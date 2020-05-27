الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 100 ألف

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 100 ألف حالة، بعد أشهر فقط من تأكيد أول حالة بالمرض في البلاد، وذلك وفقا لإحصائية تابعة لصحيفة نيويورك تايمز .

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات، وكذلك عدد الإصابات التي تتجه نحو مليون و 750 ألف حالة.

ويتخطى هذا العدد، عدد قتلى الولايات المتحدة في المعارك العسكرية مجتمعة، منذ الحرب الكورية.

وهو يتطابق مع الحصيلة الأميركية لجائحة إنفلونزا عام 1968، فيما يقترب من عدد الضحايا الأميركيين الذين لقوا حتفهم في آخر تفش للإنفلونزا قبل عقد، إذ بلغ عددهم 116 ألف شخص.

ويخشى أن يكون وباء كوفيد-19 في طريقه لأن يصبح أكثر الكوارث الصحية فتكا في الولايات المتحدة، منذ جائحة إنفلونزا عام 1918 ، التي أودت بحياة 675 ألف أميركي.

حتى نهاية مارس، سجلت الولايات المتحدة حوالي 40 ألف حالة وفاة. لكن الرقم أخذ منحى تصاعديًا حادًا في أبريل، عندما قتل المرض حوالي 60 ألف أميركي، واستمر بوتيرة أبطأ ولكن لا تزال مدمرة.

ومع ذلك تواصل عدة ولايات، من بينها نيويورك بؤرة المرض في البلاد، إعادة فتح اقتصاداتها بحذر، بينما تحاول السيطرة على عدد الإصابات الجديدة، والعلاج في المستشفيات والوفيات.