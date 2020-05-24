أميركا

تخرج كل 17 عاما وتصدر ضجيجا عاليا.. حشرات الزيز تستعد لغزو أميركا

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
الخروج الموسمي لحشرات الزيز يتكرر في مناطق أميركية مرة كل 17 عاما
الخروج الموسمي لحشرات الزيز يتكرر في مناطق أميركية مرة كل 17 عاما

وكأن عام 2020 لا تنقصه الأحداث، فقد انطلق موسم خروج حشرات الزيز (cicada) في مناطق شرقي الولايات المتحدة، وهي ظاهرة تتكرر كل 17 عاما تخرج خلالها هذه الحشرات من تحت الأرض ثم تنطلق في أفواج تضم المليارات منها لتغزو الأشجار والأراضي وغيرها، استعدادا للتكاثر.

هذه الحشرات التي تتميز بأعينها الحمراء البارزة وأقدامها الملتوية وأجنحتها الشفافة، قد يثير شكلها الخوف، لكنها مسالمة إذ لا تلدغ ولا تعض ولا تشكل أي خطر أو ضرر على الإنسان. 

ويصدر ذكور الزيز صوتا يتحول إلى ضجيج مزعج نظرا لانبعاثه من مليارات الحشرات، وهدفه جذب شريكة أنثى.

ويشكل الزيز خطرا على بساتين الفاكهة والأشجار بسبب عادات وضع البيض، إذ تضع الإناث كميات هائلة من البيض على أغصان صغيرة، ما يؤدي إلى ضرر ضئيل في الأشجار الناضجة لكنه قد يعوق نمو الأشجار الصغيرة أو يقتلها.

بعيد خروجها من تحت الأرض، تتخلص حشرات الزيز من هيكلها الخارجي

وذكرت جامعة فرجينيا تك في بيان إن ما يصل إلى 1.5 مليون حشرة ستخرج من كل فدان، مشيرة إلى أن سكان مناطق في جنوب ولاية فرجينيا وولايتي ويست فرجينيا ونورث كارولانيا، قد يشهدون هذه الظاهرة الفريدة.

وبعيد خروجها، تتخلص حشرات الزيز من هيكلها الخارجي، وتكون أجنحتها مبللة وتحتاج للانتظار إلى أن تجف قبل أن تتمكن من التحليق ما يجعلها عرضة للحيوانات التي تفترسها مثل الضفادع والراكون والسلاحف وكذلك الطيور.

 لكن المليارات التي تعيش، تقوم بدورها في التكاثر بسلام وتضع بيضها ثم تموت بعد إنجاز مهمتها. وبمجرد أن يفقس البيض، تسقط الحوريات على الأرض حيث تعشش وتتوارى لسنوات عديدة.

عمر الزيز الموسمي يعد من الأطول بين الحشرات، لكنها لا تقضي سوى أيام معدودة تحت الشمس بعد نموها بين 13 إلى 17 عاما تحت الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حشرات زيز تظهر بشكل سنوي أو موسمي، لكن الغياب الطويل للنوع الذي يخرج كل 13 أو 17 عاما لا يزال لغزا لكن العلماء يفترضون أن السبب ربما لتجنب تزامن خروجها مع الزيادة في أعداد مفترسيها.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

نتانياهو واضعا كمامة زرقاء داخل قاعة المحكمة أثناء محاكمته
إسرائيل

تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة نتانياهو بتهم فساد

يفرض الأردن حظرا للتجول منذ أشهر
صحة

تساؤلات حول الرعاية الصحية في زمن كورونا.. وفاة طفلين في الأردن خلال أسبوع

الخروج الموسمي لحشرات الزيز يتكرر في مناطق أميركية مرة كل 17 عاما
أميركا

تخرج كل 17 عاما وتصدر ضجيجا عاليا.. حشرات الزيز تستعد لغزو أميركا

الخبير الاقتصادي العالمي ألبرتو أليسينا وافته المنية أثناء رياضة المشي عن عمر 63 عاما
اقتصاد

وفاة صاحب نظرية "التقشف التوسعي"

الوفاة المفاجئة لنجمة برنامج تلفزيوني شعبي يصيب المعجبين بصدمة في اليابان
منوعات

كشف سبب وفاة مصارعة يابانية.. ومعجبوها مصابون بصدمة

An Iraqi labourers clear the debris of buildings in the northern Iraqi city of Mosul on March 3, 2020 (Photo by Zaid AL-OBEIDI …
العراق

جريمة جديدة في الموصل.. العثور على جثة طفلة داخل "هيكل"

قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في قاعدة الوطية العسكرية
ليبيا

ليبيا.. قوات حفتر تقلل من أهمية "الوطية" والوفاق تعول على القبائل

آخر الأخبار

أزمة كورونا.. صفحة أولى "استثنائية" لنيويورك تايمز

الحرة / وكالات - واشنطن
24 مايو 2020
تقارب أعداد الوفيات في الولايات المتحدة 100 ألف شخص
تقارب أعداد الوفيات في الولايات المتحدة 100 ألف شخص | Source: nytimes

رغم تراجع الإقبال على الصحف الورقية، لطالما كانت الصفحة الأولى في الصحف حجر الأساس في عرض أهم وأبرز مواضيعها.

ورغم أن جائحة كورونا دفعت بالمزيد من الاعتماد على الحلول التقنية، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز أثبتت قوة الصفحة الأولى التقليدية بعدما خصصتها لنشر أسماء ألف شخص ممن توفوا بسبب كورونا.

وفي عددها الصادر الأحد والذي يحمل الرقم 58703، خصصت نيويورك تايمز سطرا لكل شخص ممن توفوا تكريما لهم، مشيرا إلى أنهم يمثلون 1 في المئة من حصيلة الوفيات، ولتؤكد أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام وفيات بل هم ضحايا وأباء وأمهات وأبناء وبنات عاشوا بيننا.

وقالت الصحيفة في مقدمة قصيرة على الصفحة الأولى "هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم ألفا يعكسون 1% فقط من حصيلة الوفيات. لم يكن أي منهم مجرد رقم".

ووضعت أسماء الأشخاص المتوفين مصحوبا بنعي مصغر يحمل عمره ومدينته وولايته وحقائق موجزة عن حياتهم.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء تفشي كوفيد-19 من حيث عدد الوفيات والإصابات، وحتى مساء السبت، سجلت الولايات المتحدة 97048 وفاة و1.6 مليون إصابة بالفيروس، ومن المرجح أن تصل الحصيلة إلى 100 ألف وفاة في غضون أيام. 

ومن الضحايا الذين ذكرتهم الصحيفة "المغني جو ديفي (62 عاما) الحائز جائزة غرامي" و"ليلى فينويك (87 عاما)، أول امرأة سوداء تتخرج من كلية الحقوق في جامعة هارفرد" إضافة إلى مايلز كوكر (69 عاما) عاما وروث سكابينوك (85 عاما) وجوردن درايفر هاينز (27 عاما).

وقال مارك لايسي المحرر في الصحيفة "أردت شيئا يعود إليه الناس بعد 100 عام لفهم حصيلة ما نعيشه"".

ويأتي اجتياز عتبة 100 ألف ضحية بكوفيد-19 وسط نقاشات حامية حول رفع تدابير الإغلاق، وقد تعهدت ولايات عدة تخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة ضد انتشار المرض. 

وضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إعادة فتح البلاد مع تزايد فقدان الوظائف وتباطؤ الاقتصاد نتيجة تدابير الإغلاق. 

وغرد ترامب على حسابه في "تويتر" السبت "الانتقال إلى العظمة"، وهو شعاره لإعادة فتح أميركا، إلا أن العديد من مستخدمي الإنترنت لاحظوا تناقضا بين عدد الوفيات المرتفع وتغريدة ترامب.

الحرة / وكالات - واشنطن