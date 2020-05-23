أميركا

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف بيانات ترامب المصرفية بالخطأ

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
المعلومات تحتوي رقم حساب ترامب المصرفي
المعلومات تحتوي رقم حساب ترامب المصرفي

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، أثناء موجز صحافي بالصدفة بيانات مصرفية شخصية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

جاء ذلك أثناء إعلان ماكيناني عن تبرع ترامب براتبه في الربع الأول من العام الجاري لصالح وزارة الصحة، بغية دعم جهود محاربة فيروس كورونا المستجد.

وعرضت ماكيناني على الصحفيين شيكا مصرفيا من بنك Capital One بقيمة مائة ألف دولار، على الرغم من أن هذه الوثيقة تضم بيانات مصرفية شخصية للرئيس الأميركي.

وتشمل المعلومات رقم حساب ترامب المصرفي وأرقام التوجيه التي تمنحها جمعية المصارف الأميركية إلى البنوك الأعضاء فيها.

الحرة - واشنطن

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المعلومات تحتوي رقم حساب ترامب المصرفي
أميركا

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف بيانات ترامب المصرفية بالخطأ

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أزمة كورونا

حلاق مصاب بكورونا يعرض عشرات الزبائن للإصابة

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
صالون حلاقة في ولاية جورجيا الأميركية
صالون حلاقة في ولاية جورجيا الأميركية

عرض مصفف شعر في ولاية ميزوري الأميركية، 91 شخصا من زبائنه وزملائه لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال كلاي غودارد، مسؤول حكومي بمقاطعة سبيرنغفيلد-غرين، إن 84 زبونا قد تعرضوا لخطر الإصابة بكورونا بعدما ذهبوا إلى متجر حلاقة يدعى "غريب كليبس"، حيث كان حلاق أصيب بكورونا، وقد بدت عليه الأعراض.

وليس واضحا حتى الآن، متى أصيب الحلاق بكورونا، لكن يعتقد أنه أصيب به أثناء سفره في وقت سابق، وفقا لتقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية .

وقد بدأ العامل في العودة لمزاولة مهنته منذ 12 مايو الماضي حيث استمر في العمل مريضا لمدة ثمانية أيام، وذلك بعدما تم السماح للحلاقين وصالونات الشعر بفتح متاجرهم مجددا، تحت إجراءات احترازية.

وقال بيان لوزارة الصحة الأميركية إن الزبائن والشخص المصاب، كانوا يرتدون أقنعة وجه أثناء الحلاقة، وسيتم إخضاعهم لاختبارات كورونا للكشف عما إذا كان قد أصيب أحدهم.

ولم تكشف الوزارة عن حالة العامل المصاب حتى الآن، إلا أنها وضعت جدول زمني للأماكن التي زارها، بما في ذلك متاجر البقالة، والألبان، والصيدليات.

وحث المسؤولين الأشخاص الذين ارتادوا إلى نفس الأماكن، على الانتباه لأعراض فيروس كورونا إذا ظهرت على أحدهم.

يذكر أنه توفي نحو 96 ألف شخص داخل الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما أصيب نحو 1.6 مليون شخص حتى السبت، بحسب جامعة هوبكنز الأميركية.

الحرة / ترجمات - واشنطن