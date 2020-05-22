أميركا

مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف جنسية منفذ الهجوم على قاعدة أميركية 

رويترز
22 مايو 2020
ذكر مكتب التحقيقات أن الهجوم "مرتبط بالإرهاب"
ذكر مكتب التحقيقات أن الهجوم "مرتبط بالإرهاب"

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، المزيد من التفاصيل عن هوية منفذ الهجوم على قاعدة  كوربوس كريستي في ولاية تكساس الأميركية، صباح الخميس. 

وذكر مكتب التحقيقات أن المشتبه به الذي قتل في الهجوم "المرتبط بالإرهاب" هو آدم عليم السهلي، ويبلغ من العمر 20 عاما، وفقا لما ذكره مسؤول في المكتب لوكالة رويترز. 

وأضاف المحققون أن السهلي ولد في سوريا ويحمل الجنسية الأميركية. 

وتسبب الهجوم بإطلاق النار في القاعدة بإصابة أحد أفراد القوات البحرية الأميركية، إلا أن السلطات ذكرت بأن "حالته جيدة"، في حين أشار المحققون إلى وجود مشتبه به ثان طليق، ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية. 

رويترز

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أميركا

ترامب يطالب حكام الولايات بفتح أماكن العبادة

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
اعتبر ترامب الكنائس والمعابد والمساجد، أماكن اساسية تقدم خدمات لا غنى عنها
اعتبر ترامب الكنائس والمعابد والمساجد، أماكن اساسية تقدم خدمات لا غنى عنها

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة رغم فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الابيض "اليوم، اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والمعابد والمساجد هي أماكن أساسية تقدم خدمات لا غنى عنها".

وأضاف "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا"، محذرا إياهم بالقول "إذا لم تفعلوا ذلك، فسوف أتجاوز الحكام.. في أميركا نحتاج مزيدا من الصلاة لا أقل".

وشدد أن "بعض المحافظين اعتبروا متاجر الخمور وعيادات الإجهاض أماكن أساسية.. إنهم ليسوا على حق. لذلك أنا أقوم بتصحيح هذا الظلم".

وتابع "هذه هي الأماكن التي تجمع مجتمعنا معا وتبقي شعبنا متحدا.. الناس يطالبون بالذهاب إلى الكنيسة والمعبد والذهاب إلى مساجدهم".

وبدأت عدة ولايات أميركية مؤخرا بتخفيف إجراءات العزل، وإعادة فتح الأعمال، ومن بينها المطاعم ومتاجر التجزئة، على الرغم من استمرار تسجيل حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في بلد يعد الأكثر تضررا بالوباء.

الحرة / وكالات - واشنطن