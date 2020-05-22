علماء يكتشفون نسبة مرضى كورونا الذين لا يشعرون بأي أعراض

في توجيهات جديدة قدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي ثلث المصابين بفيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم الأعراض، وفق تقرير لشبكة سي أن أن الأميركية.

ووفق التقرير، تقول المراكز إن نسبة 40 في المئة من انتقال الفيروس تحدث قبل أن يشعر الناس بالمرض.

وحذرت الوكالة من أن هذه الأرقام قابلة للتغيير مع معرفة المزيد عن كوفيد -19، كما حذرت من أن المعلومات مخصصة لأغراض التخطيط.

وتقول الوكالة إن تقديراتها تستند إلى بيانات حقيقية جمعتها قبل 29 أبريل.

ويشير التقرير إلى أن الأرقام هي جزء من خمسة سيناريوهات تخطيط يتم استخدامها من قبل النمذجة الرياضية في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض في أميركا.

وتمثل أربعة من هذه السيناريوهات "الحدود الدنيا والعليا لشدة المرض وقابلية التحول الفيروسي".

وبحسب التقرير فالسيناريو الخامس هو "أفضل تقدير حالي حول انتقال الفيروس وشدة المرض في الولايات المتحدة".

وفي هذا السيناريو، تشير تقديرات الوكالة إلى أن نسبة 0.4 في المئة من الأشخاص الذين يشعرون بالمرض وتظهر عليهم الأعراض سيموتون.

وترتفع هذه النسبة عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر لتصل إلى 1.3 في المئة، فيما النسبة تصل إلى 0.05 في المئة بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أقل من 49 عاما.

وسجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس 22860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و551095 إصابة مضيفة أن عدد الوفيات زاد 1397 ليصل إلى 93061.