مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف جنسية منفذ الهجوم على قاعدة أميركية 

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، المزيد من التفاصيل عن هوية منفذ الهجوم على قاعدة كوربوس كريستي في ولاية تكساس الأميركية، صباح الخميس.

وذكر مكتب التحقيقات أن المشتبه به الذي قتل في الهجوم "المرتبط بالإرهاب" هو آدم عليم السهلي، ويبلغ من العمر 20 عاما، وفقا لما ذكره مسؤول في المكتب لوكالة رويترز.

وأضاف المحققون أن السهلي ولد في سوريا ويحمل الجنسية الأميركية.

وتسبب الهجوم بإطلاق النار في القاعدة بإصابة أحد أفراد القوات البحرية الأميركية، إلا أن السلطات ذكرت بأن "حالته جيدة"، في حين أشار المحققون إلى وجود مشتبه به ثان طليق، ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية.