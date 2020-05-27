أميركا

لماذا أرجأت "سبيس إكس" مهمتها التاريخية؟

الحرة - واشنطن
28 مايو 2020
"سبيس إكس" ترجئ مهمتها التاريخية إلى الفضاء بسبب رداءة الطقس
"سبيس إكس" ترجئ مهمتها التاريخية إلى الفضاء بسبب رداءة الطقس

أعلنت شركة استكشاف الفضاء "سبيس إكس"، إرجاء إقلاع أول مهمة فضائية مأهولة لها، بسبب رداءة الطقس.

وقالت الشركة  في تغريدة إن أول فرصة قادمة لاستئناف المهمة ستكون السبت الموافق 30 مايو عند الساعة 3:22  عصرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أو  19:22 بالتوقيت العالمي. 

وهذا ما أكدته وكالة ناسا للفضاء وقالت إن البث الحي سيبدأ في ذات  اليوم عند الحادية عشر صباحا: 

المهمة التي ستقل رائدي الفضاء دوقلاس هارلي وروبرت بينكين إلى محطة الفضاء الدولية على متن الكبسولة "كرو دراغون"، ستكون الأولى في تاريخ "سبيس إكس"، وأول مهمة فضاء على الأراضي الأميركية منذ عام 2011.

ومن المقرر أن تلتحم كرو دراغون بمحطة الفضاء الدولية التي تسبح على ارتفاع 400 كيلومتر وقد تبقى هناك حتى أغسطس.

وإذا أنجزت مهمتها بنجاح، فهذا يعني أن الأميركيين لن يعتمدوا بعد الآن على روسيا للسفر إلى الفضاء وستصبح عمليات الإطلاق حدثا منتظما في فلوريدا مرة جديدة.

وأسس شركة "سبيس إكس" في عام 2002 رجل أعمال مهووس بالمريخ مصمم على كسر قواعد لعبة صناعة الطيران إلى الفضاء، هو إلون ماسك. وحازت شركته تدريجا ثقة أكبر وكالة فضائية في العالم.

وبسبب جائحة كورونا، سيظل رائدا الفضاء في الحجر إلى حين الموعد المجدول للمهمة.

 ويأمل مدير ناسا جيم برادنستاين أن يجلب انطلاق كرو دراغون بعض الإثارة إلى المواطنين الذين  أرهقتهم الجائحة العالمية.

الحرة - واشنطن

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أميركا

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 100 ألف

الحرة / ترجمات - واشنطن
27 مايو 2020
عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يتجاوز 100 ألف حالة وفقا لنيويورك تايمز .
عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يتجاوز 100 ألف حالة وفقا لنيويورك تايمز .

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 100 ألف حالة، بعد أشهر فقط من تأكيد أول حالة بالمرض في البلاد، وذلك وفقا لإحصائية تابعة لصحيفة نيويورك تايمز .

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات،  وكذلك عدد الإصابات التي تتجه نحو مليون  و 750 ألف حالة.

ويتخطى هذا العدد، عدد قتلى الولايات المتحدة  في المعارك العسكرية مجتمعة، منذ الحرب الكورية. 

وهو يتطابق مع الحصيلة الأميركية لجائحة إنفلونزا عام 1968،  فيما  يقترب من عدد الضحايا الأميركيين الذين لقوا حتفهم في آخر تفش للإنفلونزا قبل عقد، إذ بلغ عددهم 116 ألف شخص.

ويخشى أن يكون وباء كوفيد-19 في طريقه لأن يصبح أكثر الكوارث الصحية فتكا في الولايات المتحدة، منذ جائحة إنفلونزا عام 1918 ، التي أودت بحياة 675 ألف أميركي.

حتى نهاية مارس، سجلت الولايات المتحدة حوالي 40 ألف حالة وفاة. لكن الرقم أخذ منحى تصاعديًا حادًا في أبريل، عندما قتل المرض حوالي 60 ألف أميركي، واستمر بوتيرة أبطأ ولكن لا تزال مدمرة.

ومع ذلك تواصل عدة ولايات، من بينها نيويورك بؤرة المرض في البلاد،  إعادة فتح اقتصاداتها بحذر، بينما تحاول السيطرة على عدد الإصابات الجديدة، والعلاج في المستشفيات والوفيات.

الحرة / ترجمات - واشنطن