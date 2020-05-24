أميركا

مسلمو أميركا بين الإغلاق والاحتفال بعيد الفطر

أسوشيتد برس
24 مايو 2020
الإمام عمر سليمان يلقي خطبة في مسجده الخالي في أيفرينغ بولاية تكساس
الإمام عمر سليمان يلقي خطبة في مسجده الخالي في أيفرينغ بولاية تكساس

في ظل منع صلاة الجماعة أو التجمعات العائلية، كانت سلسبيل موغوفيتش تشعر بالقلق من اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الفطر هذا العام. لكنها رغم ذلك صممت على إضفاء أجواء مبهجة على منزل العائلة، وسط المناخ التشاؤمي الذي تسبب به فيروس كورونا.

لم تستطع عائلتها الذهاب إلى المسجد، لكن السيدة البالغة من العمر 29 عاما والتي تقيم في نيوجيرزي، اشترت ملابس جديدة لها ولابنتيها، وقامت أسرتها بأداء الصلاة في المنزل وبعدها جلسة تصوير عائلية.

وقالت "لقد اعتدنا على قضاء العيد مع العائلة، ولكن الآن يبدو الأمر كما لو كان هناك الكثير من الخوف والقلق. طوال عمري وأنا أحب العيد. ... إنه أشبه بعيد الميلاد للمسلمين".

وكما هو الحال بالنسبة لموغوفيتش، يحاول العديد من المسلمين في أميركا الموازنة بين الطقوس الدينية والاجتماعية مع المخاوف بشأن الفيروس عبر البحث عن طرق للشعور بروح العيد.

وفرضت العديد من الدول قيود الإغلاق هذا العام، ما يعني غياب الزيارات العائلية والنزهات الجماعية وتوافد المصلين على المساجد أو الأماكن العامة.

وعادة ما تجذب صلاة العيد حشودا ضخمة، لكن مجلس الفقه لأميركا الشمالية، وهو هيئة من العلماء المسلمين، حث المسلمين على أداء صلاة العيد في المنزل.

وقال الشيخ ياسر القاضي، الذي أعد فتوى المجلس في مرسوم، "لا نريد التجمعات والاجتماعات. يجب أن نحاول الحفاظ على روح العيد حية، حتى وإن كانت في منازلنا فقط، حتى وإن قمنا فقط بتزيين منازلنا وارتداء أفضل ما لدينا لبعضنا البعض".

وكان القاضي، الباحث المقيم في مركز إيست بلانو الإسلامي في تكساس، "يخشى" من إلقاء خطبة العيد التي تبث عبر الإنترنت من دون مصلين.
 
وقال القاضي قبل العيد "سيكون من الغريب أن أرتدي ملابسي في العيد وأن أتوجه إلى مكان خاو وألقي خطبة في مسجد خال من المصلين. سيكون الأمر محبطا للغاية."
 
لكنه أردف أنه قرار حكيم. وأشار إلى أنه حتى مع تخفيف القيود، لا تزال المساجد مغلقة أمام المصلين. لكنها سمحت بتوزيع آلاف أكياس الحلوى والأغذية بأمان على الأطفال في السيارات.
 
ورغم رغبة البعض في إعادة فتح المساجد، إلا أن القاضي قال "لا نريد أن نكون سببا في تفاقم الوضع. نحن بحاجة إلى التفكير بنوع من العقلانية وليس العاطفة".

وقد أوصى مجلس أئمة شمال تكساس، الذي يشغل عضويته أيضا، بإغلاق المساجد. وقال إنه يتوقع أن تظل غالبية المساجد مغلقة أمام الجمهور، على الرغم من قلقه بشأن إعادة فتح المساجد الصغيرة.

وفي فلوريدا، أقام مسجد التقوى في المركز الإسلامي في مقاطعة أوسيولا، صلاة العيد في الهواء الطلق في ساحة الانتظار مع التزام قواعد التباعد الاجتماعي.
 
وتطالب الإرشادات المنشورة على الإنترنت المصلين بإحضار سجاد الصلاة الخاص بهم، وارتداء الكمامات إلزاميا والصلاة بجانب سياراتهم مع الالتزام بمسافة ستة أقدام. وطلب المركز من المصلين عدم المعانقة أو المصافحة والاستماع إلى الخطبة من سياراتهم.

قال إمام المسجد، مولانا عبد الرحمن باتل "العيد مهم ولكن الأهم صحة الأفراد. اتخذنا الكثير من الاحتياطات ولم نتصرف بناء على المشاعر أو العاطفة"، مضيفا أنهم أجروا مشاورات مع مسؤولي الصحة وغيرهم.

