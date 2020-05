الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 100 ألف

أعلنت شركة استكشاف الفضاء "سبيس إكس"، إرجاء إقلاع أول مهمة فضائية مأهولة لها، بسبب رداءة الطقس.

وقالت الشركة في تغريدة إن أول فرصة قادمة لاستئناف المهمة ستكون السبت الموافق 30 مايو عند الساعة 3:22 عصرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أو 19:22 بالتوقيت العالمي.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC

وهذا ما أكدته وكالة ناسا للفضاء وقالت إن البث الحي سيبدأ في ذات اليوم عند الحادية عشر صباحا:

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh