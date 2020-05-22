في فترة الحجر.. 434 مليار دولار تضاف لرصيد أغنى أغنياء العالم

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بينما يعاني ملايين الأميركيين من صعوبات مالية بسبب أزمة فيروس كورونا، شهد مليارديرات أميركيون زيادة في ثرواتهم خلال الشهرين الأولين من الوباء.

وقال تقرير لمركز "أميركيون من أجل العدالة الضريبية"، إن المليارديرات الأميركيين شهدوا زيادة صافية في ثرواتهم بمقدار 434 مليار دولار منذ 19 مارس، وذلك عندما تم فرض الحجر الصحي على عدة ولايات أميركية.

وبحسب مجلة "فوربس"، فإن هناك نحو 623 مليارديرا يعيشون في الولايات المتحدة بما في ذلك، جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وبيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، ومارك زوكربرغ، مؤسس فيسبوك والمستثمر وارن بافيت، ولاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل.

وقال التقرير الذي نشر ملخصه موقع "بيزنس إنسايدر"، إن هؤلاء المليارديرات الخمسة شهدوا زيادة في ثرواتهم بمقدار 75.5 مليار دولار، أو زيادة بنسبة 19 بالمئة.

وفي المجموع، شهد تقريبا 600 ملياردير أميركي زيادة في ثرواتهم من 2.948 تريليون دولار إلى 3.382 تريليون دولار، وذلك خلال الشهرين الأخيرين.

وجاء في تقرير المركز الذي يدعو إلى سد الثغرات الضريبية للأثريات، "إن الوباء كشف عن العواقب المميتة لفجوة الثروة الواسعة في أميركا، والمليارديرات هم الرمز الصارخ لهذا التفاوت الاقتصادي".

ويأتي التقرير وسط تزايد عدد الأميركيين الذين قدموا على طلبات إعانة بطالة، حيث وصلت عدد المتقدمين إلى 39 مليون أميركي.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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قدرة غير عادية لكورونا لإصابة البشر بسهولة كبيرة
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في توجيهات جديدة قدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي ثلث المصابين بفيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم الأعراض، وفق تقرير لشبكة سي أن أن الأميركية.

ووفق التقرير، تقول المراكز  إن نسبة 40 في المئة من انتقال الفيروس تحدث قبل أن يشعر الناس بالمرض.

وحذرت الوكالة من أن هذه الأرقام قابلة للتغيير مع معرفة المزيد عن كوفيد -19، كما حذرت من أن المعلومات مخصصة لأغراض التخطيط.

وتقول الوكالة إن تقديراتها تستند إلى بيانات حقيقية جمعتها قبل 29 أبريل.

ويشير التقرير إلى أن الأرقام هي جزء من خمسة سيناريوهات تخطيط يتم استخدامها من قبل النمذجة الرياضية في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض في أميركا.

وتمثل أربعة من هذه السيناريوهات "الحدود الدنيا والعليا لشدة المرض وقابلية التحول الفيروسي".

وبحسب التقرير فالسيناريو الخامس هو "أفضل تقدير حالي حول انتقال الفيروس وشدة المرض في الولايات المتحدة".

وفي هذا السيناريو، تشير تقديرات الوكالة إلى أن نسبة 0.4 في المئة من الأشخاص الذين يشعرون بالمرض وتظهر عليهم الأعراض سيموتون.

وترتفع هذه النسبة عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر لتصل إلى 1.3 في المئة، فيما النسبة تصل إلى 0.05 في المئة  بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أقل من 49 عاما.

وسجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس 22860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و551095 إصابة مضيفة أن عدد الوفيات زاد 1397 ليصل إلى 93061.

الحرة / ترجمات - واشنطن