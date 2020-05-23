أميركا

واشنطن بوست: إدارة ترامب ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ 3 عقود

رويترز
23 مايو 2020
إشارة انطلاق لسباق تسلّح نووي غير مسبوق
إشارة انطلاق لسباق تسلّح نووي غير مسبوق

ناقشت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراء أول تجربة نووية منذ 1992 في ما يمكن أن يشكل تحذيرا لروسيا والصين، وفق ما أفادت صحيفة واشنطن بوست الجمعة.

ويمكن أن يمثل إجراء اختبار من هذا النوع تغييرا مهما في سياسة الدفاع الأميركية ويؤدي إلى تصعيد كبير في الوضع مع القوى النووية الأخرى.

وقال أحد المحللين للصحيفة إنه في حال تم ذلك، فسيُعتبر "إشارة انطلاق لسباق تسلّح نووي غير مسبوق".

ونقل التقرير عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ومسؤولين آخرين سابقين طلب جميعهم عدم ذكر أسمائهم، أن النقاش جرى خلال اجتماع عقد في الخامس عشر من مايو.

وجاء ذلك بعدما نقل عن مسؤولين أميركيين معلومات تفيد أن روسيا والصين تجريان تجارب نووية بطاقة منخفضة. ونفت موسكو وبكين هذه المعلومات التي لم تقدم الولايات المتحدة أدلة لإثباتها.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية إن إظهار قدرة واشنطن على إجراء "تجربة سريعة" سيمثل تكتيك تفاوض مفيد ضمن مساعي الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق ثلاثي مع روسيا والصين حول الأسلحة النووية.

ولم يخلص الاجتماع إلى أي شيء، وانقسمت المصادر حول ما إذا كانت النقاشات مستمرة.

وسارع نشطاء ضد انتشار السلاح النووي إلى إدانة الفكرة. وقال المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة داريل كيمبال للصحيفة إن ذلك "سيمثل إشارة انطلاق لسباق تسلّح نووي غير مسبوق".

وأضاف أن إجراء تجربة سيؤدي على الأرجح إلى "تعطيل" المفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "الذي قد يشعر بأنه لم يعد ملزما بإحترام الوقف الإختياري للتجارب النووية".

وتدخل إدارة ترامب تغييرات مستمرة على سياسة الدفاع الأميركية.

سابق تسلح "مكلف" 

يأتي تقرير "واشنطن بوست" بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي اعتزامه الإنسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة بسبب ما وصفه بانتهاك روسيا لها. وتهدف هذه المعاهدة إلى تعزيز الشفافية العسكرية والثقة بين القوى الكبرى.

سيكون هذا الإتفاق الثالث حول مراقبة الأسلحة الذي ينسحب منه ترامب منذ وصوله إلى المنصب.

من جهتها، شددت روسيا أنها ستلتزم بالإتفاق الموقع قبل 18 عاما ويهدف للسماح لجيوش الدول الموقعة بإجراء عدد من طلعات المراقبة الجوية سنويا فوق أراضي دولة أخرى موقعة للنص.

ودعت الدول الغربية أيضا ترامب إلى إعادة النظر في موقفه.

مع اقتراب الإستحقاق الإنتخابي في نوفمبر، صعّد ترامب بشكل ملحوظ نبرته تجاه الصين في الأسابيع الأخيرة، إذ كرر انتقاد إدارة بكين لأزمة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر على أراضيها.

وكرر الرئيس الأميركي تحذيراته باتخاذ إجراءات عقابية تجاه بكين، الغريم الاقتصادي الرئيسي لبلاده، التي نفت بدورها الإتهامات.

في وقت سابق من هذا الشهر، دعا ترامب إلى إشراك الصين في نقاشات مراقبة الأسلحة مع روسيا، وقال لنظيرة الروسي فلاديمير بوتين إنه يجب تجنّب حدوث "سباق تسلح مكلّف".

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها سياسة ترامب الدفاعية مخاوف من تعزيز احتمال وقوع حرب نووية.

وفي فبراير، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية نشر غواصة تحمل صاروخا متوسط المدى يحمل رأسا نوويا صغيرا، وقالت إن ذلك جاء ردا على إجراء روسيا تجارب لأسلحة مماثلة.

ويخشى مراقبون من احتمال إستعمال الأسلحة النووية الصغيرة لأنها تسبب ضررا أقلّ، ما يزيد من احتمال نشوب نزاع نووي.

لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رأت أنه من الضروري ردع دول مثل روسيا قد تفترض أن الولايات المتحدة لن ترد على استعمال قنبلة نووية صغيرة "تكتيكية" لأنها لا تملك في ترسانتها سوى أسلحة نووية كبيرة ذات قدرة تدميرية عالية.

رويترز

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"ليرز الحالة الصلبة".. شاهد سفينة للبحرية الأميركية تدمر طائرة من دون طيار بالأشعة

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
سفينة البحرية الأميركية تدمر طائرة بدون طيار بالليزر
سفينة البحرية الأميركية تدمر طائرة بدون طيار بالليزر

أسقطت سفينة تابعة للبحرية الأميركية طائرة مسيرة بدون طيار باستخدام "ليزر الحالة الصلبة" في المحيط الهادئ، خلال اختبار للسلاح الجديد.

وقامت "يو أس أس بورتلاند"، وهي سفينة نقل برمائية، بنشر نظام تكنولوجيا سلاح الليزر (LWSD) ضد مركبة جوية بدون طيار الأسبوع الماضي خلال مناورة، في أول استخدام من نوعه.

وقالت البحرية إن الليزر من النوع عالي الطاقة، بينما نقلت صحيفة "بيزنس إنسايدر" عن ضابط السفينة، النقيب كاري ساندرز قوله "من خلال إجراء اختبارات متقدمة في البحر ضد الطائرات بدون طيار، يمكننا أن نحصل على معلومات قيمة عن قدرة نظام الأسلحة لدينا من خلال تجريب كل التهديدات المحتملة".

وأوضح ساندرز أن "جهاز اعتراض الأسلحة الصلبة بالليزر هو قدرة خاصة بسفينة بورتلاند، وأنه يمهد الطريق لأنظمة الأسلحة المستقبلية". 

ووفقا للبحرية الأميركية، يتم تطوير نظام الأسلحة بسبب "عدد متزايد من التهديدات" التي تشمل الطائرات بدون طيار، والقوارب الصغيرة المسلحة، وأنظمة المراقبة والاستطلاع.

واستخدمت البحرية أنظمة أسلحة ليزر أخرى على سفنها، بما في ذلك نظام أسلحة الليزر فئة 30 كيلووات (LaWS) على متن سفينة "يو أس أس بونس".

صحيفة "بزنس إنسايدر قالت إن مدافع الليزر "ستمكن الأسطول الأميركي من الطائرات بدون طيار وحتى الصواريخ بعيدة المدى التي يرسلها منافسون مثل الصين". 

ويقوم الجيش الأميركي بتطوير سلاح الليزر ذي القدرة العالية لحماية أسطوله من الصواريخ الاعتراضية والمدفعية ومدافع هاون.

ومنح مكتب البحوث البحرية لأول مرة لشركة Northrup Grumman عقدا أوليا بقيمة 53 مليون دولار لتطوير فئة LWSD بقوة 150 كيلووات في عام 2015.

وقال مدير البرامج غاي رينارد "في مقابل سعر غالون من وقود الديزل في الطلقة، نحن نقدم للبحرية نهجا دفاعيا عالي الدقة".

الحرة / ترجمات - واشنطن