وقال الميجور جاكوب رويز، رئيس الإدارة في مكتب مأمور مقاطعة أوسيولا، إنه ومأمور المقاطعة التقيا باتيل قبل الصلاة.

وأضاف رويز "لقد أرادوا الحصول على شيء وشعروا أنه مهم، ولكنهم أرادوا القيام به بمباركة وتوجيهات من مكتب العمدة والمأمور. كان الجميع متفقين على ضرورة إنجاح الأمر".

وقال إن الجالية المسلمة في المقاطعة "كانت متقبلة واستباقية للغاية في ضمان الحفاظ على إرشادات السلامة".

وفي ميشيغن، بث مجلس الجالية المسلمة الاحتفال بالعيد على شاشة التلفزيون. وتضمن الاحتفال خطبة العيد، وكلمات المسؤولين المنتخبين المحليين وأعضاء الجاليات المسلمة.

وقال رئيس المجلس محمود الحديدي "الناس في منازلهم يرون بعضهم البعض بدلا من التجمع بأعداد كبيرة".

وأضاف "هي محاولة لإبقاء الأفراد على اتصال"، مضيفا "إننا نحاول تجنب أي انتشار لفيروس كورونا".

أسوشيتد برس

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أميركا

تخرج كل 17 عاما وتصدر ضجيجا عاليا.. حشرات الزيز تستعد لغزو أميركا

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
الخروج الموسمي لحشرات الزيز يتكرر في مناطق أميركية مرة كل 17 عاما
الخروج الموسمي لحشرات الزيز يتكرر في مناطق أميركية مرة كل 17 عاما

وكأن عام 2020 لا تنقصه الأحداث، فقد انطلق موسم خروج حشرات الزيز (cicada) في مناطق شرقي الولايات المتحدة، وهي ظاهرة تتكرر كل 17 عاما تخرج خلالها هذه الحشرات من تحت الأرض ثم تنطلق في أفواج تضم المليارات منها لتغزو الأشجار والأراضي وغيرها، استعدادا للتكاثر.

هذه الحشرات التي تتميز بأعينها الحمراء البارزة وأقدامها الملتوية وأجنحتها الشفافة، قد يثير شكلها الخوف، لكنها مسالمة إذ لا تلدغ ولا تعض ولا تشكل أي خطر أو ضرر على الإنسان. 

ويصدر ذكور الزيز صوتا يتحول إلى ضجيج مزعج نظرا لانبعاثه من مليارات الحشرات، وهدفه جذب شريكة أنثى.

ويشكل الزيز خطرا على بساتين الفاكهة والأشجار بسبب عادات وضع البيض، إذ تضع الإناث كميات هائلة من البيض على أغصان صغيرة، ما يؤدي إلى ضرر ضئيل في الأشجار الناضجة لكنه قد يعوق نمو الأشجار الصغيرة أو يقتلها.

بعيد خروجها من تحت الأرض، تتخلص حشرات الزيز من هيكلها الخارجي

وذكرت جامعة فرجينيا تك في بيان إن ما يصل إلى 1.5 مليون حشرة ستخرج من كل فدان، مشيرة إلى أن سكان مناطق في جنوب ولاية فرجينيا وولايتي ويست فرجينيا ونورث كارولانيا، قد يشهدون هذه الظاهرة الفريدة.

وبعيد خروجها، تتخلص حشرات الزيز من هيكلها الخارجي، وتكون أجنحتها مبللة وتحتاج للانتظار إلى أن تجف قبل أن تتمكن من التحليق ما يجعلها عرضة للحيوانات التي تفترسها مثل الضفادع والراكون والسلاحف وكذلك الطيور.

 لكن المليارات التي تعيش، تقوم بدورها في التكاثر بسلام وتضع بيضها ثم تموت بعد إنجاز مهمتها. وبمجرد أن يفقس البيض، تسقط الحوريات على الأرض حيث تعشش وتتوارى لسنوات عديدة.

عمر الزيز الموسمي يعد من الأطول بين الحشرات، لكنها لا تقضي سوى أيام معدودة تحت الشمس بعد نموها بين 13 إلى 17 عاما تحت الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حشرات زيز تظهر بشكل سنوي أو موسمي، لكن الغياب الطويل للنوع الذي يخرج كل 13 أو 17 عاما لا يزال لغزا لكن العلماء يفترضون أن السبب ربما لتجنب تزامن خروجها مع الزيادة في أعداد مفترسيها.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن