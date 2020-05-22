أميركا

FBI: الهجوم على القاعدة البحرية في تكساس إرهابي والبحث عن مشتبه به آخر

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
أغلقت البحرية جميع البوابات على المنشأة العسكرية عقب الهجوم
أغلقت البحرية جميع البوابات على المنشأة العسكرية عقب الهجوم

أعلن مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن إطلاق النار على قاعدة بحرية في ولاية تكساس الأميركية، الخميس، مرتبط بمخطط إرهابي، ورجح المحققون وجود مشتبه به ثان لا يزال طليقا. 
 
وأعلن المكتب مقتل مطلق النار في قاعدة كوربوس كريستي،  وكانت القوات الأمنية قد أعلنت تحييده في وقت سابق بعد إصابة أحد أفراد قوات الأمن البحرية. 

وقال المشرف المسؤول والعميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لي غريفيس، في حديث مع الصحفيين "لقد توصلنا بأن الحادثة التي وقعت هذا الصباح في قاعدة كوربوس كريستي البحرية مرتبطة بالإرهاب". 

وذكر غريفيس أن "موقع الحادث لا يزال قيد التحقيقات"، مضيفا "هنالك مشتبه به آخر طليق داخل القاعدة، ونرجح علاقته بالهجوم، لكننا نود أن ندعو العامة إلى الحفاظ على الهدوء وإبلاغ السلطات في حال وجود أي أمر مريب". 

ولم يكشف غريفس أي تفاصيل إضافية، في حين أكدت وزارة العدل الأميركية أن قسمها المتخصص في مكافحة الإرهاب يعمل عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات المحلية "للتحقق على وجه السرعة من ملابسات هذا الحدث وكافة الأدلة المتوفرة، من بينها الوسائل الإلكترونية التي عثر عليها في الموقع". 

من جهتها، أكدت البحرية الأميركية أن المصاب في الهجوم في "حال جيدة" وأنه قد سمح بخروجه من المستشفى الواقع قرب القاعدة.  

الحرة / ترجمات - واشنطن

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ترامب أعلن الخميس انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"
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بعد الانسحاب الأميركي منها.. ما هي معاهدة "الأجواء المفتوحة"؟

الحرة / خاص - واشنطن
22 مايو 2020
مقاتلات روسية (أرشيف)
مقاتلات روسية (أرشيف)

يبدو أن رحلات الاستطلاع الجوي خارج حدود الدول ستتضاءل قريبا، بعدما أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من المعاهدة المنظمة لها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن الخميس انسحابه من معاهدة الأجواء المفتوحة الدولية، التي تسمح بالمراقبة الجوية فوق أراضي الدول المشاركة فيها اتخذ بعد مراجعة مطولة

ويأتي قرار الانسحاب بعد مراجعة أجرتها الإدارة الأميركية، أظهرت انتهاكا متكررا من روسيا لبنود المعاهدة، على نحو يمكن أن يشكل تهديدات عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

ووقعت معاهدة "الأجواء المفتوحة" في 24 مارس 1992، والتي تتيح لكل دولة الحق في إجراء رحلات استطلاع جوية قصيرة الأجل وغير مسلحة فوق مناطق الدول الأخرى دون قيود، لجمع بيانات عن القوات والأنشطة العسكرية.

ويجب أن تكون طائرات المراقبة المستخدمة في تحليق المهمات مزودة بأجهزة استشعار تمكن الطرف المراقب من تحديد المعدات العسكرية الهامة، مثل المدفعية والطائرات المقاتلة، والمركبات القتالية المدرعة.

وعلى الرغم من أن الأقمار الصناعية تستطيع توفير تلك الصور بل أكثر تفصيلا، إلا أن كل الدول الـ 34 الموقعة على المعاهدة لا تملك إمكانيات تتيح الجوء إلى الأقمار الصناعية.

من جانب آخر، تسعى الاتفاقية إلى بناء الثقة وتقوية العلاقات بين الدول الموقعة من خلال مشاركتها في التحليقات، بحسب جمعية مراقبة الأسلحة الأميركية.

 

تاريخ الاتفاقية

كان الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور، أول من اقترح أن تقوم كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بتسيير رحلات استطلاع جوية فوق أراضيهما في يوليو 1955.

لكن، ادعت موسكو حينها أن المبادرة ستستخدم في التجسس المكثف، ولذلك رفضت اقتراح أيزنهاور. وبعد ذلك بعقود، أحيى الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، الفكرة مرة أخرى في مايو 1989.

وبالفعل بدأت مفاوضات بين كل من الناتو وحلف وارسو في فبراير 1990، انتهت بتطبيق الاتفاقية بدءا من 1 يناير 2002، حيث شاركت فيها نحو 35 دولة، أصبح عددها 34 بعد انسحاب دولة قيرغيزستان.

وتجبر الاتفاقية الدول المشاركة على قبول عدد معين من الرحلات الجوية فوق أراضيها كل عام، والذي يتم تحديده على أساس المساحة الجغرافية للدولة.

كما يوجد هناك حصة أخرى للرحلات التي تستطيع الدول إجراءها في أجواء الدول الأخرى، كما تسمح المعاهدة بمشاركة أكثر من دولة في رحلة جوية استطلاعية.

وقد أجرت روسيا أول رحلة استطلاع تحت غطاء هذه المعاهدة في أغسطس 2002، بينما أجرتها الولايات المتحدة في ديسمبر من نفس العام، وفي 2008 احتفلت الدول المشاركة بالرحلة الجوية رقم 500.

وبين عامي 2002 و2019، أجريت نحو 1500 رحلة جوية تحت مظلة معاهدة الأجواء المفتوحة، إلا أن الأمور قد تتغير مستقبلا بانسحاب الولايات المتحدة منها.

وكان وزير الدفاع الأميركي مايك إسبر، قد أعلن في مارس الماضي أن روسيا تنتهك اتفاقية الأجواء المفتوحة.

وأضاف إسبر حينها خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن روسيا تمنع مقاتلات الولايات المتحدة من التحليق فوق مدينة كالينينغراد المطلة على بحر البلطيق، وأيضا بالقرب من جورجيا، كما تنص الاتفاقية.

وتنشر وزارة الدفاع "البنتاغون" طائرتين قديمتين من طراز أو سي-135 لعمليات التحليق المتعلقة بالاتفاقية، وقد أقر إسبر بالحاجة إلى تحديثهما.

لكنها أكدت في هذه المرحلة على ضرورة اتخاذ "قرار نهائي بشأن المسار المستقبلي"، وأنها ليست مستعدة لتمويل تحديث الطائرات.

الحرة / خاص - واشنطن