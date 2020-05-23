أميركا

قطاع ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة يسجل نتائج قياسية

فرانس برس
23 مايو 2020
أمضى الأميركيون وقتا أطول بكثير أمام الشاشات في ظل تدابير الحجر المنزلي
أمضى الأميركيون وقتا أطول بكثير أمام الشاشات في ظل تدابير الحجر المنزلي

فيما كانت حياة الأميركيين في استراحة خلال مرحلة الحجر، يبدو أن نشاطهم في لعب الفيديو كان في أعلى مستوياته إذ حقق قطاع هذه الألعاب نتائج قياسية في أبريل مع إنفاق قارب 1,5 مليار دولار بحسب أرقام رسمية حديثة.

وقال المحلل في شركة "أن بي دي" المتخصصة مات بيسكاتيلا إن هذا الرقم وهو 1,47 مليار دولار يعكس ازديادا بنسبة 73 في المئة مقارنة مع أبريل 2019 الذي سجل نفقات على ألعاب الفيديو قدرها 846 مليون دولار.

أما في أبريل من هذا العام فقد أنفق الأميركيون 420 مليون دولار على معدات المعلوماتية و662 مليونا على برمجيات الألعاب و384 مليونا على الأكسسوارات.

وأمضى الأميركيون وقتا أطول بكثير أمام الشاشات في ظل تدابير الحجر المنزلي التي فرضت عليهم لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد، سواء كان ذلك عن طريق المشاهدة (نتفليكس) أم عبر المشاركة الفاعلة (الألعاب).

ومع احتساب كل المنصات مجتمعة، كان أكثر الألعاب مبيعا "فاينل فانتاسي 7: ريمايك" أحدث أجزاء السلسلة الشهيرة الصادر مطلع أبريل.

وحلت لعبة "كال أوف ديوتي: مودرن وارفير" الصادرة العام الماضي، في المرتبة الثانية لأكثر ألعاب الفيديو مبيعا، متقدمة على اللعبة الشعبية "أنيمال كروسينغ: نيو هورايزنز" التي حققت نجاحا لدى العامة خلال فترة الحجر.

وكان الرقم القياسي لمستوى الإنفاق على ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل قد سجل سنة 2008 مع 1,2 مليار دولار.

فرانس برس

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أمضى الأميركيون وقتا أطول بكثير أمام الشاشات في ظل تدابير الحجر المنزلي
أميركا

قطاع ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة يسجل نتائج قياسية

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صالون حلاقة في ولاية جورجيا الأميركية
أزمة كورونا

حلاق مصاب بكورونا يعرض عشرات الزبائن للإصابة

أزمة كورونا

حلاق مصاب بكورونا يعرض عشرات الزبائن للإصابة

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
صالون حلاقة في ولاية جورجيا الأميركية
صالون حلاقة في ولاية جورجيا الأميركية

عرض مصفف شعر في ولاية ميزوري الأميركية، 91 شخصا من زبائنه وزملائه لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال كلاي غودارد، مسؤول حكومي بمقاطعة سبيرنغفيلد-غرين، إن 84 زبونا قد تعرضوا لخطر الإصابة بكورونا بعدما ذهبوا إلى متجر حلاقة يدعى "غريب كليبس"، حيث كان حلاق أصيب بكورونا، وقد بدت عليه الأعراض.

وليس واضحا حتى الآن، متى أصيب الحلاق بكورونا، لكن يعتقد أنه أصيب به أثناء سفره في وقت سابق، وفقا لتقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية .

وقد بدأ العامل في العودة لمزاولة مهنته منذ 12 مايو الماضي حيث استمر في العمل مريضا لمدة ثمانية أيام، وذلك بعدما تم السماح للحلاقين وصالونات الشعر بفتح متاجرهم مجددا، تحت إجراءات احترازية.

وقال بيان لوزارة الصحة الأميركية إن الزبائن والشخص المصاب، كانوا يرتدون أقنعة وجه أثناء الحلاقة، وسيتم إخضاعهم لاختبارات كورونا للكشف عما إذا كان قد أصيب أحدهم.

ولم تكشف الوزارة عن حالة العامل المصاب حتى الآن، إلا أنها وضعت جدول زمني للأماكن التي زارها، بما في ذلك متاجر البقالة، والألبان، والصيدليات.

وحث المسؤولين الأشخاص الذين ارتادوا إلى نفس الأماكن، على الانتباه لأعراض فيروس كورونا إذا ظهرت على أحدهم.

يذكر أنه توفي نحو 96 ألف شخص داخل الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما أصيب نحو 1.6 مليون شخص حتى السبت، بحسب جامعة هوبكنز الأميركية.

الحرة / ترجمات - واشنطن