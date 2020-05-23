أميركا

"ليرز الحالة الصلبة".. شاهد سفينة للبحرية الأميركية تدمر طائرة من دون طيار بالأشعة

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
سفينة البحرية الأميركية تدمر طائرة بدون طيار بالليزر

أسقطت سفينة تابعة للبحرية الأميركية طائرة مسيرة بدون طيار باستخدام "ليزر الحالة الصلبة" في المحيط الهادئ، خلال اختبار للسلاح الجديد.

وقامت "يو أس أس بورتلاند"، وهي سفينة نقل برمائية، بنشر نظام تكنولوجيا سلاح الليزر (LWSD) ضد مركبة جوية بدون طيار الأسبوع الماضي خلال مناورة، في أول استخدام من نوعه.

وقالت البحرية إن الليزر من النوع عالي الطاقة، بينما نقلت صحيفة "بيزنس إنسايدر" عن ضابط السفينة، النقيب كاري ساندرز قوله "من خلال إجراء اختبارات متقدمة في البحر ضد الطائرات بدون طيار، يمكننا أن نحصل على معلومات قيمة عن قدرة نظام الأسلحة لدينا من خلال تجريب كل التهديدات المحتملة".

وأوضح ساندرز أن "جهاز اعتراض الأسلحة الصلبة بالليزر هو قدرة خاصة بسفينة بورتلاند، وأنه يمهد الطريق لأنظمة الأسلحة المستقبلية". 

ووفقا للبحرية الأميركية، يتم تطوير نظام الأسلحة بسبب "عدد متزايد من التهديدات" التي تشمل الطائرات بدون طيار، والقوارب الصغيرة المسلحة، وأنظمة المراقبة والاستطلاع.

واستخدمت البحرية أنظمة أسلحة ليزر أخرى على سفنها، بما في ذلك نظام أسلحة الليزر فئة 30 كيلووات (LaWS) على متن سفينة "يو أس أس بونس".

صحيفة "بزنس إنسايدر قالت إن مدافع الليزر "ستمكن الأسطول الأميركي من الطائرات بدون طيار وحتى الصواريخ بعيدة المدى التي يرسلها منافسون مثل الصين". 

ويقوم الجيش الأميركي بتطوير سلاح الليزر ذي القدرة العالية لحماية أسطوله من الصواريخ الاعتراضية والمدفعية ومدافع هاون.

ومنح مكتب البحوث البحرية لأول مرة لشركة Northrup Grumman عقدا أوليا بقيمة 53 مليون دولار لتطوير فئة LWSD بقوة 150 كيلووات في عام 2015.

وقال مدير البرامج غاي رينارد "في مقابل سعر غالون من وقود الديزل في الطلقة، نحن نقدم للبحرية نهجا دفاعيا عالي الدقة".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

"أسلحة دمار شامل وانتهاكات إنسانية".. واشنطن تضيف كيانات صينية على لائحتها السوداء

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
جانب من مبنى وزارة التجارة الأميركية
أعلنت الوزارة معاقبة تسع كيانات تورطت في تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان | Source: Courtesy Image

أعلنت وزارة التجارة الأميركية الجمعة، إضافة 33 كيانا صينيا إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، ومخاوف من إضرارها بالأمن القومي الأميركي، تتعلق بأسلحة دمار شامل وأنشطة عسكرية أخرى.

وقالت الوزارة إنها ستعاقب تسع شركات ومؤسسات تورطت في تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان، ضمن حملة القمع والاعتقال التعسفي والعمل القسري والرقابة الصارمة التي تعرضت لها أقلية الإيغور في الصين، وغيرها من الأقليات في البلاد.

واستشهدت الوزارة في بيانها بسبع كيانات تجارية صينية، مكنت الحكومة الصينية من الحصول على أجهزة رقابة عالية التقنية.

وأوضحت وزارة التجارة أنه تم إضافة 24 مؤسسة حكومية وتجارية إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بسبب الدعم المقدم من أجل شراء معدات في سبيل استخدامها من قبل الجيش الصيني.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه تم إدراج معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية وثماني شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة دونالد ترامب فرضت عليها "قيودا تحرمها الحصول على التكنولوجيا الأميركية".

الحرة / وكالات - واشنطن