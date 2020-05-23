أميركا

"بشرى سارة" من الولاية الأميركية الأكثر تضررا بكورونا

فرانس برس
23 مايو 2020
في النصف الأول من مارس تخطت حصيلة الوفيات اليومية في نيويورك الألف
في النصف الأول من مارس تخطت حصيلة الوفيات اليومية في نيويورك الألف

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، السبت، أنّ الولاية سجّلت خلال 24 ساعة وفاة 84 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، في أدنى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس تسجّلها الولاية منذ 24 مارس.

وقال كومو خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تطوّرات الجائحة إنّ "هذه بشرى سارة"، مشيراً إلى أنّ التراجع في أعداد الوفيات انسحب أيضاً على أعداد الإصابات الجديدة وأعداد المصابين الذين تستدعي حالتهم إدخالهم المستشفى أو وضعهم على أجهزة التنفّس الاصطناعي.

وأضاف "كنت دائماً أقول لنفسي إنّه يجب علينا التراجع إلى ما دون المئة وفاة يومياً (...) بالنسبة إليّ، هذا دليل على أنّنا نحرز تقدّماً حقيقياً".

ونيويورك، الولاية الأكثر تضرّراً بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، سجّلت خلال ذروة تفشّي الوباء فيها في النصف الأول من مارس حصيلة وفيات يومية تخطّت الألف.

وبدأت أنحاء من الولاية لم يتفشّ فيها الفيروس بقوّة بتخفيف إجراءات الإغلاق، لكنّ هذا الأمر لم يشمل حتى الآن مدينة نيويورك التي لا تزال تخضع لقيود صارمة.

وبموجب هذه القيود ستظل الشواطئ في مدينة نيويورك مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت الجمعة وتستمرّ حتى الاثنين وهو يوم عطلة بمناسبة ذكرى قدامى المحاربين. وتعتبر هذه العطلة الأسبوعية الطويلة محطّة سنوية في الولايات المتّحدة كونها تمثّل بداية موسم الصيف.

لكنّ إغلاق الشواطئ لن يشمل مناطق أخرى خارج المدينة حيث ستسمح السلطات للروّاد بارتياد هذه الشواطئ شرط أن يحترموا قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان كومو سمح مساء الجمعة، بعد مراجعة قضائية، بالتجمّعات في الولاية ولكن شرط أن لا يزيد عدد أفراد كلّ مجموعة على عشرة أشخاص.

فرانس برس

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الأولوية للأميركي.. قرار يحد من برنامج توظيف الطلاب الأجانب

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
ترامب ينوي فرض قيود على برنامج توظيف الطلاب الأجانب
ترامب ينوي فرض قيود على برنامج توظيف الطلاب الأجانب

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تفرض قيودا على برنامج توظيف الطلاب الأجانب بعد التخرج داخل الولايات المتحدة، وذلك خلال فترة إقامتهم بتأشيرة الطلاب.

وتأتي القيود الجديدة كمحاولة لمساعدة الخريجين الأميركيين الذين يشقون طريقهم في سوق العمل خلال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيتكون القرار من حزمة من القيود الجديدة على الهجرة، فيما يتوقع أن يصدرها ترامب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يذكر أن ترامب قد وقع في أبريل الماضي على قرار لتعليق الهجرة للولايات المتحدة على مدى شهرين.

وكان ترامب قد أعلن وقف منح بطاقة الإقامة الدائمة "غرين كارد" لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة، في خطوة لحماية الوظائف في البلاد.

وقال ترامب في أبريل الماضي إن "وقف الهجرة مؤقتا سيضع الأميركيين العاطلين عن العمل في الخط الأمامي للوظائف" حين يعاد فتح الاقتصاد الأميركي، مضيفا "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي".

وأشار إلى أن هذا الإجراء "سيطبق فقط على الأفراد الذي يسعون للحصول على إقامة دائمة، بعبارة أخرى الذين يريدون تصاريح إقامة دائمة، ولا ينطبق على الذين يدخلون على أساس مؤقت".

وتفيد أرقام رسمية أن الحكومة الأميركية أصدرت 577 ألف بطاقة إقامة دائمة في السنة المالية 2019.

وبلغ عدد التأشيرات الموقتة 462 ألف بطاقة، وهو تراجع كبير عن 617 ألفا منحت في 2016 خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

الحرة / ترجمات - واشنطن