أميركا

ترامب يحضر إرسال أول مهمة فضائية مأهولة الأسبوع المقبل

فرانس برس
23 مايو 2020
ستكون هذه المرة الأولى التي يقلع فيها رواد فضاء أميركيون من الولايات المتحدة
ستكون هذه المرة الأولى التي يقلع فيها رواد فضاء أميركيون من الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر شخصيا في 27 مايو إرسال رائدي فضاء في صاروخ مصنع من "سبايس اكس" في أول رحلة فضائية مأهولة تنطلق من الولايات المتحدة منذ 2011.

وقال ترامب في بيان إن "مصيرنا، بعيدا من الأرض، ليس قضية هوية وطنية بل قضية أمن قومي".

وسينقل رائدا الفضاء روبرت بينكن ودوغلاس هورلي في صاروخ "فالكون 9" قامت "سبايس إكس" بتصنيعه الأربعاء المقبل عند الساعة 16,33 (20,33 ت غ) في اتجاه محطة الفضاء الدولية حيث من المتوقع أن تلتحم مركبتهما في اليوم التالي.

وستكون هذه المرة الأولى التي يقلع فيها رواد فضاء أميركيون من الولايات المتحدة منذ سحب المركبات الفضائية من الخدمة سنة 2011 بعد ثلاثة عقود من العمل.

مذاك، وحدهم الروس يملكون وسيلة نقل لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، كما أن عشرات الرواد من الولايات المتحدة وبلدان أخرى تعلموا الروسية واستخدموا صواريخ سويوز للإنطلاق من قاعدة بايكونور في كازاخستان بغية التوجه إلى المحطة التي يشغلها باستمرار منذ العام 2000 رواد فضاء أميركيون وروس.

فرانس برس

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ستكون هذه المرة الأولى التي يقلع فيها رواد فضاء أميركيون من الولايات المتحدة
أميركا

ترامب يحضر إرسال أول مهمة فضائية مأهولة الأسبوع المقبل

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الأولوية للأميركي.. قرار يحد من برنامج توظيف الطلاب الأجانب

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
ترامب كان قد خطط لعقد قمة مجموعة السبع 10-12 يونيو في كامب ديفيد
ترامب كان قد خطط لعقد قمة مجموعة السبع 10-12 يونيو في كامب ديفيد

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تفرض قيودا على برنامج توظيف الطلاب الأجانب بعد التخرج داخل الولايات المتحدة، وذلك خلال فترة إقامتهم بتأشيرة الطلاب.

وتأتي القيود الجديدة كمحاولة لمساعدة الخريجين الأميركيين الذين يشقون طريقهم في سوق العمل خلال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيتكون القرار من حزمة من القيود الجديدة على الهجرة، فيما يتوقع أن يصدرها ترامب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يذكر أن ترامب قد وقع في أبريل الماضي على قرار لتعليق الهجرة للولايات المتحدة على مدى شهرين.

وكان ترامب قد أعلن وقف منح بطاقة الإقامة الدائمة "غرين كارد" لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة، في خطوة لحماية الوظائف في البلاد.

وقال ترامب في أبريل الماضي إن "وقف الهجرة مؤقتا سيضع الأميركيين العاطلين عن العمل في الخط الأمامي للوظائف" حين يعاد فتح الاقتصاد الأميركي، مضيفا "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي".

وأشار إلى أن هذا الإجراء "سيطبق فقط على الأفراد الذي يسعون للحصول على إقامة دائمة، بعبارة أخرى الذين يريدون تصاريح إقامة دائمة، ولا ينطبق على الذين يدخلون على أساس مؤقت".

وتفيد أرقام رسمية أن الحكومة الأميركية أصدرت 577 ألف بطاقة إقامة دائمة في السنة المالية 2019.

وبلغ عدد التأشيرات الموقتة 462 ألف بطاقة، وهو تراجع كبير عن 617 ألفا منحت في 2016 خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

الحرة / ترجمات - واشنطن