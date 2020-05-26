في أول أيام الافتتاح بعد الحظر.. ألف دولار "بقشيش" لعمال مطعم

شعر موظفو أحد مطاعم ولاية نورث كارولينا بالدهشة بعد ترك زبونين "بقشيشا" بقيمة 1000 دولار، في يوم إعادة افتتاح المطعم الذي أغلق بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

ونقل موقع فوكس نيوز الإخباري عن إدارة المطعم، التي لم تكشف هوية الزبونين، تأكيدها أنهما "زوجان محليان يبدو أنهما استمتعا فعلا بوجبتهما"، ودفع الزوجان قيمة فاتورتهما الأصلية التي بلغت نحو 44 دولارا.

وقال صاحب المطعم "هناك الكثير من اللطف في هذا العالم"، مضيفا "بعد أن غادرا، لاحظت مضيفتنا البقشيش السخي بشكل لا يصدق".

وقالت صفحة فيسبوك الخاصة بالمطعم "في البداية تركا هبة بقيمة 20 دولارا، ثم خربشا على الرقم وكتبا بدلا منه 1000 دولار"، مع ملاحظة "بوركتم جميعا".

Today was our first day back...A sweet couple came in first thing this morning. Although they live in the area, this was... Posted by Famous Toastery on Saturday, May 23, 2020

واختار موظفو المطعم تقسيم المبلغ بينهم.