على مرأى 20 شخصا.. ابن يقتل والده خلال اجتماع فيديو عبر تطبيق "زووم"

قتل ابن والده على البث المباشر الخميس بعدما طعنه حتى الموت أثناء إجرائه لمكالمة جماعية على تطبيق زووم، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وقالت الصحيفة إن حوالي 20 شخصا كانوا في مؤتمر فيديو عبر التطبيق قبل أن يفاجؤوا بزميلهم جوايت باورز، 72 عاما، يسقط عن كرسيه ويختفي من الشاشة.

وبالقرب من المكان الذي كان يجلس فيه باورز في منزله في أميتيفيل، بولاية نيويورك، ظهر ابنه توماس سكولي باورز البالغ من العمر 32 عاما فجأة، وهو يقف عاريا.

وأبلغ بعض المشاركين في الاجتماع الافتراضي الشرطة بالحادث.

وعثر الضباط في وقت لاحق على باورز ميتا بطعنات في منزله على يد ابنه، وقالت الشرطة إن الشهود شاهدوا الأب يسقط على الأرض وظلوا يسمعون تنفسه الكثيف.

وقالت الشرطة إنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الأشخاص في مكالمة الفيديو قد شاهد الابن يطعن الأب بالفعل.

وهذه هي أول جريمة قتل تحدث مباشرة على التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا.

ولم تنشر الشرطة أية معلومات حول دافع المشتبه فيه في عملية القتل، كما رفضت وصف طبيعة مكالمة زووم، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة واشنطن بوست إن سكولي باورز قفز بعد ذلك من نافذة من الطابق الثاني وهرب من مكان الحادث.

وتم القبض عليه على بعد ميل واحد، وذكرت الشرطة أنه اتهم بالقتل من الدرجة الثانية ونقل إلى مستشفى لتلقى العلاج من إصابات طفيفة لحقت به من القفز من النافذة.