالفيروس في منطقة ديترويت، خاصة بين الأميركيين من أصل أفريقي، ستكون مكلفة سياسياً.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة 1255 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الخميس.

وفي المجموع، توفي 94.661 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها بتسجيل 25.582 إصابة إضافية بين الساعة 20,30 الأربعاء ومساء الخميس.

ونظرا إلى صعوبة الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 بالنسبة إلى عامة الناس، يُرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبإضافة عدد الوفيات في كندا الأقل تأثراً بالفيروس مقارنة بجارتها الجنوبية، تكون أميركا الشمالية قد تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة جراء الفيروس. 

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

وخلال زيارة لميشيغان، أقر ترامب الخميس، أنه قد تكون هناك موجة ثانية من وباء كورونا المستجد في وقت لاحق من هذا العام، لكنه قال صراحة إنه لن يسمح بإغلاق آخر للاقتصاد.

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بموجة ثانية من جائحة كورونا، قال ترامب أثناء زيارة لولاية ميشيغان "يقول الناس إن هناك احتمالا لموجة ثانية، سنقوم بما يجب لكن لن نغلق البلاد".

وجاءت تعليقات ترامب أثناء قيامه بجولة في مصنع لشركة فورد لصناعة السيارات خارج ديترويت، حولت منشآتها لتصنيع أجهزة تنفس صناعي. 

فرانس برس