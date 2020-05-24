أميركا

الولايات المتحدة.. تسجيل أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

فرانس برس
24 مايو 2020
سجلت البلاد أكثر من 1.6 مليون إصابة بالفيروس
سجلت البلاد أكثر من 1.6 مليون إصابة بالفيروس

سجلت الولايات المتحدة 1127 وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، مساء السبت. 

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد 97 ألفا و48 حالة منذ بدء الجائحة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. 

وبلغت الأرقام الرسمية لحصيلة الإصابات عبر البلاد أكثر من 1.6 مليون حالة. 

فرانس برس

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مع إغلاق المطاعم الأميركية.. تحذيرات من سلوك "عدواني" لدى القوارض

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
قلة الطعام دفعت الفئران إلى البحث عن مصادر أخرى للغذاء
قلة الطعام دفعت الفئران إلى البحث عن مصادر أخرى للغذاء

وسط إجراءات الإغلاق لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، أغلقت المطاعم والمقاهي عبر الولايات المتحدة أبوابها، لكن السلطات المحلية نوهت إلى ارتفاع أعداد القوارض وما قد يصدر عنها في ظل الظروف الاستثنائية. 

إذ حذرت مراكز الأمراض والوقاية منها "CDC" من أن بعض المناطق تعاني "ارتفاعا بنشاط القوارض"، حيث دفع إغلاق المطاعم إلى قلة النفايات التي تتغذى عليها الفئران. 

بالتالي فإن قلة الطعام دفعت الفئران إلى البحث عن مصادر أخرى للغذاء، من بينها المناطق السكنية، وحذرت السلطات بأنه وبسبب الظروف الحالية فإن سلوكا "غير طبيعي أو عنيفا" قد يصدر عن هذه القوارض. 

وأوصت "CDC" بالتأكد من إحكام إغلاق الأبواب والمداخل الخاصة بالمساكن والأعمال، وإلقاء القمامة في حاويات موصدة، إضافة إلى إزالة أطعمة الطيور والحيوانات الأليفة من باحات المنازل، وذلك لتجنب القوارض والأمراض التي قد تحملها. 

الحرة - واشنطن