FBI: الهجوم على القاعدة البحرية في تكساس إرهابي والبحث عن مشتبه به آخر

أعلن مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن إطلاق النار على قاعدة بحرية في ولاية تكساس الأميركية، الخميس، مرتبط بمخطط إرهابي، ورجح المحققون وجود مشتبه به ثان لا يزال طليقا.



وأعلن المكتب مقتل مطلق النار في قاعدة كوربوس كريستي، وكانت القوات الأمنية قد أعلنت تحييده في وقت سابق بعد إصابة أحد أفراد قوات الأمن البحرية.

وقال المشرف المسؤول والعميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لي غريفيس، في حديث مع الصحفيين "لقد توصلنا بأن الحادثة التي وقعت هذا الصباح في قاعدة كوربوس كريستي البحرية مرتبطة بالإرهاب".

وذكر غريفيس أن "موقع الحادث لا يزال قيد التحقيقات"، مضيفا "هنالك مشتبه به آخر طليق داخل القاعدة، ونرجح علاقته بالهجوم، لكننا نود أن ندعو العامة إلى الحفاظ على الهدوء وإبلاغ السلطات في حال وجود أي أمر مريب".

ولم يكشف غريفس أي تفاصيل إضافية، في حين أكدت وزارة العدل الأميركية أن قسمها المتخصص في مكافحة الإرهاب يعمل عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات المحلية "للتحقق على وجه السرعة من ملابسات هذا الحدث وكافة الأدلة المتوفرة، من بينها الوسائل الإلكترونية التي عثر عليها في الموقع".

من جهتها، أكدت البحرية الأميركية أن المصاب في الهجوم في "حال جيدة" وأنه قد سمح بخروجه من المستشفى الواقع قرب القاعدة.