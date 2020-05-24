مع إغلاق المطاعم الأميركية.. تحذيرات من سلوك "عدواني" لدى القوارض

وسط إجراءات الإغلاق لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، أغلقت المطاعم والمقاهي عبر الولايات المتحدة أبوابها، لكن السلطات المحلية نوهت إلى ارتفاع أعداد القوارض وما قد يصدر عنها في ظل الظروف الاستثنائية.

إذ حذرت مراكز الأمراض والوقاية منها "CDC" من أن بعض المناطق تعاني "ارتفاعا بنشاط القوارض"، حيث دفع إغلاق المطاعم إلى قلة النفايات التي تتغذى عليها الفئران.

بالتالي فإن قلة الطعام دفعت الفئران إلى البحث عن مصادر أخرى للغذاء، من بينها المناطق السكنية، وحذرت السلطات بأنه وبسبب الظروف الحالية فإن سلوكا "غير طبيعي أو عنيفا" قد يصدر عن هذه القوارض.

وأوصت "CDC" بالتأكد من إحكام إغلاق الأبواب والمداخل الخاصة بالمساكن والأعمال، وإلقاء القمامة في حاويات موصدة، إضافة إلى إزالة أطعمة الطيور والحيوانات الأليفة من باحات المنازل، وذلك لتجنب القوارض والأمراض التي قد تحملها.