تخرج كل 17 عاما وتصدر ضجيجا عاليا.. حشرات الزيز تستعد لغزو أميركا

رغم تراجع الإقبال على الصحف الورقية، لطالما كانت الصفحة الأولى في الصحف حجر الأساس في عرض أهم وأبرز مواضيعها.

ورغم أن جائحة كورونا دفعت بالمزيد من الاعتماد على الحلول التقنية، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز أثبتت قوة الصفحة الأولى التقليدية بعدما خصصتها لنشر أسماء ألف شخص ممن توفوا بسبب كورونا.

وفي عددها الصادر الأحد والذي يحمل الرقم 58703، خصصت نيويورك تايمز سطرا لكل شخص ممن توفوا تكريما لهم، مشيرا إلى أنهم يمثلون 1 في المئة من حصيلة الوفيات، ولتؤكد أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام وفيات بل هم ضحايا وأباء وأمهات وأبناء وبنات عاشوا بيننا.

وقالت الصحيفة في مقدمة قصيرة على الصفحة الأولى "هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم ألفا يعكسون 1% فقط من حصيلة الوفيات. لم يكن أي منهم مجرد رقم".

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP