أميركا

علماء يكتشفون نسبة مرضى كورونا الذين لا يشعرون بأي أعراض

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
قدرة غير عادية لكورونا لإصابة البشر بسهولة كبيرة
قدرة غير عادية لكورونا لإصابة البشر بسهولة كبيرة

في توجيهات جديدة قدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي ثلث المصابين بفيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم الأعراض، وفق تقرير لشبكة سي أن أن الأميركية.

ووفق التقرير، تقول المراكز  إن نسبة 40 في المئة من انتقال الفيروس تحدث قبل أن يشعر الناس بالمرض.

وحذرت الوكالة من أن هذه الأرقام قابلة للتغيير مع معرفة المزيد عن كوفيد -19، كما حذرت من أن المعلومات مخصصة لأغراض التخطيط.

وتقول الوكالة إن تقديراتها تستند إلى بيانات حقيقية جمعتها قبل 29 أبريل.

ويشير التقرير إلى أن الأرقام هي جزء من خمسة سيناريوهات تخطيط يتم استخدامها من قبل النمذجة الرياضية في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض في أميركا.

وتمثل أربعة من هذه السيناريوهات "الحدود الدنيا والعليا لشدة المرض وقابلية التحول الفيروسي".

وبحسب التقرير فالسيناريو الخامس هو "أفضل تقدير حالي حول انتقال الفيروس وشدة المرض في الولايات المتحدة".

وفي هذا السيناريو، تشير تقديرات الوكالة إلى أن نسبة 0.4 في المئة من الأشخاص الذين يشعرون بالمرض وتظهر عليهم الأعراض سيموتون.

وترتفع هذه النسبة عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر لتصل إلى 1.3 في المئة، فيما النسبة تصل إلى 0.05 في المئة  بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أقل من 49 عاما.

وسجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس 22860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و551095 إصابة مضيفة أن عدد الوفيات زاد 1397 ليصل إلى 93061.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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قدرة غير عادية لكورونا لإصابة البشر بسهولة كبيرة
أميركا

علماء يكتشفون نسبة مرضى كورونا الذين لا يشعرون بأي أعراض

أول عملية قتل تحدث مباشرة على التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا
أميركا

على مرأى 20 شخصا.. ابن يقتل والده خلال اجتماع فيديو عبر تطبيق "زووم"

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على مرأى 20 شخصا.. ابن يقتل والده خلال اجتماع فيديو عبر تطبيق "زووم"

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
أول عملية قتل تحدث مباشرة على التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا
أول عملية قتل تحدث مباشرة على التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا

قتل ابن والده على البث المباشر الخميس بعدما طعنه حتى الموت أثناء إجرائه لمكالمة جماعية على تطبيق زووم، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وقالت الصحيفة إن حوالي 20 شخصا كانوا في مؤتمر فيديو عبر التطبيق قبل أن يفاجؤوا بزميلهم جوايت باورز، 72 عاما، يسقط عن كرسيه ويختفي من الشاشة.

وبالقرب من المكان الذي كان يجلس فيه باورز في منزله في أميتيفيل، بولاية نيويورك، ظهر ابنه توماس سكولي باورز البالغ من العمر 32 عاما فجأة، وهو يقف عاريا.

وأبلغ بعض المشاركين في الاجتماع الافتراضي الشرطة بالحادث.

وعثر الضباط في وقت لاحق على باورز ميتا بطعنات في منزله على يد ابنه، وقالت الشرطة إن الشهود شاهدوا الأب يسقط على الأرض وظلوا يسمعون تنفسه الكثيف.

وقالت الشرطة إنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الأشخاص في مكالمة الفيديو قد شاهد الابن يطعن الأب بالفعل.

وهذه هي أول جريمة قتل تحدث مباشرة على التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا.

ولم تنشر الشرطة أية معلومات حول دافع المشتبه فيه في عملية القتل، كما رفضت وصف طبيعة مكالمة زووم، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة واشنطن بوست إن سكولي باورز قفز بعد ذلك من نافذة من الطابق الثاني وهرب من مكان الحادث.

وتم القبض عليه على بعد ميل واحد، وذكرت الشرطة أنه اتهم بالقتل من الدرجة الثانية ونقل إلى مستشفى لتلقى العلاج من إصابات طفيفة لحقت به من القفز من النافذة.

الحرة / ترجمات - واشنطن