أميركا

في أول أيام الافتتاح بعد الحظر.. ألف دولار "بقشيش" لعمال مطعم

الحرة / ترجمات - واشنطن
26 مايو 2020
A man counts a pile of US Dollar bank notes in the Iraqi capital Baghdad on May 4, 2020, during the novel coronavirus pandemic…
ترك الزبونان 1000 دولار لعمال المطعم - صورة تعبيرية

شعر موظفو أحد مطاعم ولاية نورث كارولينا بالدهشة بعد ترك زبونين "بقشيشا" بقيمة 1000 دولار، في يوم إعادة افتتاح المطعم الذي أغلق بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

ونقل موقع فوكس نيوز الإخباري عن إدارة المطعم، التي لم تكشف هوية الزبونين، تأكيدها أنهما "زوجان محليان يبدو أنهما استمتعا فعلا بوجبتهما"، ودفع الزوجان قيمة فاتورتهما الأصلية التي بلغت نحو 44 دولارا.

وقال صاحب المطعم "هناك الكثير من اللطف في هذا العالم"، مضيفا "بعد أن غادرا، لاحظت مضيفتنا البقشيش السخي بشكل لا يصدق".

وقالت صفحة فيسبوك الخاصة بالمطعم "في البداية تركا هبة بقيمة 20 دولارا، ثم خربشا على الرقم وكتبا بدلا منه 1000 دولار"، مع ملاحظة "بوركتم جميعا".

Today was our first day back...A sweet couple came in first thing this morning. Although they live in the area, this was...

Posted by Famous Toastery on Saturday, May 23, 2020

واختار موظفو المطعم تقسيم المبلغ بينهم.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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26 مايو 2020
ترامب منزعج من التشدد بتطبيق قيود التباعد الاجتماعي المفروضة في نورث كارولينا
ترامب منزعج من التشدد بتطبيق قيود التباعد الاجتماعي المفروضة في نورث كارولينا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بأنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في أغسطس، من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعي على التجمعات.

وأرغمت جائحة كوفيد-19 ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، على وقف التجمعات الانتخابية. وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور، مخاطر على السلامة العامة.

وقال ترامب على تويتر إنه إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية روي كوبر فورا على "ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها".

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم 24 أغسطس آب في مدينة شارلوت.

الحرة / وكالات - واشنطن